Uma dieta balanceada é essencial para a saúde, pois fortalece o sistema imunológico e ajuda a prevenir doenças metabólicas, segundo dados recentes do Vigitel Brasil 2024 e as declarações de Vininha F. Carvalho, ambientalista, economista e editora da Revista Ecotour News & Negócios, e da nutricionista Claudia Mulero, da Água Doce Sabores do Brasil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O Vigitel 2024 aponta que 31,4% dos adultos consomem frutas e hortaliças em cinco ou mais dias da semana, porém apenas 21% atingem a recomendação de cinco ou mais porções diárias, evidenciando a necessidade de ampliar hábitos alimentares saudáveis.

Vinnha F. Carvalho destaca que escolher os ingredientes, experimentar novas formas de preparo e dedicar tempo às refeições são práticas que ensinam a comer melhor. Mulero reforça as orientações do Guia Alimentar para a População Brasileira, que recomenda alimentos in natura e minimamente processados, com predominância de opções vegetais e respeito às tradições regionais.

Alimentos acessíveis e ricos em nutrientes, como ovos, queijo e frango, fornecem ferro, zinco e vitaminas do complexo B, fundamentais para a manutenção da massa muscular, controle da saciedade e ativação das defesas do organismo. Avanços tecnológicos no setor alimentício ampliam a oferta de opções para pessoas com restrições alimentares, demonstrando um compromisso de longo prazo com o bem?estar metabólico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O conjunto de políticas públicas, iniciativas educacionais e inovações da indústria busca promover a nutrição equilibrada em todas as fases da vida, contribuindo para maior qualidade de vida e energia cotidiana.