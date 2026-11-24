A procura dos brasileiros por crédito cresceu 49,56% em setembro de 2026, na comparação com o mesmo mês do ano passado. O avanço, porém, não se traduziu na mesma proporção em contratações: apenas 3,60% dos consumidores consultados contrataram algum serviço de crédito. Os dados são de levantamento divulgado em 4 de novembro pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil).

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O resultado evidencia um cenário de demanda elevada, mas com restrições para a efetivação das operações. Entre os consumidores consultados, 38,73% apresentavam alguma restrição ativa no momento da análise. Além disso, o volume de consultas realizadas pelo setor financeiro recuou 13,67% entre agosto e setembro, indicando que o comportamento da procura também precisa ser observado em conjunto com as condições de concessão.

Para o varejo, a combinação desses fatores coloca o crédito próprio e as soluções financeiras integradas à jornada de compra diante de um desafio adicional: ampliar as possibilidades de venda sem comprometer a qualidade da carteira. Na avaliação de Nauro Freitas, CEO da MOOVpay, a estratégia não deve se limitar à ampliação do acesso aos recursos, mas considerar a capacidade efetiva de pagamento de cada consumidor.

“O crescimento da procura por crédito mostra que existe uma demanda importante no mercado, mas não significa que todos os consumidores estejam em condições de assumir novos compromissos financeiros. Para o varejo, o desafio é transformar essa procura em oportunidades sustentáveis, com critérios de concessão adequados, acompanhamento da carteira e instrumentos eficientes de cobrança”, afirma Freitas.

Banco Central amplia exigências para ofertas de crédito

A discussão ganhou uma nova dimensão com as medidas aprovadas pelo Banco Central em 23 de outubro. Por meio das Resoluções BCB 601, 602 e 603, a autoridade monetária estabeleceu novas exigências para a consulta de dívidas, o recebimento de ofertas ativas de produtos financeiros e a apresentação de crédito durante a iniciação de transações pelo Pix.

As mudanças incluem a criação de um Painel de Dívidas Consolidadas, mecanismos para que consumidores controlem o recebimento de propagandas e ofertas de crédito e a exigência de consentimento prévio para determinadas ofertas associadas ao Pix. Nesse último caso, também está previsto um intervalo mínimo de 24 horas entre a habilitação da oferta e a apresentação da primeira proposta.

As regras entram em vigor em etapas. A regulamentação das ofertas ativas começa em 31 de março de 2027, enquanto as disposições sobre o painel de dívidas e as ofertas de crédito associadas ao Pix passam a valer em 1º de julho de 2027.

O movimento reforça a importância de processos transparentes e de uma gestão mais criteriosa das operações, inclusive nos modelos em que empresas de outros setores incorporam serviços financeiros à própria atividade. Embora as medidas não eliminem a possibilidade de o consumidor buscar crédito espontaneamente, elas ampliam os mecanismos de controle sobre as ofertas recebidas e a compreensão das condições de contratação.

“Estamos diante de uma evolução do mercado. O crédito integrado ao varejo pode contribuir para melhorar a experiência de compra e ampliar as alternativas de pagamento, mas precisa estar apoiado em processos consistentes. A tecnologia permite analisar informações, estabelecer limites mais compatíveis com o perfil do cliente e acompanhar o comportamento da carteira. A expansão desse modelo depende da combinação entre conveniência, transparência e gestão de risco”, diz o executivo.

Crédito próprio exige equilíbrio entre vendas e inadimplência

A incorporação de serviços financeiros às operações de varejo, conhecida como embedded finance, vem aproximando empresas e consumidores de soluções como crediário digital, cartões private label, parcelamento e crédito oferecido diretamente nos canais de venda. O modelo permite que o varejista utilize o relacionamento com sua base de clientes para ampliar as alternativas de pagamento e fortalecer a recorrência de compras.

A oportunidade, entretanto, depende da estrutura adotada para conceder e administrar o crédito. Em um ambiente de orçamento familiar pressionado, a oferta sem avaliação adequada pode elevar a inadimplência e comprometer os resultados da operação. Por outro lado, critérios excessivamente restritivos podem afastar consumidores que teriam condições de contratar e pagar por uma solução financeira.

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Para Freitas, a tendência é que a competitividade nesse mercado seja cada vez mais determinada pela capacidade de integrar dados, tecnologia e gestão financeira à operação comercial. “O crédito próprio precisa ser tratado como uma operação estratégica, e não apenas como uma ferramenta para estimular vendas. É necessário conhecer o consumidor, compreender sua capacidade financeira e acompanhar o desempenho das concessões ao longo do tempo. O varejista que consegue equilibrar esses fatores tem melhores condições de ampliar o relacionamento com o cliente sem perder de vista a sustentabilidade do negócio”, conclui.