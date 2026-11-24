A Join4, empresa de automação de processos, consultoria e tecnologia sediada em Bauru (SP), abriu em 12 de novembro de 2026 a segunda temporada do Join4 Talks, seu videocast e podcast oficial, com um debate sobre os desafios de cibersegurança e governança trazidos pelo avanço da inteligência artificial (IA) nas empresas. O primeiro episódio, intitulado “A IA está saindo do controle nas empresas?”, recebeu Leandro Bissoli, sócio do Peck Advogados, escritório que atua com direito digital, cibersegurança e IA, e Fábio Losnak, executivo de tecnologia da informação (TI) com cerca de duas décadas de carreira em multinacionais.

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Conduzido por Murilo Dias, CEO da Join4, e Roberto Mancuzo, CFO, o programa tem periodicidade quinzenal e formato de conversa sem roteiro. A tese que atravessa o episódio é a de que a tecnologia não cria os riscos, mas revela com mais rapidez fragilidades antigas, como a ausência de mapeamento dos sistemas críticos, planos de continuidade incompletos e pouco controle sobre fornecedores.

Segundo Dias, essa leitura dialoga com a rotina da consultoria. “A gente está voltando para um momento em que a documentação do processo nunca foi tão importante”, afirma. O registro que antes ficava na gaveta, à espera da auditoria, virou a base sobre a qual a IA opera. “Se você não tem o seu processo documentado, se você não tem seu processo mapeado com todas as regras definidas, como é que você espera que a IA vai te ajudar?”, questiona.

Falhas antigas sob nova velocidade

Leandro Bissoli parte de uma constatação semelhante. “A culpa não é da IA. A IA é uma tecnologia que é meio”, declara. Em avaliações de privacidade e segurança da informação, o advogado relata que muitas organizações não conseguem apontar quais são seus sistemas críticos, se há contingência para eles, nem quanto tempo levariam para se recuperar de uma pane. Com a IA, vulnerabilidades e erros passam a ser descobertos em escala e em ritmo para os quais as equipes técnicas não estão preparadas.

Fábio Losnak observa que o intervalo entre a divulgação de uma brecha e sua exploração em massa caiu para minutos, o que torna obsoletos os ciclos semanais de atualização. “A gente está entrando no momento em que o tempo para resolver a vulnerabilidade depois que sai a correção não pode ser dias, tem que ser horas”, alerta. Sistemas legados, criados por profissionais que já deixaram a empresa e conectados a outras aplicações, dificultam a correção e levam organizações a retirar funcionalidades do ar por precaução.

Outro ponto levantado pelo executivo é a ampliação da superfície de risco. “O perímetro expandiu, você não pode cuidar apenas do seu ambiente”, pondera. Fornecedores que hospedam sistemas críticos ou acessam dados viraram alvo preferencial, pois comprometer um único parceiro abre caminho para toda a carteira de clientes dele. Com a nuvem e a terceirização da hospedagem, cabe a cada empresa exigir visibilidade sobre a segurança dos parceiros.

A dinâmica dos ataques também mudou, segundo Bissoli. “Coisas que ficavam muitas vezes semanas, um atacante dentro de uma empresa, hoje, em questão de horas, ele já consegue toda informação. Então o tempo de resposta da empresa tem que ser outro”, diz. Antivírus e firewall deixam de ser suficientes, e Losnak acrescenta a preocupação com ataques de envenenamento, nos quais dados são alterados sem que ninguém perceba, desviando pagamentos ou enviando informação confidencial a concorrentes.

Soluções nascidas fora da TI

Um dos eixos da conversa é o colaborador que resolve um problema da própria área com ferramentas de IA e, quando a liderança toma conhecimento, a solução já faz parte da rotina da equipe. Losnak descreve um modelo que tem funcionado: um comitê ou centro de excelência em IA com representantes das áreas de negócio. “Ali você começa a criar o letramento e a governança de forma colaborativa e não impositiva”, explica.

Pelo critério proposto, o uso individual voltado à produtividade é livre, enquanto soluções compartilhadas ou integradas a sistemas corporativos seguem a governança, e projetos de alta criticidade ficam sob liderança de TI e segurança. Proibir, na avaliação dos convidados, não resolve, porque o profissional acaba encontrando outro caminho, até fora do ambiente da empresa.

Os riscos aparecem em casos citados no episódio: um agente criado por uma área de negócio que consumiu os créditos de IA da companhia em três dias e um chatbot de vendas que seguiu operando com regras desatualizadas por falta de um responsável. Bissoli lembra ainda a dúvida jurídica sobre a autoria de soluções desenvolvidas por profissionais de fora da tecnologia e o caso de um agente de negociação que, persuadido por um cliente, declarou uma dívida quitada.

Para Murilo Dias, parte da resposta está no desenho dos agentes. “Quanto menor o contexto, mais eficiente vai ser o agente”, resume. Em vez de um único assistente que tenta atender a todas as demandas, ele defende uma equipe de agentes especializados, com papéis e responsabilidades definidos e limites claros contra engenharia social e prompt injection.

Governança e pessoas em primeiro lugar

A escolha entre grandes plataformas e modelos em ambiente próprio, segundo os participantes, depende da maturidade e do negócio de cada organização. O ponto comum é a qualidade do processo. “Se o seu processo do negócio que você está querendo colocar IA é fraco, não tem controle, não tem governança, você vai exponencializar literalmente aquela situação”, enfatiza Bissoli.

Dias destaca o papel de quem conhece a operação. “O poder do nosso negócio está nas pessoas que têm tempo de casa, que conhecem o nosso negócio de ponta a ponta”, avalia. Para ele, capacitar esses profissionais é condição para que a IA amplie o que já sabem fazer.

No encerramento, Bissoli propõe inverter a lógica de empresas que se apresentam como “AI First” e colocar a governança e as pessoas antes da tecnologia. A Join4 atua com consultoria de processos e hiperautomação, do mapeamento à aplicação de BPMS, RPA e IA, para médias e grandes empresas, com foco em centros de serviços compartilhados, saúde e agronegócio.

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Para mais informações, basta acessar: https://join4.com.br/