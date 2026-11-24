Em 2026, a Eucatex completa 75 anos de atuação nos segmentos de construção civil, indústria moveleira e revenda madeireira. Fundada no Brasil, a companhia reúne um portfólio de painéis de madeira, pisos laminados e vinílicos, portas, divisórias, tintas e vernizes; 3,4 mil colaboradores diretos e comercializa produtos para mais de 40 países.

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A sustentabilidade integra as operações da empresa, especialmente na gestão florestal e no reaproveitamento de resíduos de madeira. Em 2025, a Eucatex reciclou 95.161 toneladas de madeira, parte destinada à geração de energia para suas unidades industriais. No mesmo ano, foi criada a divisão Eucatex Bioenergia, voltada às atividades de coleta, reciclagem e geração de bioenergia.

Na área florestal, a companhia administra 51,3 mil hectares de terras, dos quais 38,9 mil são destinados ao cultivo de eucalipto. A empresa também mantém mais de 10 mil hectares de vegetação nativa conservada e 1,78 mil hectares de áreas restauradas. Em 2025, 67% do consumo energético interno teve origem em fontes renováveis, conforme dados do Relatório de Sustentabilidade da companhia.

Ao longo desses 75 anos, a Eucatex ampliou sua atuação e incorporou novas tecnologias, mantendo a gestão dos recursos naturais como parte de sua estratégia de negócios, com o desafio de continuar evoluindo, com investimentos em inovação, eficiência produtiva e soluções que atendam às necessidades dos clientes e às transformações dos mercados em que atua.

Inovação e relacionamento

Ao longo de sua trajetória, a Eucatex diversificou seu portfólio e incorporou novas tecnologias aos processos industriais. Entre as iniciativas recentes estão projetos de transformação digital e aplicação de inteligência artificial para apoiar a previsão de demanda e a tomada de decisões, além do desenvolvimento de produtos para os mercados de construção civil e mobiliário.

O relacionamento com profissionais, parceiros comerciais e comunidades também faz parte das atividades da companhia. Em 2026, a Eucatex ampliou sua participação no projeto Decor Social, com atuação em oito obras voltadas ao atendimento de crianças em situação de vulnerabilidade. A Tintas Eucatex também firmou parceria com a Onçafari, organização dedicada à conservação da biodiversidade no Pantanal.

No ano de seu aniversário, a companhia integrou, pelo quarto ano consecutivo, o ranking TOP 20 Fornecedor, da revista Móveis de Valor. Também recebeu o 30º Troféu Transparência ANEFAC, na categoria de empresas com receita líquida inferior a R$ 5 bilhões, e conquistou, pelo segundo ano consecutivo, a certificação Great Place To Work (GPTW).

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Olhando para os próximos anos, a Eucatex busca continuar evoluindo junto com o mercado e com as pessoas que fazem parte de sua história, com investimentos em soluções que aliem qualidade, inovação e responsabilidade ambiental. A companhia também pretende fortalecer o relacionamento com clientes, colaboradores e parceiros, dando continuidade à sua trajetória e contribuindo para o desenvolvimento dos setores em que atua.