A inteligência artificial está mais presente nas empresas brasileiras. Segundo a pesquisa TIC Empresas, do Cetic.br, 17% das companhias usavam algum tipo de IA em 2025, ante 13% em 2024. Entre as grandes empresas, a adoção chegou a 50%.

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No cenário global, levantamento da McKinsey apontou que 88% das organizações respondentes usavam IA de forma regular em pelo menos uma função de negócio, mas cerca de dois terços ainda não haviam começado a ampliar o uso em escala.



Uso de IA amplia debate sobre preparo e governança

A adoção da tecnologia também traz desafios de preparação. Levantamento da Serasa Experian realizado com 1.081 pessoas mostrou que 52,6% dos respondentes utilizavam ferramentas de IA no ambiente profissional.

Entre eles, 78,6% relataram aumento de produtividade ou economia de tempo em tarefas repetitivas, enquanto apenas 26,5% afirmaram receber treinamentos e orientações das empresas. Qualidade dos dados, segurança, explicabilidade, mitigação de vieses e supervisão humana passam, assim, a fazer parte da discussão sobre o uso corporativo da inteligência artificial.

A tecnologia pode acelerar análises, mas sua utilização em decisões de negócio exige mecanismos capazes de dar contexto aos resultados e estabelecer limites para sua aplicação.

IA² combina Inteligência Analítica e inteligência artificial

É nesse cenário que a Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil, dá visibilidade ao conceito IA², ou IA ao quadrado, em sua campanha institucional. O termo é próprio da companhia e representa a Inteligência Analítica potencializada pela Inteligência Artificial. A combinação já faz parte das capacidades da empresa e é aplicada em diferentes frentes de negócio.

Na visão da empresa, a Inteligência Analítica contribui para organizar e interpretar dados, identificar padrões, entender contextos e avaliar riscos. A Inteligência Artificial amplia essa capacidade por meio de processamento, automação, reconhecimento de padrões e análises em maior escala. A combinação busca apoiar decisões com mais confiança, agilidade e escalabilidade.

Dados confiáveis continuam no centro das decisões

A expansão da inteligência artificial também aumenta a importância dos dados utilizados pelos sistemas. Informações incompletas, inconsistentes ou desatualizadas podem comprometer uma análise independentemente da capacidade tecnológica disponível.

Por isso, Inteligência Analítica e IA não precisam ser vistas como abordagens concorrentes. A primeira ajuda a estruturar, interpretar e contextualizar as informações; a segunda amplia a capacidade de processamento e aplicação. O resultado depende ainda de conhecimento do negócio, governança e qualidade dos dados.

Na prática, a combinação de dados, Inteligência Analítica e inteligência artificial pode apoiar desafios como avaliação de risco, prevenção à fraude, autenticação, cobrança, marketing e agronegócio. A própria Serasa Experian apresenta IA² como um conceito aplicável a diferentes necessidades de negócio.

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Na era da IA, respostas não faltam. O desafio das empresas está em identificar quais informações ajudam a tomar melhores decisões de negócio, e isso passa por dados confiáveis, Inteligência Analítica e governança. É nessa interseção que a Inteligência Analítica ganha muito mais relevância no avanço da IA.