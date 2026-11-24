A Medisca anunciou hoje o lançamento de sua plataforma online "Medisca Peptides", sustentada por um investimento expressivo em parcerias globais de fabricação, no desenvolvimento de peptídeos e na propriedade intelectual de produção de IFAs (insumos farmacêuticos ativos) selecionados. Os clientes já podem enviar solicitações de pedidos e tratar diretamente com a Medisca questões como preços, volumes de compra e oportunidades de fornecimento plurianual.

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Por meio de sua Divisão de Peptídeos, a Medisca está financiando o desenvolvimento junto a diversos fabricantes especializados, aplicando seus 37 anos de experiência em suprimentos farmacêuticos na seleção e qualificação de parceiros, bem como na supervisão da qualidade. Esses peptídeos estão sendo produzidos em conformidade com as exigências de suprimento e qualidade estabelecidas pela política provisória de discricionariedade na aplicação de normas (interim enforcement discretion policy) do HHS, voltada para farmácias de manipulação (sob a seção 503A da legislação dos EUA).

"Toda farmácia deveria contar com o suporte de uma empresa de alcance global", afirmou Antonio Dos Santos, fundador e CEO da Medisca.“Estamos colocando toda a força da Medisca a serviço de peptídeos de alta qualidade (grau IFA), investindo nos relacionamentos, na expertise e nos recursos de que nossos clientes precisam para atender às suas comunidades. Estamos construindo algo com foco no longo prazo.”

A detenção da propriedade intelectual de fabricação para IFAs selecionados confere à Medisca maior flexibilidade para diversificar a produção. Aliada às suas parcerias globais, essa estratégia favorece a continuidade do fornecimento, à medida que as necessidades dos clientes e as exigências regulatórias evoluem.

“Estamos estabelecendo alianças de longo prazo com fabricantes que compartilham nosso compromisso com a qualidade e a constância no fornecimento”, disse Peng Li, diretor de Negócios da Medisca. “Compreender as necessidades dos nossos clientes nos ajuda a alinhar as capacidades produtivas e as parcerias ideais para atendê-los, fortalecendo o acesso, a longo prazo, a peptídeos com grau de IFA. Juntos, podemos tornar mais desses insumos acessíveis aos profissionais de saúde, tendo a segurança do paciente como norteador do nosso trabalho.”

O que é necessário para transportar MQ?

MQ Medisca Quality™ é a designação concedida pela equipe de Qualidade Medisca aos peptídeos de grau API desenvolvidos por cGMP que atendem a requisitos de qualificação adicionais.

A Medisca realiza suas próprias auditorias e encomenda auditorias independentes de terceiros para avaliar as capacidades de fabricação e os sistemas de qualidade. O programa incorpora uma abordagem baseada em riscos, documentação de apoio e evidências de que os métodos analíticos são adequados para a finalidade pretendida. Os fabricantes devem continuar a cumprir estes requisitos para permanecerem parceiros qualificados da Medisca.

Explore o portfólio. Planeje seu abastecimento.

A nova plataforma Medisca Peptides reúne informações sobre produtos, recursos de qualidade e solicitações de pedidos em um único destino. Os clientes agora podem enviar solicitações de BPC-157, TB-500, MOTS-c, KPV, Epitalon e Semax.

Acessemedisca.com/peptidespara começar.

A disponibilidade está sujeita aos requisitos regulamentares aplicáveis, à elegibilidade do cliente e à qualificação e liberação da Medisca. A Medisca pode modificar ou descontinuar a disponibilidade e o preço de qualquer peptídeo de acordo. Os clientes são os únicos responsáveis ??por garantir que qualquer compra e uso esteja em conformidade com as leis federais e estaduais aplicáveis.Os pedidos de encomenda não são vinculativos, não reservam stock e não criam qualquer obrigação de venda ou compra.

Sobre a Medisca

Fundada em 1989, a Medisca é líder em medicina personalizada e soluções para a cadeia de suprimentos farmacêuticos, contando com um vasto portfólio de mais de 2.000 produtos, complementado por uma biblioteca com mais de 10.000 fórmulas de medicamentos proprietárias e personalizadas, além de expertise e serviços em manipulação farmacêutica, educação continuada na área da saúde e testes analíticos. Ao oferecer soluções sob medida para diversos setores de bem-estar em inúmeros mercados globais, a Medisca preenche lacunas na saúde e promove o bem-estar personalizado para todos. Para mais informações, acesse www.medisca.com e nos siga no LinkedIn, Facebook e YouTube.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261124009595/pt/

Comunicação da Medisca

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