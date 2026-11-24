O receio de exibir um rosto com sinais evidentes de intervenção passou a orientar a decisão de quem procura cirurgias faciais. De acordo com levantamento da AAFPRS, divulgado em maio de 2026 pela American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery (AAFPRS), 73% dos especialistas associados indicam o resultado pouco natural como a maior preocupação de quem chega ao consultório. Em Belém (PA), o cirurgião plástico Dr. Ricardo Cruz, que dedica a atuação exclusivamente a procedimentos da face, observa a mesma mudança nos pedidos de rinoplastia, lifting facial e cirurgia das pálpebras.

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O movimento ganha peso no Brasil, que liderou o ranking mundial de cirurgias estéticas em 2025, com 2,36 milhões de procedimentos, segundo a pesquisa global da ISAPS, elaborada pela International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS). No mundo, a rinoplastia ultrapassou 1 milhão de intervenções, enquanto as cirurgias de pálpebra somaram 2,46 milhões, alta de 16,2% sobre o ano anterior, e a elevação de supercílio cresceu 23,5%.

O fim do nariz padrão

O modelo de nariz muito fino, arrebitado e igual para todos perdeu espaço para resultados ajustados aos traços, à etnia e ao gênero de cada paciente. Segundo o Dr. Ricardo Cruz, o temor de ficar com aparência artificial costumava adiar a decisão de operar, e a confiança aumenta quando o paciente entende que é possível mudar o que incomoda sem perder a identidade do rosto.

“Uma das coisas que eu mais explico é que todo mundo que vem ao consultório quer mudanças: uns mais, outros menos, mas todos querem”, relata. “Eu traduzo esse medo assim: o que não queremos são estigmas. Buscamos mudanças com naturalidade e, especialmente, sem estigmas de cirurgia plástica”, completa.

A distinção fica mais sensível entre os homens. “O rosto masculino não aceita exageros. Nele, a naturalidade é ainda mais importante: são traços mais retos, menos marcados, sempre sem estigmas”, afirma o cirurgião. Ele ressalta que o conceito é relativo e precisa ser avaliado caso a caso, porque uma ponta ou angulação admirada em outra pessoa pode soar artificial em outro rosto. Por isso, o planejamento inclui um esboço da proposta, discutido ponto a ponto até a definição final.

Revisões e função respiratória

Os resultados artificiais também alimentam a demanda por cirurgias revisionais. No estudo de tendências mais recente da AAFPRS, cerca de 80% dos membros relatam que mais de 10% dos pacientes de rinoplastia buscam corrigir uma operação anterior. Um estudo brasileiro publicado no Brazilian Journal of Otorhinolaryngology estima que entre 5% e 15% dos operados passam por nova intervenção e identificou sintomas respiratórios obstrutivos em 37,2% dos pacientes revisionais avaliados.

O Dr. Ricardo Cruz conta que grande parte de sua prática hoje envolve esses casos. Pacientes submetidos a procedimentos feitos por não médicos chegam, com frequência, com fibrose cicatricial extrema, cartilagens danificadas ou ausentes e, em situações mais graves, necrose e prejuízo respiratório. “Nos pacientes que vêm de complicações, é importante que eles entendam e tenham em mente que a cirurgia deixou de ser apenas estética e passou a ser essencialmente reparadora”, explica. Nas queixas puramente estéticas, como ponta caída ou retorno da giba, o alinhamento de expectativas considera a fibrose típica de uma segunda cirurgia.

A respiração, segundo o especialista, precisa entrar na avaliação desde o início, com a definição clara do que cabe ao cirurgião plástico e do que exige um otorrinolaringologista. Ele aponta a rinoplastia híbrida, que combina técnicas preservadoras com a abordagem estruturada, como a alternativa mais confiável para o nariz mestiço, mas faz uma ressalva: “a técnica preservadora só vale a pena se preservar também a função”.

Rejuvenescimento sem aspecto repuxado

Na face, o cansaço com preenchimentos repetidos tem levado pacientes a considerar soluções cirúrgicas mais duradouras. A AAFPRS registrou aumento da participação de pessoas entre 35 e 55 anos nos liftings, de 26% para 32%, e crescimento de 50% nos procedimentos de enxerto de gordura. O Dr. Ricardo Cruz percebe a tendência: “Há um crescimento muito grande de pacientes mais jovens, cansados de procedimentos teoricamente menos invasivos que muitas vezes trazem resultados pobres, nenhum resultado ou resultados artificiais”.

Para ele, a indicação depende da queixa. Flacidez nos três terços da face pede o lifting completo, com abordagem endoscópica do terço superior e técnicas de plano profundo (deep plane e deep neck) nos terços médio e inferior. Queixas restritas à região dos olhos podem ser tratadas com blefaroplastia superior e inferior associada ao lifting endoscópico, complementados pela lipoenxertia com microfat ou nanofat.

“O que define um resultado natural é a ausência de estigmas de cirurgia de face”, resume. “A ideia não é deixar o rosto sem nenhum traço de ruga, porque isso não existe e não é natural, mas sim ver que os volumes estão no lugar, sem um repuxamento exagerado”, complementa.

A procura por naturalidade ocorre em meio à pressão das imagens digitais, já que cerca de 57% dos associados da AAFPRS afirmam que pacientes buscam procedimentos para se parecer melhor em selfies e videochamadas. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) orienta que o cirurgião avalie as motivações do paciente e alinhe expectativas realistas, o que coloca a consulta e o planejamento individual no centro de resultados que preservem a identidade de cada rosto.

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