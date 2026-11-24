A adoção da inteligência artificial avança rapidamente nas organizações, mas a geração de valor em escala ainda é uma realidade para poucos. Embora empresas de diferentes setores acelerem seus investimentos em IA, a conversão desses esforços em ganhos consistentes de produtividade, eficiência e inovação continua sendo um desafio.

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Segundo Kiran Rouzie, Global Head of Organizational Transformation & Change da Thoughtworks, consultoria global de tecnologia que integra design, engenharia e inteligência artificial para impulsionar a inovação digital, o principal obstáculo não está na tecnologia em si, mas na forma como as pessoas adotam e incorporam essas ferramentas ao trabalho cotidiano.

"A conversa sobre inteligência artificial costuma começar pela tecnologia, mas o verdadeiro diferencial está nas pessoas. O ROI não será determinado pelo modelo de IA escolhido, e sim pela capacidade das organizações de criar confiança, desenvolver competências e apoiar seus profissionais durante a mudança", afirma.

A executiva cita um levantamento da Boston Consulting Group (BCG), segundo o qual apenas cerca de 5% das empresas conseguem gerar valor em escala com inteligência artificial, evidenciando a distância entre experimentação e resultados sustentáveis.

"Quando as empresas investem apenas na tecnologia e negligenciam a preparação das equipes, elas limitam significativamente o potencial de retorno. A adoção efetiva acontece quando as pessoas entendem por que a mudança é necessária, como ela impacta seu trabalho e quais benefícios ela pode gerar", acrescenta.

Quatro competências essenciais para transformar IA em resultados

Para ajudar as organizações a transformar investimentos em resultados concretos, Kiran destaca quatro competências consideradas essenciais para impulsionar a adoção de IA e maximizar seu retorno sobre investimento.

Mentalidade centrada nas pessoas

A primeira competência consiste em colocar as necessidades, expectativas e formas de trabalho dos profissionais no centro das decisões relacionadas à implementação da IA.

"Antes de perguntar o que a tecnologia pode fazer, as organizações precisam entender o que as pessoas precisam fazer melhor. A confiança e o engajamento são elementos indispensáveis para que a adoção aconteça de maneira sustentável", explica.

Mudança liderada por gestores

Líderes e gestores intermediários exercem papel fundamental na transformação por estarem mais próximos das equipes e da execução das atividades.

"Os gestores são responsáveis por traduzir a estratégia em ações concretas. Eles ajudam a remover barreiras, apoiam os colaboradores durante a transição e criam as condições necessárias para que a mudança aconteça na prática", destaca.

Capacidade adaptativa

A construção de uma cultura de aprendizado contínuo, experimentação e evolução constante é outro fator determinante para ampliar os benefícios da IA.

"A adoção da IA não acontece em um único treinamento. As organizações precisam criar espaço para que as pessoas experimentem, desenvolvam novas habilidades e adaptem suas rotinas de trabalho à medida que a tecnologia evolui", ressalta.

Governança eficaz

A quarta competência está relacionada à criação de mecanismos capazes de equilibrar inovação, segurança, conformidade e acompanhamento de resultados.

"Governança não significa apenas controlar riscos. Significa criar mecanismos para acompanhar a adoção, medir impacto, coletar feedback e garantir que o uso da IA esteja alinhado aos objetivos do negócio", afirma.

Para Kiran, organizações que combinarem essas quatro competências estarão mais preparadas para capturar valor de longo prazo e transformar a inteligência artificial em uma vantagem competitiva sustentável.

"O futuro da inteligência artificial não será definido apenas pelos avanços tecnológicos, mas pela capacidade das empresas de liderar a mudança humana que acompanha essa transformação. É nessa convergência entre tecnologia, pessoas e estratégia que o verdadeiro ROI acontece", conclui.

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As quatro competências foram apresentadas pela executiva da Thoughtworks, durante a palestra "A adoção de IA está crescendo. Cadê o ROI?", realizada na XConf Americas 2026, em novembro na cidade de São Paulo.