Atenta às transformações no comportamento do consumidor e a novas oportunidades no mercado de alimentos, a Nutrimental lança neste mês (novembro) a linha Nutry Nuts Zero, produto que reúne atributos nutricionais e praticidade para quem procura por snacks com menos açúcar e bastante sabor.

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Com zero adição de açúcares, 6g de proteína, colágeno e fibras, e disponível nos sabores Banana e Cacau, a linha amplia o portfólio da companhia em uma categoria que ganha espaço nas gôndolas e nas ocasiões de consumo associadas à rotina e ao bem-estar. “Nossa proposta é dialogar com um público que busca alternativas alimentares práticas e com atenção especial à ingestão de proteínas e à indulgência”, explica Cristiane Alves, Analista de Marketing da Nutrimental.

A novidade está embasada em pesquisas que apontam que 62% dos consumidores querem reduzir o açúcar, mas sem abrir mão do prazer (FMCG Gurus, 2024). “Mais do que substituir o açúcar, estamos reformulando o prazer do docinho sem culpa”, reforça Cristiane.

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Outro diferencial da linha Nuts Zero está na apresentação. No ponto de venda, o consumidor encontrará uma embalagem que valoriza a percepção de naturalidade e de qualidade, reforçada pela presença de castanhas brasileiras inteiras, que conferem apelo visual ao produto e ajudam a comunicar seus atributos. Com preço médio de R$ 4,50, a linha Nuts Zero tem distribuição em todo o Brasil e é mais uma opção para quem quer aumentar a proteína da rotina sem depender apenas de suplementos.