O envelhecimento da população brasileira amplia as discussões sobre qualidade de vida, autonomia e assistência na terceira idade. Segundo o Censo Demográfico de 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, o equivalente a 15,6% da população. Esse cenário reforça a importância de alternativas de moradia e cuidado capazes de acompanhar diferentes necessidades ao longo da longevidade.

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Entre essas alternativas está o Senior Living, conceito de moradia voltado ao público idoso que reúne estrutura planejada, convivência social, serviços e acompanhamento profissional. Diferentemente da percepção de que residenciais para idosos são destinados exclusivamente a pessoas com limitações físicas ou cognitivas, o modelo também contempla quem mantém uma rotina independente e busca segurança, companhia e oportunidades de participação em atividades. A proposta é preservar a autonomia pelo maior tempo possível, oferecendo suporte proporcional às necessidades individuais.

Independência significa continuar fazendo escolhas

A autonomia na terceira idade está relacionada não apenas à capacidade de realizar tarefas sem auxílio, mas também à liberdade de tomar decisões, manter hábitos e participar ativamente da própria rotina. Para idosos independentes, viver em um Senior Living não significa abrir mão de compromissos, passeios ou atividades externas.

Em Porto Alegre, as unidades São Pietro Senior Living – Magno Três Figueiras e Magno Moinhos de Vento adotam essa proposta. Moradores com autonomia podem sair para passear, encontrar amigos, frequentar atividades externas e até continuar trabalhando, caso desejem. As saídas são acompanhadas por medidas de apoio e segurança, de acordo com as necessidades individuais.

A liberdade também se estende à convivência familiar. As visitas são bem-vindas, sem restrições de horários, permitindo que familiares e amigos continuem participando da rotina dos moradores. Todas as acomodações são suítes individuais, proporcionando privacidade e um espaço próprio, onde cada pessoa pode preservar sua individualidade e seus hábitos.

Para quem necessita de maior assistência, a proposta é oferecer cuidados adequados sem desconsiderar suas preferências e capacidades. Uma pessoa que inicialmente precisa de pouco suporte pode, com o passar dos anos, necessitar de acompanhamento mais frequente. Nesse contexto, a possibilidade de adequar os cuidados às mudanças de cada fase da vida é um dos aspectos centrais do Senior Living.

Arquitetura planejada para diferentes necessidades

As duas unidades do São Pietro Senior Living foram projetadas especificamente para o público sênior. Diferentemente de imóveis residenciais adaptados posteriormente, os empreendimentos foram concebidos considerando as particularidades do envelhecimento, com ambientes que integram acessibilidade, conforto, segurança e espaços de convivência.

Localizado no bairro Três Figueiras, o Magno Três Figueiras reúne estrutura residencial, acompanhamento profissional e atividades voltadas ao bem-estar dos hóspedes. A rotina contempla oportunidades de socialização, atividades físicas, culturais e estímulos cognitivos, respeitando as condições e os interesses individuais.

Já o Magno Moinhos de Vento possui uma estrutura de maior dimensão, que também oferece diferentes ambientes destinados à convivência, às atividades e aos cuidados. A unidade também conta com uma ala Memory Care, voltada ao atendimento de pessoas com Alzheimer, considerando as necessidades específicas de acompanhamento, segurança e estímulos desse público.

Embora apresentem características estruturais distintas, as duas unidades compartilham a proposta de conciliar assistência e independência, respeitando os diferentes perfis e graus de autonomia dos moradores.

Cuidado profissional e convivência familiar

A escolha de um residencial sênior também envolve mudanças na dinâmica familiar. Em muitos casos, filhos e outros familiares assumem progressivamente responsabilidades relacionadas à administração de medicamentos, acompanhamento de consultas, alimentação e segurança doméstica. Conforme as demandas aumentam, conciliar essas tarefas com a rotina pessoal e profissional pode se tornar um desafio.

A presença de uma equipe de cuidados e de serviços organizados contribui para compartilhar essas responsabilidades. Para a pessoa idosa, isso pode representar maior segurança nas atividades diárias. Para os familiares, permite que o relacionamento não fique concentrado exclusivamente nas tarefas de assistência, abrindo mais espaço para a convivência e os vínculos afetivos.

Outro aspecto relevante é a socialização. A convivência com pessoas da mesma geração, a participação em atividades culturais, físicas e recreativas e a construção de novas amizades podem contribuir para uma rotina mais participativa. Essas oportunidades são importantes tanto para idosos independentes quanto para aqueles que necessitam de algum nível de assistência, respeitadas suas condições individuais.

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O conceito de Senior Living parte, portanto, do reconhecimento de que envelhecer não significa perder automaticamente a capacidade de escolha, assim como necessitar de cuidados não impede a participação na vida social. Ao reunir moradia, privacidade, segurança, convivência e assistência em um mesmo ambiente, o modelo busca responder às diferentes fases da longevidade, preservando a individualidade e oferecendo suporte conforme as necessidades de cada pessoa.