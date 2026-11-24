A Aucta Capital, plataforma brasileira especializada em Advisory, Investimentos, Fusões e Aquisições (M&A) e Consultoria Estratégica (Value Creation), firmou uma parceria com o Insper, instituição de ensino superior e pesquisa do Brasil. O acordo visa desenvolver dois projetos de inteligência artificial (IA) voltados à aplicação prática da tecnologia em ambientes corporativos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A iniciativa fará parte do programa Capstone do Insper - projeto de conclusão do curso de Engenharia e da Ciência da Computação, no qual os alunos aplicam seus conhecimentos técnicos para resolver os desafios reais do negócio. O objetivo é avançar além do uso tradicional de chatbots e assistentes virtuais, desenvolvendo soluções capazes de executar tarefas de forma autônoma, acessar conhecimento corporativo com segurança e integrar-se aos fluxos de trabalho das organizações.

O primeiro projeto busca estruturar uma infraestrutura para agentes de IA operarem sob rígidas regras de governança, respeitando permissões de acesso, controles de custo e processos de aprovação. A proposta permite que a inteligência artificial participe de atividades reais da empresa, com rastreabilidade e supervisão humana.

O segundo projeto aplica esse conceito a uma necessidade concreta da própria Aucta: a criação de apresentações executivas. A iniciativa pretende transformar o acervo de materiais da companhia em uma base inteligente de conhecimento. Dessa forma, a IA auxiliar na estruturação de narrativas, pesquisa de referências e montagem de apresentações editáveis, sempre com validação humana.

De acordo com o CEO da Aucta Capital, Marcus Ayres, o foco está em medir o valor entregue pela IA em termos de produtividade, qualidade e eficiência operacional, e não apenas pelo volume de uso ou consumo de recursos computacionais. A companhia também busca desenvolver arquiteturas flexíveis, capazes de incorporar diferentes modelos de IA sem dependência excessiva de um único fornecedor.

Além do desenvolvimento tecnológico, a parceria reforça a conexão da empresa com novos talentos. O Capstone do Insper permite que estudantes trabalhem durante um semestre em desafios reais de mercado, acompanhados por professores e mentores da Aucta, criando um ambiente de aprendizado aplicado e potencial recrutamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A iniciativa representa uma oportunidade para testar, em condições reais, como a inteligência artificial pode evoluir de ferramenta de apoio para componente efetivo da operação das empresas, sempre com foco em governança, qualidade e geração de resultados concretos.