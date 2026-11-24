A inteligência artificial promete acelerar tarefas e aumentar a produtividade, mas sua adoção pode acrescentar trabalho a equipes que já absorvem responsabilidades de funções eliminadas ou reorganizadas. Pesquisa global da Korn Ferry mostra que 61% dos profissionais entrevistados executam atribuições de mais de um papel. O levantamento chama de “two-job job” a concentração de trabalho de diferentes funções em um mesmo cargo, em um contexto que também envolve cortes e reestruturações.

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O Workforce 2026 Global Insights Report ouviu mais de 16 mil profissionais em 11 mercados, incluindo o Brasil. Entre os participantes, 62% relatam aumento significativo da carga de trabalho nos últimos dois anos e 45% dizem estar ocupados demais para entregar resultados relevantes para o crescimento. Os percentuais se referem à amostra global e não representam exclusivamente a realidade brasileira.

A tecnologia não elimina automaticamente essa pressão, como mostra o mesmo estudo, no qual 52% dos profissionais que usam inteligência artificial afirmam que a ferramenta aumentou suas tarefas ou sua carga de trabalho. O dado não demonstra que a IA seja a única causa da sobrecarga, mas indica que sua adoção pode acrescentar atividades ao cotidiano, como revisar respostas, integrar informações e acompanhar novos processos.

“Quando uma vaga acumula duas lógicas de trabalho, a empresa pode chamar de produtividade, o que na realidade, é uma compressão de cargos. O risco aparece divergências em qualidade, prioridade e responsabilidade”, afirma Igor Drudi, fundador e head de estratégia da DRIN Inovação.

A questão, para o especialista, não está em impedir que profissionais assumam novos desafios, em que uma mudança de escopo pode ampliar repertório, aproximar áreas e abrir oportunidades de desenvolvimento. A diferença está nas condições em que isso acontece, como na clareza sobre a duração, apoio, aprendizagem, prioridade e reconhecimento. Quando uma responsabilidade adicional se torna permanente sem revisão do restante do trabalho, o aumento de exigência pode ficar invisível no organograma.



“Desenvolvimento não é simplesmente colocar mais tarefas no mesmo cargo. É criar condições para que a pessoa aprenda, tenha apoio e saiba o que muda em suas prioridades”, diz Drudi.

Essa distinção também ajuda a examinar a promessa de eficiência: uma tarefa executada mais rapidamente não significa, por si só, que houve melhora na qualidade ou redução da jornada. A capacidade liberada pode ser direcionada a problemas mais complexos, ao aprendizado ou ao atendimento. Mas também pode ser preenchida imediatamente por novas demandas, sem que a equipe tenha participado da definição das prioridades.

“Tempo economizado não é resultado por definição. A pergunta é o que a organização faz com esse tempo e se ele produz decisões melhores, aprendizado ou apenas uma fila maior de trabalho”, avalia Drudi.

Os caminhos de reorganização variam, como apresenta em seu relatório anual de 2023. O Ingka Group, principal operador das lojas IKEA, informou ter capacitado e requalificado profissionais de atendimento para atividades como consultoria remota de design de interiores, vendas digitais e resolução de demandas mais complexas. O exemplo mostra uma possibilidade de realocação acompanhada de formação; não permite, isoladamente, concluir que não houve sobrecarga entre os trabalhadores.

Na Klarna, a combinação entre tecnologia e atendimento humano também passou a ocupar espaço na estratégia. Em seu relatório anual de 2025, a empresa informou que o assistente de IA lidou com 80% das conversas de atendimento por chat naquele ano, ao mesmo tempo em que descreveu uma abordagem que combina automação e suporte humano. A ampliação do uso da ferramenta, portanto, não tornou a necessidade de atendimento humano irrelevante.

Os casos não são equivalentes e não demonstram, por si, a ocorrência de compressão de cargos. Eles ilustram decisões distintas sobre o trabalho que permanece depois da automação: quais atividades serão transferidas, quais exigem pessoas e que preparo será oferecido. Para Drudi, esse desenho precisa considerar tanto o resultado entregue quanto as condições necessárias para produzi-lo.

“Automatizar uma etapa não elimina a responsabilidade pelo processo inteiro. Alguém ainda precisa lidar com exceções, conferir informações e responder quando uma decisão afeta o cliente ou a equipe”, enfatiza.

O impacto pode alcançar também a formação de profissionais em início de carreira. Tarefas mais simples não entregam apenas um resultado imediato: podem permitir que quem está começando conheça o processo, receba orientação e desenvolva julgamento antes de assumir decisões mais complexas. Se essas atividades forem automatizadas, a organização precisa considerar como essa aprendizagem ocorrerá em outras experiências.

Há, ainda, uma escolha de gestão na distribuição do trabalho que sobra, uma equipe menor pode ter mais autonomia e menos etapas desnecessárias; também pode receber decisões e cobranças adicionais sem recursos proporcionais. O resultado depende de como a mudança é planejada e acompanhada.

“Quando a empresa retira uma tarefa de entrada, precisa olhar também para a experiência que ela proporcionava. Caso contrário, pode economizar hoje e descobrir mais adiante que não formou pessoas para assumir responsabilidades maiores”, ressalta Drudi.

Para gestores, uma revisão do trabalho começa pela identificação das atividades que permanecem após uma mudança, inclusive as menos visíveis, como coordenação entre áreas, solução de exceções e acompanhamento de clientes. Em seguida, é necessário definir o que deixa de ser feito, quem tem autoridade para decidir e quais recursos e competências serão necessários. Se o escopo de uma função muda de maneira duradoura, metas e reconhecimento também entram na discussão.

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O desafio não se resume a comparar o número de pessoas antes e depois de uma reestruturação. Inclui verificar se a equipe tem tempo, autonomia e preparo para entregar o que foi solicitado e se os indicadores capturam qualidade, continuidade e risco. A produtividade sustentável depende não só de acelerar tarefas, mas de tornar explícitas as escolhas sobre o trabalho que a empresa decide manter.