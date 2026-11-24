A previdência complementar fechada, formada pelos fundos de pensão, trabalha com números superlativos: soma patrimônio consolidado de R$ 1,3 trilhão, atende 8,3 milhões de brasileiros e paga R$ 114 bilhões em benefícios previdenciários todos os anos. E para cumprir sua importante missão de atender sempre melhor seus milhões de participantes, precisa fazer uma gestão de alto nível de seus investimentos trilionários.

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Por isso, ganha relevância a necessidade de ter profissionais preparados para usar da IA como aliada na administração desses expressivos volumes de recursos, e foi pensando nessa realidade que a Universidade Corporativa da Previdência Complementar – UniAbrapp vai realizar, até dia 26 de novembro, o curso “Inteligência Artificial Aplicada à Gestão de Investimentos nas EFPC”, ministrado por André Jorge, economista e especialista da UniAbrapp.

“Os investimentos de nossas entidades têm resultado em rentabilidade mais do que suficiente para o cumprimento das metas atuariais”, afirma Jarbas de Biagi, presidente da UniAbrapp. “No entanto, como a evolução tecnológica não para, é necessário sempre aprimorar o conhecimento sobre ferramentas como IA e por isso decidimos realizar esse treinamento”.

Com abordagem prática, o curso mostrará como utilizar a IA na leitura e comparação de documentos de fundos de investimentos, avaliação de rentabilidade, riscos, custos e liquidez, além da elaboração de notas técnicas e preparação de reuniões de comitês.

Segundo André Jorge, a gestão de investimentos das EFPC exige analisar grandes volumes de informações e relacionar diferentes fatores que influenciam a segurança e os resultados dos planos previdenciários. “A inteligência artificial pode apoiar a organização e a comparação dessas informações, ampliando a capacidade de análise das equipes e liberando tempo para aprofundar questões relevantes”, explica.

O especialista ressalta, entretanto, que a utilização dessas ferramentas deve ser acompanhada de critérios rigorosos de verificação. “A IA pode apoiar o julgamento técnico, mas a responsabilidade pelas decisões permanece com os profissionais e as instâncias competentes da entidade”.

Da teoria à prática

Um dos diferenciais do curso será a realização de exercícios com situações próximas às enfrentadas diariamente pelos profissionais de investimentos. Os participantes acompanharão a aplicação de uma mesma pergunta em cinco ferramentas de inteligência artificial, identificando diferenças entre as respostas e verificando a consistência das informações apresentadas. Também serão realizados exercícios de comparação de fundos de renda fixa com crédito privado, multimercado e ações, considerando indicadores de rentabilidade, benchmarks, custos, prazos de resgate, liquidez e riscos.

Outra atividade envolverá a simulação de uma reunião de Comitê de Investimentos, incluindo a preparação de pautas, formulação de perguntas aos gestores e elaboração de uma minuta de ata. Uma oficina em grupos permitirá ainda desenvolver uma nota técnica fundamentada com apoio da IA. Todos os exercícios utilizarão uma entidade previdenciária fictícia e documentos elaborados para fins didáticos, sem exposição de informações confidenciais de entidades reais.

Segurança da informação e governança

O treinamento também abordará os cuidados necessários para preservar o sigilo de informações estratégicas, dados pessoais e documentos confidenciais.

De acordo com André Jorge, a adoção da IA deve respeitar as políticas de segurança e os procedimentos de governança de cada entidade. Isso inclui avaliar quais informações podem ser compartilhadas com as plataformas, verificar as respostas nos documentos originais e manter registros das fontes utilizadas. “Uma resposta gerada por IA não constitui autorização para investir nem substitui os procedimentos de governança”, destaca o especialista.

Ao final do curso, os participantes terão referências para incorporar a inteligência artificial às suas rotinas, desde a definição das tarefas e seleção das fontes até a elaboração de instruções, conferência dos resultados e registro das limitações das análises. Como material complementar, receberão um guia prático, uma biblioteca de prompts e um checklist de validação humana para apoiar a utilização responsável das ferramentas.

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Para mais informações, acessar: https://www.uniabrapp.org.br/curso_agenda/inteligencia-artificial-aplicada-a-gestao-de-investimentos-nas-efpc/