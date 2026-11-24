O Brasil enfrenta uma das transformações sociais mais profundas de sua história recente: o envelhecimento acelerado de sua população. Segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro atingiu 76,6 anos, refletindo um salto histórico na longevidade do país. Ao mesmo tempo, o Censo Demográfico e as Projeções Populacionais apontam que o número de pessoas com 60 anos ou mais já supera 32,1 milhões — equivalente a quase 16% da população nacional.

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Em menos de 25 anos, no entanto, o número de idosos no país irá dobrar: de acordo com o IBGE, a partir de 2050, cerca de 30% da população brasileira será composta por pessoas 60+. Vinte anos depois, em 2070, essa faixa etária deverá alcançar quase 40% dos brasileiros, o equivalente a cerca de 75 milhões de pessoas, ou pouco mais do total de habitantes atuais do Reino Unido. O contraste é brutal com a realidade do início do século XXI, quando a nossa população com 60 anos ou mais representava menos de 10%.

Diferentemente de nações europeias, que tiveram mais de um século para adaptar suas estruturas econômicas e sanitárias à longevidade, o Brasil tem enfrentado a sua transição demográfica, em um contexto de renda mais baixa e de profundas desigualdades sociais, em ritmo acelerado e sem o longo período de adequação dos países desenvolvidos. Em poucas décadas, a desaceleração do crescimento da população, a queda nas taxas de fecundidade — o número médio de filhos por mulher cairá de 2,32 em 2000 para 1,44 em 2041, segundo o IBGE — combinadas ao aumento das faixas etárias sênior provocarão uma inversão na pirâmide demográfica. Essa mudança radical impõe desafios sem precedentes ao setor de saúde suplementar. Sobretudo porque o aumento da expectativa de vida e a mudança célere na proporção jovens/idosos no país, não significarão necessariamente um ganho proporcional na expectativa de vida saudável.

Embora o brasileiro viva mais, ele convive por períodos prolongados com condições crônicas que exigem assistência à saúde constante. A alteração demográfica é acompanhada do claro predomínio de doenças crônico-degenerativas e multimorbidades sobre as doenças infectocontagiosas tradicionais. Estimativas mostram que indivíduos com mais de 60 anos chegam a demandar até quatro vezes mais internações e recursos assistenciais do que faixas etárias jovens.

Para a saúde suplementar privada, que soma cerca de 53 milhões de beneficiários, essa nova dinâmica coloca em xeque o modelo assistencial convencional — predominantemente hospitalocêntrico, reativo e remunerado por volume de procedimentos (fee-for-service). O envelhecimento populacional amplifica a urgência das discussões sobre a migração de um perfil assistencial reativo (focado na doença) para um modelo preditivo e de promoção da saúde ao longo de toda a vida.

Uma população mais longeva exige prevenção, investimentos estruturados em linhas de cuidado para a terceira idade e em tecnologia, com programas contínuos de acompanhamento multidisciplinar integrando geriatria, nutrição, psicologia e fisioterapia.

Do mesmo modo, a interoperabilidade — ou seja, a integração de dados de saúde para criar a linha de cuidado do paciente em diferentes estágios da vida — se consolidará como ferramenta essencial para viabilizar as condições para o envelhecimento saudável da população, garantindo que a jornada do paciente seja fluida, conectada e livre de fragmentações.

É precisamente no enfrentamento desses desafios que as operadoras na modalidade de autogestão já têm se destacado nos últimos anos, segundo dados da ANS. Enquanto no setor a proporção de idosos gira em torno de 14%, nas autogestões 28% de suas carteiras são compostas por pessoas 60+ — exatamente o dobro. Isso significa que a projeção do IBGE para o Brasil de 2050 já é uma realidade que as autogestões vivem hoje na prática. Em algumas entidades com mais de 100 mil vidas, o índice de envelhecimento atinge patamares em que há até três idosos com mais de 80 anos para cada criança abaixo de 14 anos.

Por vivenciarem essa transformação com antecedência, ou seja, por terem sido as primeiras a experimentar a inversão da pirâmide demográfica, essas operadoras terão a oportunidade de funcionar como laboratórios de longevidade para a saúde suplementar. Essa mudança precoce levou a modalidade a desenvolver pioneiramente programas avançados de gestão de doentes crônicos, equipes multidisciplinares focadas em geriatria e gerontologia, estruturas de atenção domiciliar e desospitalização, e linhas de cuidados paliativos consolidadas.

“Pode-se afirmar que fomos um dos pioneiros do setor na Atenção Primária à Saúde com equipes multidisciplinares, a estruturar o acompanhamento contínuo de doentes crônicos e a valorizar os cuidados paliativos como um direito à dignidade”, afirma Mário Jorge, presidente da UNIDAS, entidade representativa das autogestões no país.

O vínculo longitudinal com o beneficiário é outro atributo fundamental. A rotatividade nas autogestões é incomparavelmente menor do que no restante do setor. O indivíduo ingressa na carteira durante sua vida laboral e, na maioria das vezes, permanece nela na aposentadoria e na velhice. O histórico clínico não se perde, se acumula e orienta linhas de cuidado personalizadas.

"O caminho sustentável para a longevidade passa por operadoras que conhecem o perfil de saúde dos seus beneficiários", afirma Paulo Rebello Filho, ex-presidente da ANS.

O fato de a governança das autogestões — entidades sem fins lucrativos que revertem tudo o que arrecadam na assistência — contar com a participação de representantes dos beneficiários cria uma proximidade que contribui para facilitar: o maior engajamento dos idosos em campanhas de promoção da saúde e atividades preventivas; a identificação precoce de vulnerabilidades sociais, isolamento ou perda de autonomia; e o acolhimento humanizado, com o beneficiário no centro do cuidado.

"Tratar a longevidade no ambiente de autogestão significa investir em promoção da saúde e gestão de doentes crônicos desde cedo", atesta Alberto OGata ex-presidente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida.

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Então, se a pergunta que se impõe hoje é “quem cuidará dos idosos do futuro?”, talvez a melhor resposta seja olhar para o agora, para quem melhor zela pelos idosos no presente.