Em um setor em que a expansão costuma apoiar-se em rodadas sucessivas de venture capital antes da geração de caixa, a brasileira Nexforce construiu sua operação exclusivamente com a receita dos próprios clientes. Fundada em São Paulo em 16 de fevereiro de 2021 pelos cofundadores Fernando Vitti (CEO), Willian Teodosio (COO) e Felipe Ono (CTO), sem aporte de investidores externos, a empresa saiu do zero para R$ 125 milhões em cinco anos e projeta alcançar R$ 240 milhões em seu sexto ano, com atuação no Brasil, México, Argentina, Uruguai e Estados Unidos.

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A companhia cresceu resolvendo entraves operacionais enfrentados por médias e grandes empresas latino-americanas na contratação de softwares internacionais e na adoção de inteligência artificial em escala. Hoje, com mais de 300 clientes corporativos, a Nexforce concentra sua atuação em duas frentes tecnológicas próprias: a plataforma de aquisições e distribuição corporativa Nexforce Marketplace e a infraestrutura de orquestração de modelos Nexforce Router.

Compras internacionais e conformidade regional

Nas áreas de tecnologia e compras da América Latina, a aquisição direta de ferramentas globais costuma dispersar dezenas de contratos em dólar, ampliar a exposição cambial e exigir rotinas complexas de conformidade em operações transfronteiriças. A Nexforce Marketplace reúne softwares internacionais e soluções de IA em um único fluxo de contratação em moeda nacional e com emissão de nota fiscal local, simplificando o compliance regulatório e fiscal e otimizando os processos internos de aquisição e gestão de fornecedores. Segundo dados da companhia, a consolidação contratual e a eficiência operacional desse modelo permitem reduzir em até 50% o custo total das contratações.

A mesma estrutura conecta desenvolvedores globais de software, sobretudo dos Estados Unidos, aos mercados latino-americanos. Por meio da plataforma, fabricantes estrangeiros comercializam suas soluções em moeda local no Brasil, México, Argentina e Uruguai sem precisar constituir operação própria em cada país, enquanto a Nexforce conduz a padronização contratual, o compliance local e o faturamento regional.

Roteamento próprio em português e espanhol

Na camada de engenharia de inteligência artificial, a empresa desenvolveu o Nexforce Router para organizações que operam múltiplos modelos em produção. Como grande parte dos roteadores disponíveis no mercado internacional foi calibrada majoritariamente em inglês, a Nexforce treinou um modelo próprio de decisão rápida, de arquitetura System 1, especificamente em português brasileiro e espanhol. Em milissegundos, esse classificador avalia o contexto, o idioma e a complexidade de cada instrução para acionar automaticamente a opção mais adequada entre centenas de modelos conectados a uma única API.

Com essa triagem de baixa latência antes da chamada principal, tarefas simples deixam de consumir desnecessariamente os modelos mais pesados do mercado, enquanto pedidos complexos de código ou análise seguem para algoritmos de fronteira, elevando a precisão nas línguas locais e reduzindo o gasto por token em até 42%, de acordo com a empresa. A conexão às aplicações ocorre em uma única integração, com redirecionamento automático em caso de instabilidade de algum provedor, limites de orçamento por projeto e cobrança consolidada em moeda local.

Internamente, a expansão nos cinco países sem diluição societária apoia-se no uso intensivo da própria tecnologia: segundo dados operacionais da companhia, uma frota de 25 agentes autônomos de IA executa atualmente mais de 64% das rotinas internas da Nexforce em áreas comerciais, financeiras, jurídicas, de atendimento e de engenharia, sempre sob supervisão humana. Ao longo dessa trajetória, a empresa figurou no ranking Exame Negócios em Expansão (12º lugar nacional), na lista 100 Startups to Watch (PEGN e Época Negócios) e conquistou, em novembro de 2026, o 1º lugar na categoria Scaleup do Santander X Brazil Award 2026, resultado que a classificou para representar o Brasil na etapa mundial da premiação.

Sobre a Nexforce

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Fundada em 16 de fevereiro de 2021 pelos cofundadores Fernando Vitti (CEO), Willian Teodosio (COO) e Felipe Ono (CTO) e sediada na Calçada das Margaridas, nº 163, Sala 02, Condomínio Centro Comercial Alphaville, Barueri/SP, a Nexforce é uma empresa brasileira de tecnologia crescida sem capital de investidores externos (bootstrapped). Com operação no Brasil, México, Argentina, Uruguai e Estados Unidos e mais de 300 clientes corporativos, atua com duas plataformas próprias: a Nexforce Marketplace, voltada à contratação e distribuição B2B de softwares globais e IA em moeda local com simplificação de compliance e otimização de compras, e o Nexforce Router, API única que utiliza um modelo próprio System 1 treinado em português brasileiro e espanhol para orquestrar centenas de modelos de IA. Site: https://nexforce.ai