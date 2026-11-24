Com o passar dos anos, é comum notar mudanças na pele, que tende a perder o brilho natural, ressecar com facilidade e ficar mais fina e sensível aos fatores do dia a dia. Isso acontece porque o processo natural de envelhecimento reduz a produção de substâncias essenciais para a firmeza e a hidratação, como o colágeno, a elastina e o ácido hialurônico. Ao mesmo tempo, a camada externa que protege a pele fica mais frágil, facilitando a perda de água e deixando o rosto mais vulnerável ao ressecamento, ao toque áspero e à irritação.

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"A partir dos 30 anos de idade, começamos a perder cerca de 1% do colágeno a cada ano, um processo que reduz a sustentação do tecido. Junto a isso, também perdemos a capacidade de reter água na pele, fazendo com que ela fique visivelmente mais fina, seca e sensibilizada. É neste momento que precisamos mudar os cuidados diários para devolver o conforto que a nossa pele precisa", explica a dermatologista Daniela Pimentel (CRM-SP 112165/RQE 40640).

A importância de adaptar a rotina de skincare às novas necessidades da pele

De acordo com a Dra. Daniela, diante dessas transformações, insistir na mesma rotina sem adaptá-la às necessidades da pele ao longo dos anos pode não ser a melhor estratégia. Uma recomendação da dermatologista é substituir sabonetes agressivos por higienizadores suaves, além de investir em cremes e séruns ricos em ativos hidratantes e reparadores que ajudam a devolver o conforto e fortalecer a proteção da pele.

"Para responder a essas exigências da pele madura sem causar sensibilidade, a escolha dos ingredientes faz toda a diferença. Ativos como os peptídeos purificados e a niacinamida atuam diretamente no fortalecimento da estrutura e da barreira da pele. Além deles, também podemos destacar o extrato de edelweiss, que oferece uma potente proteção antioxidante contra os danos diários. Já quando falamos de ácidos, o mandélico é uma ótima opção, pois estimula a renovação celular sem agredir a pele", esclarece a especialista.

Procedimentos estéticos injetáveis para hidratar a pele profundamente

Embora o cuidado tópico seja fundamental no dia a dia, atingir as camadas mais profundas da derme exige estratégias complementares. Nesse cenário, os procedimentos estéticos injetáveis à base de ácido hialurônico, como os skinboosters, destacam-se como aliados. Eles atuam atraindo e retendo moléculas de água diretamente na derme profunda, promovendo uma hidratação estrutural e melhorando a qualidade geral da pele.

"Os skinboosters agem direto onde os cremes tradicionais não conseguem chegar. O resultado é uma pele visivelmente mais hidratada, firme e iluminada, com as linhas finas suavizadas e aquele toque aveludado que transmite saúde e rejuvenescimento natural", afirma Dra. Daniela Pimentel.

Entre as opções disponíveis no mercado, a linha Restylane se destaca por entregar resultados naturais, imediatos e duradouros. Com um portfólio abrangente, a linha reúne soluções indicadas para diferentes necessidades estéticas. Restylane Skinboosters, por exemplo, são indicados para quem busca melhora da qualidade da pele, promovendo hidratação e auxiliando na melhora do tom, da textura, da maciez, das linhas finas, rugas, cicatrizes de acne e poros.

Além desse tratamento estético injetável, abaixo é possível conferir alguns produtos de Cetaphil para incluir na rotina:

Sérum Facial Cetaphil Healthy Renew 30g: com peptídeos purificados em sua composição, 93% dos usuários sentiram melhora da elasticidade da pele após 56 dias de uso contínuo. Além do mais, ajuda na redução de 23% das rugas após 4 semanas.

Creme Reparador Facial Noturno Cetaphil Healthy Renew 50g: reduz rugas e proporciona uma pele rejuvenescida e mais saudável em 2 semanas. Além disso, age nos 9 sinais de envelhecimento: luminosidade, elasticidade, firmeza, aparência de linhas finas, brilho, hidratação, textura, maleabilidade e uniformidade da pele.

Creme Hidratante Firmador Cetaphil Skin Activator: proporciona melhora na firmeza da pele a partir da 4ª semana de uso, com efeito progressivo ao longo do tempo. Estudos clínicos também demonstraram melhora da espessura e da função de sua barreira, contribuindo para uma pele mais hidratada e fortalecida.

Loção Hidratante Firmadora Cetaphil Skin Activator: melhora a espessura, a firmeza, a textura e a qualidade geral da pele. Estudos clínicos também demonstraram melhora da função da barreira, contribuindo para uma pele mais hidratada e fortalecida.

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Vale lembrar que Restylane Skinboosters devem ser aplicados por profissionais habilitados à prática de injetáveis. E, antes de usar qualquer produto, é importante consultar um dermatologista.