Mais de 43% dos usuários de redes sociais no Brasil utilizam o Kwai, representando uma audiência relevante para grandes marcas de bens de consumo. O dado faz parte da pesquisa Kwai Media Profile, realizada pela Worldpanel by Numerator a pedido da plataforma e apresentada durante o Kwai Summit 2026, encontro anual do Kwai for Business voltado a anunciantes, agências e profissionais do mercado para discutir negócios, marketing e tecnologia. O levantamento analisa a relação entre o uso da plataforma e os hábitos de compra dos consumidores brasileiros, mostrando a presença dessa audiência em diferentes categorias de consumo e sua participação nas decisões de compra das famílias.

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O estudo também aponta uma característica importante da audiência: sua conexão com contextos familiares. Entre os usuários mais engajados da plataforma, há maior concentração de pessoas de 30 a 49 anos, de famílias numerosas e de casais com filhos, enquanto entre os não usuários predominam perfis mais maduros e domicílios menores. A penetração do Kwai chega a 54% nos lares brasileiros com cinco ou mais moradores. Esse perfil ajuda a compreender a relevância da plataforma para marcas de diferentes categorias, já que sua audiência está inserida em dinâmicas de consumo que envolvem não apenas escolhas individuais, mas também necessidades coletivas.

Os resultados mostram que essa presença também se traduz em participação no mercado de bens de consumo. Os lares usuários do Kwai representam até 47% do gasto total dos brasileiros em determinadas categorias de bens de consumo de grandes fabricantes. O indicador considera a participação, em valor, dos gastos realizados por esses domicílios no total do mercado. Esses lares gastam, em média, R$ 9.458 por ano em produtos de consumo massivo (FMCG), valor 2,6% superior à média dos lares que utilizam redes sociais. A frequência de compras também se destaca: são 156 visitas a pontos de venda por ano, quatro a mais que a média dos consumidores analisados, o equivalente a três idas por semana.

“O que essa pesquisa revela é que a audiência de uma plataforma não pode ser compreendida apenas pelo seu perfil demográfico ou pelo número de usuários. Quando olhamos para o comportamento real de compra dessas famílias, conseguimos identificar diferenças importantes na frequência, nos gastos e nas categorias consumidas. Para as marcas, isso significa entender não apenas quem está do outro lado da tela, mas qual é o papel desses consumidores no mercado e onde existem oportunidades concretas de crescimento”, analisa Renan Morais, diretor de Novos Negócios da Worldpanel by Numerator.

O carrinho da família inteira

Em determinados grupos de usuários do Kwai, os gastos chegam a ser 9% superiores à média em higiene e beleza e 7% superiores em produtos de limpeza. O estudo também identifica afinidade dos usuários com categorias como café, óleo de soja, macarrão instantâneo e fraldas. Outro destaque está na categoria de hidratantes corporais, que também foi analisada pelo estudo e oferece um recorte adicional sobre os hábitos de consumo dos lares brasileiros.

Mesmo em um cenário de retração, o estudo identificou oportunidades de consumo nesse segmento, mostrando como a análise dos hábitos dos lares pode revelar movimentos relevantes para as marcas. Os resultados mostram como os hábitos de consumo dos lares usuários do Kwai abrangem diferentes necessidades da rotina doméstica, da alimentação à limpeza da casa e aos cuidados com as crianças.

Presença nacional e oportunidades regionais

Com mais de 60 milhões de usuários ativos mensais, o Kwai alcança públicos de diferentes perfis e regiões do Brasil. O Sudeste representa o maior mercado da plataforma, reunindo quase metade de sua audiência. Ao mesmo tempo, o Nordeste se destaca pela presença proporcionalmente maior do Kwai entre os usuários de redes sociais da região, em comparação com o total nacional.

Considerando Norte e Nordeste em conjunto, 61% dos usuários de redes sociais dessas regiões utilizam o Kwai. Nessas áreas, os lares que utilizam a plataforma também registram o maior gasto médio anual em bens de consumo entre todas as áreas analisadas: R$ 10.352. Os dados mostram como a presença nacional da plataforma se combina a diferentes hábitos e oportunidades de consumo, reforçando a importância de estratégias que considerem as particularidades de cada mercado.

“O mercado publicitário vive uma transformação importante, em que entender o comportamento das pessoas é tão relevante quanto desenvolver boas estratégias de conteúdo e mídia. A pesquisa que apresentamos em parceria com a Worldpanel by Numerator contribui para essa discussão ao mostrar a relação entre o uso da plataforma e os hábitos de consumo dos brasileiros. Os dados reforçam a importância de olhar para as audiências de forma mais ampla, considerando não apenas o alcance, mas também os contextos, interesses e decisões de compra. É nesse cenário que o Kwai busca contribuir, oferecendo soluções para que marcas e agências construam conexões relevantes com as pessoas”, afirma Aaron Du, vice-presidente da Kuaishou e Head da Kuaishou International Business.

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Sobre a pesquisa “Kwai Media Profile” - O estudo utiliza a metodologia Media Profiler, que permite relacionar a exposição dos consumidores a diferentes meios de comunicação com seus hábitos de compra efetivos. A amostra é composta por 3.608 domicílios, com controle para permitir análises de diferentes regiões do país. Por meio de um processo de expansão estatística, os resultados representam mais de 21 milhões de lares brasileiros, com amostra representativa em relação ao país. Os dados de consumo têm como referência o período acumulado até abril de 2026.