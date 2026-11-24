“Quando surgiu a oportunidade de estudar, eu soube aproveitar”, conta Erasmo Carlos Souza Coelho, de 57 anos. Pedreiro da CONBRAL, ele é um dos trabalhadores da construção civil beneficiados pelo Programa de Alfabetização promovido pelo Serviço Social da Indústria da Construção Civil do Distrito Federal (Seconci-DF). A iniciativa leva o ensino para dentro dos canteiros, facilitando a participação dos profissionais e aproximando o aprendizado da realidade de quem passa boa parte do dia no ambiente de obras. No mês em que se celebra o Dia Nacional da Alfabetização (14 de novembro), histórias como a de Erasmo reforçam a importância de iniciativas que ampliam o acesso à educação e criam novas oportunidades de desenvolvimento.

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A construção civil é historicamente o destino no mercado de trabalho para boa parte da população com baixa escolaridade. Estudo produzido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), aponta que, em 2024, 34% dos trabalhadores entrevistados possuíam o ensino fundamental incompleto e 2% eram analfabetos. Apesar dos números alarmantes, as empresas do setor têm feito um esforço conjunto para mudar esse cenário. Em Brasília, um exemplo é a CONBRAL. Ao longo dos mais de 30 anos de projeto, mais de 500 pessoas tiveram acesso à educação nas classes de alfabetização e ensino fundamental dentro dos canteiros de obras da construtora.

“Além de promover cidadania e dignidade aos trabalhadores, as aulas também desempenham um papel importante na prevenção de riscos e na segurança. Ao desenvolverem suas habilidades de leitura e compreensão, os colaboradores passam a interpretar melhor manuais, quadros de avisos e normas técnicas, o que contribui para evitar acidentes, reduzir desperdícios e utilizar os recursos de forma mais eficiente”, afirma Paulo Muniz, diretor da CONBRAL.

O diretor também destaca os resultados positivos do programa ao longo dos anos, especialmente em relação à satisfação e à permanência dos colaboradores na empresa. “Temos observado impactos positivos não apenas na produtividade, mas também no vínculo dos profissionais. Na CONBRAL, contamos com trabalhadores que estão conosco há mais de 20 anos, que fazem parte da nossa história e contribuíram para construir o sonho de milhares de clientes”, ressalta.

Atualmente, a escola está localizada nos canteiros de obras do Residencial Portal do Parque II, no Guará II. E assim, como Erasmo Carlos, o operador de máquinas, Gildasio Nascimento, compartilha que antes das aulas até pegar ônibus não era uma tarefa fácil. “Tudo era muito difícil, porque a gente olhava para um cartaz, por exemplo, e era o mesmo que não estar enxergando nada. A letra estava ali, mas eu não sabia decifrar o que estava escrito”, lembra.

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Oferecer condições para que os trabalhadores possam estudar durante a jornada de trabalho também representa um compromisso com a valorização das pessoas que constroem seus empreendimentos, conta o diretor. “Acreditamos que investir nos nossos colaboradores é tão importante quanto investir nas próprias obras. Proporcionar oportunidades para que possam ampliar seus conhecimentos e avançar em sua formação é uma maneira de reconhecer e valorizar cada profissional”.