O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) solicitou ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) autorização para realizar um novo concurso público com 10 mil vagas. O pedido foi apresentado no âmbito do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2027 e contempla oportunidades para os cargos de Técnico e Analista do Seguro Social.

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Do total solicitado, 8.501 vagas são destinadas ao cargo de Técnico do Seguro Social, de nível médio, e 1.499 ao de Analista do Seguro Social, que exige nível superior. A proposta tem como objetivo recompor o quadro de servidores da autarquia e ampliar a capacidade de atendimento das demandas previdenciárias em todo o país.

A solicitação foi confirmada pela presidente do INSS, Ana Cristina Viana Silveira. No entanto, o novo concurso INSS 2027 ainda depende de autorização do governo federal. Até o momento, não há edital confirmado, cronograma definido ou banca organizadora escolhida. A análise também considera a disponibilidade orçamentária e a possibilidade de provimento dos cargos.



Presidente do INSS defende contratação emergencial de 2 mil servidores



Além do pedido de 10 mil vagas, a presidente do INSS defende a contratação de pelo menos 2 mil servidores em caráter emergencial. A medida busca amenizar a redução do quadro de pessoal, especialmente em razão das aposentadorias e de outras saídas de profissionais da autarquia.

Segundo a presidência, esse quantitativo representa uma necessidade mínima para reforçar a força de trabalho e evitar que a falta de servidores comprometa o atendimento à população.

É importante destacar que as 2 mil contratações emergenciais não devem ser somadas às 10 mil vagas solicitadas no pedido mais recente. Os números correspondem a demandas de recomposição do quadro apresentadas em contextos distintos. Enquanto o primeiro quantitativo representa uma necessidade imediata, o pedido mais amplo contempla as duas principais carreiras do Seguro Social.

Também existe um pedido anterior de 8,5 mil vagas, apresentado em 2025. As diferentes solicitações demonstram a necessidade de ampliar o quadro funcional do instituto, mas não representam vagas autorizadas ou cumulativas.



INSS busca aproveitar vagas autorizadas pelo CPNU 2



Enquanto aguarda a análise do novo pedido de concurso, o INSS também pretende buscar o preenchimento de vagas autorizadas que ainda estejam disponíveis durante o prazo de validade do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2).

A iniciativa pode viabilizar o ingresso de novos servidores antes mesmo da conclusão dos trâmites necessários para a realização de um concurso próprio.

Nesse cenário, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que o governo provavelmente deverá autorizar um novo concurso de nível superior em 2027.

A declaração aponta uma possibilidade de novas seleções no serviço público federal, mas ainda não confirma a realização do concurso INSS nem define quais cargos poderão ser contemplados. O pedido apresentado pelo instituto, por sua vez, inclui oportunidades de nível médio e superior.



Concurso INSS 2027: o que se sabe até agora?



A proposta encaminhada ao governo federal prevê 10 mil vagas, distribuídas entre os cargos de Técnico e Analista do Seguro Social. Abaixo é possível conferir os quantitativos solicitados:

Técnico do Seguro Social: 8.501 vagas, com exigência de nível médio;

Analista do Seguro Social: 1.499 vagas, com exigência de nível superior.



As informações sobre remunerações, requisitos específicos, distribuição das vagas por localidade, etapas de seleção e conteúdo programático do próximo edital ainda não foram oficialmente definidas.

Para que o concurso INSS 2027 avance, o governo federal precisa autorizar a realização da seleção. Após essa etapa, o instituto poderá dar continuidade aos procedimentos preparatórios, incluindo a definição das condições do certame e a escolha da banca organizadora.

A recomposição do quadro de servidores é apontada pela presidência do INSS como uma necessidade para manter a capacidade operacional da autarquia e atender à demanda por serviços previdenciários.

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Por enquanto, as 10 mil oportunidades permanecem no campo das solicitações. Portanto, a quantidade de vagas, a autorização do concurso e a publicação do edital em 2027 ainda dependem de decisões oficiais do governo federal.