A empresa de tecnologia Akquinet Brasil conquistou o primeiro lugar na categoria Produtividade entre scale-ups (empresas em fase de escala) no Ranking 100 Open Startups 2026. Além do topo no grupo, ficou em 14º lugar no ranking geral da premiação e levou o 3º lugar na categoria de casos de sucesso no setor de Indústria e Manufatura, com um projeto desenvolvido para a Yara Brasil.

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A Akquinet concorreu com outras 116 participantes, entre startups e scale-ups, na categoria vencida. A empresa tem marcado presença entre os finalistas desde 2023. Publicado desde 2016, o ranking reconhece as startups mais procuradas pelo mercado corporativo e as grandes empresas que mais fazem negócios com elas.

Segundo a Akquinet, o resultado ganha peso com a mudança de critério da premiação adotada neste ano, porque, pela primeira vez, o ranking passou a validar os projetos pelos resultados entregues depois da assinatura dos contratos. Ao todo, a edição reuniu 3.994 startups e 5.632 corporações, com cerca de 17 mil negócios validados e R$ 18,5 bilhões em contratos.

"Chegar ao primeiro lugar diz muito sobre o nosso momento atual de crescimento. Esse reconhecimento é resultado do esforço e comprometimento de todo o nosso time para o sucesso dos clientes", avalia o CEO da Akquinet Brasil, Leonardo Libardi, destacando que a empresa ficou à frente de outras empresas consolidadas no mercado.

A Akquinet Brasil fornece software e serviços de governança de cadastros para grandes e médias empresas no Brasil e em 21 países distribuídos por quatro continentes. Com uso de automação e Inteligência Artificial (IA), a tecnologia ajuda companhias a eliminar inconsistências de dados de cadastros de materiais, produtos, fornecedores, clientes e serviços. Na prática, organizam e padronizam milhares de dados espalhados em diversos sistemas, criando uma governança dessas informações. Essa tecnologia é chamada de gestão de dados mestres (Master Data Management ou MDM).

Eficiência operacional e base para IA

O TOP Open Cases avaliou 1.726 projetos por meio de um comitê técnico-científico e selecionou 100 destaques. A Akquinet ficou com o 3º lugar em Indústria e Manufatura com o projeto da Yara Brasil, empresa de nutrição de plantas.

O projeto teve como objetivo eliminar controles paralelos para o cadastro de clientes, fornecedores e materiais. A implementação da solução MDM+ BRO, solução da Akquinet embarcada diretamente nos ambientes SAP, centralizou o ciclo de vida de dados por meio de formulários inteligentes, regras de negócio e automações. Como resultado, a Yara Brasil chegou a 95% de automação nos processos de cadastro e a 100% de precisão nos dados.



"Muitas empresas estão investindo em inteligência artificial, mas é importante entender que a qualidade dos resultados da IA está diretamente relacionada à qualidade dos dados mestres utilizados", afirma Libardi. Para ele, a ordem dos fatores importa. "Empresa que quer usar IA para decidir compra ou preço precisa antes acertar os cadastros dos seus fornecedores e materiais. Sem isso, a IA só levará a decisão ao erro", completa.

Presente no Brasil desde 2012, a empresa de Caxias do Sul (RS) é uma subsidiária da Akquinet, uma holding com sede em Hamburgo, na Alemanha, e escritórios em diversos países. A unidade brasileira destaca-se pelo ritmo de avanço nos últimos anos, tendo ficado à frente de todas as outras operações do grupo no mundo. Em 2025, a operação local cresceu 19,6% em receita, o quinto ano consecutivo de crescimento de dois dígitos.

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Com mais de 50 clientes ativos, incluindo empresas como Randoncorp, Cimed, Castrolanda, SLC Agrícola, Nutrien e Motiva, nos últimos cinco anos, a média anual de crescimento da Akquinet Brasil gira em torno de 30%. A meta da empresa é dobrar de tamanho nos próximos três anos.