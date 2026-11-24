Em 2025, o comércio eletrônico brasileiro movimentou R$ 295,6 bilhões, crescimento de 20% em relação ao ano anterior, segundo levantamento da FecomercioSP. O avanço do setor também amplia a necessidade de organizar o fluxo de mercadorias que retornam às lojas após uma compra.

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Uma estimativa da Associação Brasileira de Reversa do Varejo (ABREV), divulgada em setembro de 2026, aponta que cerca de R$ 59 bilhões em produtos comprados pela internet são devolvidos anualmente no Brasil. Segundo a entidade, aproximadamente 12% dos itens adquiridos no comércio eletrônico retornam aos varejistas, gerando custos com transporte, recebimento e processamento.

Para Andreas Piekars, CTO da Empreender, empresa desenvolvedora do Rastreio.net, ferramenta que gerencia logística reversa no e-commerce, o desafio está em administrar essas solicitações sem comprometer o restante da operação. “A devolução não termina quando o cliente solicita o retorno do produto. O lojista precisa acompanhar o transporte, receber a mercadoria e definir o que será feito com ela. Sem um processo organizado, essas etapas podem gerar custos adicionais e sobrecarregar a equipe.”

Os motivos das devoluções variam conforme a categoria. Dados da Aftersale indicam que problemas relacionados ao tamanho representam 55% das solicitações analisadas em 2026. Arrependimento ou desistência correspondem a 15%, enquanto defeitos e problemas de qualidade somam 12%.

Para o lojista, esses números reforçam a importância de considerar a logística reversa no planejamento da operação. Informações detalhadas sobre os produtos, tabelas de medidas e imagens fiéis às mercadorias podem ajudar a reduzir compras motivadas por expectativas equivocadas. Ainda assim, parte das devoluções é inevitável, especialmente diante do direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor para compras realizadas fora do estabelecimento comercial.

A organização do retorno também influencia a experiência do consumidor. Processos pouco claros, demora nas orientações e falta de informações sobre o transporte podem gerar insatisfação e comprometer a confiança na loja. Por isso, acompanhar cada etapa da devolução e manter o cliente informado são aspectos importantes do pós-venda.

Para Andreas, a tecnologia pode auxiliar nesse processo. Sistemas de gestão logística e ferramentas de rastreamento permitem acompanhar o deslocamento das mercadorias e organizar a comunicação com o consumidor. “A tecnologia ajuda a dar visibilidade a um processo que, em muitas lojas, ainda depende de controles manuais. Quando o lojista consegue acompanhar a solicitação e o trajeto do produto em um só lugar, ganha mais controle sobre a operação e passa a manter o consumidor informado”, afirma Piekars.

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Com o aumento das vendas pela internet, a logística reversa passa a exigir atenção desde o planejamento do negócio. Além dos custos envolvidos, a forma como o lojista administra trocas e devoluções pode influenciar a percepção do consumidor sobre o atendimento e a confiança na loja.