ZURIQUE, Nov. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aleksejs Ivashuk, Fundador da Apatride Network, uma coalizão liderada por pessoas apátridas, foi anunciado como vencedor do Global Citizen Award de 2026 pelo seu trabalho em prol dos direitos e do reconhecimento jurídico dessa população na Europa e em outras regiões.

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Concedido anualmente pela Henley & Partners em parceria com a organização humanitária suíça sem fins lucrativos Andan Foundation, o prêmio homenageia indivíduos que demonstram coragem e compromisso excepcionais com a melhoria da comunidade global. A cerimônia de premiação ocorreu em uma recepção de gala durante a 20ª Conferência Anual de Cidadania Global da Henley & Partners, em Zurique.

Da Experiência à Mudança Tangível

Ivashuk tem se empenhado em levar as vozes das pessoas diretamente afetadas aos debates sobre políticas públicas, a fim de ajudar a promover reformas práticas. Em 2024, a atuação da rede impulsionou mudanças nos procedimentos de recrutamento do ACNUR, possibilitando que pessoas apátridas se candidatassem a cargos sem declarar uma nacionalidade. A organização também contribuiu para as propostas da Autoridade Bancária Europeia destinadas a tornar a verificação de identidade mais inclusiva para quem não tem nacionalidade.

O Presidente da Henley & Partners e Fundador da Andan Foundation, Dr. Christian H. Kaelin, elogiou as contribuições notáveis do premiado. “A cidadania global também deve significar defender as pessoas que não têm cidadania alguma. Aleksejs transformou sua experiência pessoal em mudanças práticas, dando às pessoas apátridas uma voz mais forte e ajudando as instituições a eliminar as barreiras que as excluem. Sua determinação e suas conquistas representam a coragem e o compromisso que este prêmio foi criado para reconhecer. Temos muito orgulho de ele ser o vencedor desta honraria.”

Agradecendo à Henley & Partners e à Andan Foundation pelo reconhecimento, Aleksejs Ivashuk disse: "Para a maioria das pessoas, a nacionalidade é algo em que elas nunca precisam pensar. Para nós que não temos cidadania, isso pode influenciar todos os aspectos da vida — desde provar quem somos até encontrar trabalho e construir um futuro. Mas não ter nacionalidade não significa não ter direitos. Este prêmio reconhece a determinação coletiva das pessoas apátridas de serem ouvidas e de ajudar a moldar as soluções que afetam suas vidas. Espero que esta distinção ajude a transformar a conscientização em ações significativas, para que os direitos fundamentais não sejam apenas reconhecidos em tese, mas também respeitados no dia a dia."

Reconhecimento de Contribuições Extraordinárias para a Comunidade Global

O processo de seleção do Global Citizen Award é baseado em uma decisão majoritária do Comitê de Premiação. A honraria em si consiste em uma escultura de medalha personalizada criada pelo grande artista italiano Antonio Nocera, um certificado oficial assinado pelo Presidente do Comitê do Global Citizen Award e um valor em dinheiro de US$ 20 mil, para apoiar os esforços humanitários do laureado. Além disso, a Henley & Partners e a Andan Foundation se comprometem a trabalhar em estreita colaboração com o vencedor durante um período mínimo de um ano para aumentar a conscientização e apoiar o seu trabalho na rede de mais de 70 escritórios da empresa em todo o mundo.

Desde a sua criação, o Global Citizen Award tem homenageado muitos indivíduos notáveis cujo trabalho tem dado uma contribuição significativa para a sociedade internacional. Entre eles estão Diep Vuong, Cofundadora e Presidente da Pacific Links Foundation, reconhecida pelo seu trabalho no Sudeste Asiático em campanhas em defesa das vítimas do tráfico de seres humanos; o Prof. Dr. Padraig O’Malley, pelos seus esforços em prol da resolução de conflitos e da reconciliação no Iraque, na Irlanda do Norte e na África do Sul; Zannah Bukar Mustapha, pela sua atuação humanitária na Nigéria, apoiando órfãos e defendendo os afetados pela violência extremista; e o Exmo. Mohamed Nasheed, ativista pioneiro dos direitos humanos, Ex-Secretário-Geral do Climate Vulnerable Forum e um dos principais defensores da ação climática e dos interesses dos países vulneráveis ao aquecimento global.

No ano passado, o prêmio foi concedido ao Professor Spyridon Flogaitis, Diretor e Presidente do Conselho da European Public Law Organization (EPLO), em reconhecimento ao seu compromisso ao longo da vida com o avanço do direito público, da educação jurídica e da reforma institucional. Ele liderou iniciativas para fortalecer a governança, promover o Estado de Direito e aumentar o acesso à justiça, especialmente em regiões que enfrentam fragilidade democrática e recuperação pós-crise.

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Sarah Nicklin

Dirigente de Relações Públicas e Comunicações de Parceiros

Henley & Partners

Email: sarah.nicklin@henleyglobal.com

Celular: +27 (72) 464 8965

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001304768)