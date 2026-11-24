O acesso a informações técnicas sobre saúde e segurança do trabalho ficou mais simples e organizado. O Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho do Sincovaga (Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo) acaba de lançar um novo site que reúne, em um único ambiente digital, o conhecimento produzido ao longo de quatro anos de atividades, oferecendo uma ferramenta gratuita de consulta para profissionais de Segurança e Saúde no Trabalho (SST), gestores de Recursos Humanos, empresários e demais interessados no tema.

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O principal diferencial da plataforma é permitir que o usuário encontre rapidamente informações sobre normas regulamentadoras, legislação, prevenção de riscos ocupacionais e gestão da saúde dos trabalhadores, sem precisar assistir integralmente às gravações dos encontros realizados pelo Comitê.

O acervo disponibiliza os 41 encontros promovidos desde 2023, com vídeos, resumos, números-chave e referências às normas mencionadas nas apresentações. Ao todo, as gravações foram organizadas em 755 capítulos, permitindo que a ferramenta de busca localize termos como NR-1, PGR, insalubridade, ergonomia e eSocial e direcione o usuário diretamente ao trecho em que o assunto é discutido.

A navegação também pode ser feita por norma regulamentadora. Cada tema conta com uma página própria, que reúne os encontros e os respectivos trechos de vídeo relacionados ao assunto. Dessa forma, o profissional consegue consultar diferentes abordagens e contribuições de especialistas sobre uma mesma norma.

Outro recurso é a possibilidade de compartilhar trechos específicos das gravações por WhatsApp ou LinkedIn. A funcionalidade facilita a disseminação de informações entre integrantes das equipes, gestores, clientes e responsáveis pelas áreas de SST e RH, tornando o conteúdo uma ferramenta de apoio às decisões e às rotinas das empresas.

O site também reúne o histórico dos palestrantes que participaram das atividades do Comitê. São 38 especialistas, entre auditores-fiscais do Trabalho, médicos, engenheiros, advogados e consultores, com informações sobre suas trajetórias profissionais e os encontros dos quais participaram.

Conteúdo técnico e atualização permanente

Além do acervo de vídeos, a plataforma disponibiliza materiais técnicos gratuitos. O primeiro é o manual Fatores de riscos psicossociais relacionados ao trabalho, elaborado por Eduardo Marcatto e José Maria Caires. O guia apresenta orientações práticas para ajudar as empresas do varejo a compreender e aplicar as novas exigências da NR-1, incluindo o gerenciamento de riscos ocupacionais e a avaliação dos fatores psicossociais relacionados ao trabalho.

A agenda dos próximos encontros também está integrada ao site. Os interessados podem consultar a programação e realizar inscrições diretamente pela plataforma, tanto para atividades presenciais quanto online, além de adicionar os compromissos à agenda.

Desenvolvido para facilitar o acesso durante a rotina profissional, o ambiente digital foi pensado para funcionar também em dispositivos móveis, com navegação simplificada e acesso rápido às informações.

Conhecimento a serviço do varejo

Criado pelo Sincovaga, o Comitê de Segurança e Medicina do Trabalho promove encontros mensais, em formato híbrido, com a participação de especialistas e profissionais de diferentes áreas. Embora tenha sido concebido para atender às demandas do comércio varejista, o Comitê ampliou sua atuação e passou a reunir representantes de diversos segmentos da economia.

Com mais de 5 mil participações acumuladas nos encontros e uma comunidade que reúne mais de mil profissionais, a iniciativa busca aproximar o conhecimento técnico da realidade das empresas, contribuindo para a prevenção de riscos, a atualização profissional e a aplicação das normas no ambiente de trabalho.

“Com o novo site, esse conteúdo ganha alcance e permanece disponível para consulta, transformando as discussões realizadas nos encontros em uma fonte contínua de informação e referência para quem precisa lidar, na prática, com os desafios da saúde e segurança do trabalho, seja em uma loja, em um centro de distribuição ou em um escritório”, avalia Caires José Maria, consultor em Saúde Ocupacional e coordenador do Comitê.

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Para mais informações, basta acessar: https://comite.sincovaga.com.br/