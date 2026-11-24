A Global WIINS (Women in Insurance), rede internacional de mulheres do setor de seguros criada pela Fundação Solera, celebrou o primeiro ano de atuação na América Latina com um evento em São Paulo. Desde seu lançamento na região, em novembro de 2025, a iniciativa tem promovido a troca de experiências, o desenvolvimento de conexões profissionais e o apoio entre mulheres do setor. A celebração também reflete o crescimento de uma iniciativa global com presença na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e América Latina.



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O evento reuniu mulheres de diferentes áreas do ecossistema de seguros e negócios para uma edição exclusiva do Women in Insurance Power Session. A WIINS se consolidou como a única rede internacional que conecta lideranças femininas do setor de seguros de diferentes regiões e gerações. Essa atuação internacional amplia as oportunidades de troca de experiências e conexões para as mulheres da América Latina, ao mesmo tempo em que permite compartilhar as perspectivas da região com profissionais de outros países.



A Fundação Solera segue ampliando seu apoio às lideranças femininas. Além da Global WIINS, a organização mantém a Global Women in Dealerships (WIND), rede que conecta mulheres dos segmentos de comercialização, reparação e reciclagem de veículos, fortalecendo a comunidade feminina em todo o ecossistema automotivo.



"O verdadeiro progresso não se resume a elevar os padrões. Trata-se de transformar perspectivas, garantir que as vozes das mulheres sejam ouvidas e capacitá-las para participar das decisões que definirão o futuro do nosso setor. É isso que a WIINS representa", afirma Jing Liao, presidente da Solera Foundation e Chief Administrative Officer da Solera.



Do lançamento regional à construção de uma comunidade ativa

Ao longo do primeiro ano, as integrantes da comunidade WIINS compartilharam oportunidades profissionais, experiências, publicações, ideias de negócios e conhecimentos sobre o setor, além de celebrar conquistas e oferecer apoio umas às outras.



Como parte da celebração desse primeiro ciclo, a WIINS homenageou suas embaixadoras: Claudia Papa, vice-presidente para a América Latina e líder de Distribuição e Marketing para Starr Insurance Company; Carolina Vieira, CEO da Olive Seguros; Elisabete Prado, CEO da Delphos Serviços Técnicos; e Liliana Caldeira, consultora da EUDS Advogados e diretora de Educação da ANSP. As executivas tiveram papel fundamental na formação da etapa regional e, para o segundo ano, a expectativa é ampliar ainda mais a rede latino-americana, fortalecendo sua atuação e alcance.



Diferentes perspectivas sobre o futuro do setor de seguros

O principal destaque da celebração foi o Women in Insurance Power Session, que reuniu seis mulheres com experiências nos setores de seguros, negócios, educação e sustentabilidade. O encontro contou com a participação das embaixadoras da iniciativa, de Jing Liao e de Alice Spencer, educadora do Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL) e da Doerr School of Sustainability.



"A liderança começa quando as pessoas têm confiança, conhecimento e oportunidades para fazer suas vozes serem ouvidas. Ao conectar mulheres de diferentes setores e gerações, iniciativas como a WIINS ajudam a criar as condições necessárias para que perspectivas mais diversas influenciem decisões e impulsionem transformações significativas", afirma Alice Spencer.



"Quando as mulheres compartilham experiências, apoiam umas às outras e assumem um papel ativo na transformação de seus setores, elas criam oportunidades que vão muito além de suas trajetórias individuais. Redes como a WIINS são essenciais para construir uma comunidade mais forte e abrir novos caminhos para as próximas gerações de lideranças femininas", destaca Liliana Caldeira.



Próximo capítulo: ampliar o impacto da WIINS na América Latina

Em seu segundo ano, a Fundação Solera pretende posicionar a WIINS América Latina como uma referência no fortalecimento de comunidades de lideranças femininas em toda a região. Em colaboração com suas embaixadoras e com a rede global da WIINS, a iniciativa planeja ampliar as conexões, o compartilhamento de conhecimento e as oportunidades de liderança para alcançar mais mulheres, organizações e mercados.



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O objetivo é transformar o impulso gerado pelo primeiro aniversário em uma colaboração regional duradoura, fortalecendo comunidades locais por meio de perspectivas internacionais e, ao mesmo tempo, levando as experiências latino-americanas para enriquecer a rede global. Essa nova etapa se apoia nos relacionamentos construídos ao longo do primeiro ano da WIINS e no compromisso da Fundação Solera com a criação de oportunidades profissionais relevantes.