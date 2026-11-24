O Grupo WR, empresa de gestão familiar que nasceu na construção civil no Leste de Minas e que reúne negócios de incorporação imobiliária, consórcios e agronegócio, comercializou R$ 1 bilhão em cartas de crédito imobiliário de janeiro a outubro de 2026. O volume supera em mais de 120% os R$ 450 milhões registrados em 2025.

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“O objetivo da empresa é gerar prosperidade para nossos clientes”, afirma Igor Simão, CEO da WR Consórcio e filho de Wallace Barreto Simão, fundador do grupo. Criada há cinco anos, a operação atende hoje a cerca de 4 mil clientes e comercializa cotas com tíquete médio de R$ 250 mil.

A aposta do grupo no consórcio como instrumento de formação patrimonial acompanha o avanço do segmento no país. Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (Abac), os créditos imobiliários comercializados somaram R$ 275,06 bilhões de janeiro a setembro de 2026 – alta de 35% sobre o mesmo período de 2025. As adesões cresceram 37,1%, para 1,33 milhão de cotas.

Do Leste de Minas ao mercado nacional

A trajetória de 21 anos do Grupo WR começou em Ipatinga e avançou para Governador Valadares. A WR Construtora reúne 61 empreendimentos e mais de três mil unidades construídas. A diversificação também inclui a WR Agropasto, dedicada à fruticultura no Norte de Minas.

Entre os marcos do grupo está o Ibituruna Tower, em Governador Valadares. O edifício de mais de 80 metros e 28 andares foi divulgado como o mais alto do Leste de Minas.

Outro destaque da obra foi o uso de estrutura monolítica, método que permite executar as paredes e a laje de cada pavimento em uma única etapa. Segundo a WR Construtora, todas as lajes foram concretadas em um prazo recorde de menos de cinco meses. A técnica encurta o tempo de construção e contribui para reduzir os custos da obra. “Nós aqui, no cantinho de Minas, estamos escrevendo história”, destaca Wallace.

Com essa base regional já consolidada no mercado de incorporação, o grupo passou, há cinco anos, a comercializar cartas de crédito utilizáveis em todo o Brasil, inclusive na compra de imóveis de outras incorporadoras. Para 2027, pretende ampliar a presença em outras cidades do interior mineiro.

Investidores em Minas e no exterior

A abordagem comercial da WR Consórcio prioriza pessoas que buscam formar patrimônio por meio da aquisição planejada de imóveis. A maior parte dos clientes está em Minas Gerais, mas a carteira também inclui brasileiros residentes nos Estados Unidos, em Portugal e na Irlanda.

Por meio da WR Consórcio, o grupo vende cotas administradas por parceiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central, às quais cabem a gestão dos grupos e as contemplações. O crédito pode ser destinado à compra de imóveis e terrenos, à construção ou à reforma, conforme as condições contratuais.

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Para Wallace, o consórcio representa uma oportunidade de transformar o planejamento financeiro em patrimônio imobiliário, com liberdade para escolher o bem conforme os objetivos de cada cliente.