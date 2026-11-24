A Moody’s Corporation (NYSE: MCO) anunciou hoje o compartilhamento de dados sem necessidade de cópia (zero-copy data sharing). Trata-se de uma nova forma de os clientes acessarem a "inteligência conectada" da Moody’s diretamente nas plataformas onde criam agentes, modelos e análises de IA, sem a necessidade de mover ou duplicar os dados. Somando-se aos conectores Model Context Protocol (MCP) já existentes, essa solução disponibiliza a inteligência da Moody’s — seja diretamente pela Moody’s ou por meio do Snowflake Marketplace — exatamente onde os clientes já trabalham e desenvolvem seus projetos.

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A Moody’s conecta empresas e relacionamentos abrangendo mais de 650 milhões de entidades públicas e privadas, além de mais de 2 bilhões de vínculos societários, oferecendo aos clientes uma visão holística de como organizações, pessoas e estruturas de propriedade se relacionam. A "inteligência conectada" da Moody’s foi recentemente classificada em 1º lugar geral no Chartis RiskTech100® pelo quinto ano consecutivo.

"À medida que a IA passa a fundamentar decisões de maior impacto, a qualidade, o contexto e a atualidade da inteligência por trás dela tornam-se ainda mais cruciais", afirma Cristina Pieretti, chefe de Conteúdo Digital e Inovação da Moody’s Analytics. "Com o compartilhamento de dados sem necessidade de cópia, levamos a inteligência de nível decisório da Moody’s diretamente para os ambientes onde os clientes desenvolvem suas soluções; assim, as decisões apoiadas pela IA baseiam-se em informações nas quais eles podem confiar."

O compartilhamento de dados sem necessidade de cópia permite o acesso a dados em grande escala para fluxos de trabalho contínuos e volumosos. A solução complementa os conectores MCP da Moody’s, que garantem aos agentes de IA acesso à inteligência da Moody’s sob demanda, sempre que uma pergunta ou tarefa exigir.

Ambas as abordagens estão disponíveis para os clientes por meio das soluções da Moody's ou do Snowflake Marketplace, onde os clientes podem acessar os dados da Moody's em suas próprias contas Snowflake como tabelas continuamente atualizadas e prontas para consulta, cobrindo dados da empresa, finanças, estruturas de propriedade, classificações de crédito e medidas diárias de probabilidade de inadimplência. Por meio do Snowflake, os conectores MCP também fornecem aos agentes de IA acesso à inteligência de crédito da Moody's.

“Nossa colaboração com a Moody's está tornando mais fácil para os clientes trazerem dados e insights confiáveis ??para os ambientes onde trabalham”, disse Rodrigo Rocha, vice-presidente de ISV globais e parcerias de tecnologia empresarial da Snowflake. "Com os dados da Moody's e os conectores MCP agora disponíveis através do Snowflake Marketplace, os clientes podem trazer dados de entidade e propriedade da Moody's para análise de risco de crédito e risco de contraparte junto com seus próprios dados, e alimentá-los diretamente em seus modelos e agentes de IA."

A inteligência conectada da Moody's combina dados proprietários, pesquisas, análises, modelos e dados de registro de empresas em mais de 200 jurisdições. Ele é curado, normalizado e enriquecido com rastreabilidade até fontes confiáveis. Essa é a camada de contexto confiável que ajuda a tornar os resultados da IA ??mais explicáveis ??e auditáveis, onde quer que sejam entregues.

Para saber mais, acesse moodys.com/agentic.

Sobre a Moody’s Corporation

Em um mundo moldado por riscos cada vez mais interconectados, os dados, insights e tecnologias inovadoras da Moody’s (NYSE: MCO) ajudam os clientes a desenvolver uma visão holística de seu mundo e a desbloquear oportunidades. Com uma rica história de experiência nos mercados globais e uma força de trabalho diversificada de aproximadamente 16.000 pessoas em mais de 40 países, a Moody’s oferece aos clientes a perspectiva abrangente necessária para agir com confiança e prosperar. Saiba mais em moodys.com.

Declaração de "Porto Seguro" sob a Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995

Determinadas declarações contidas neste documento são declarações prospectivas e baseiam-se em expectativas, planos e perspectivas futuras para os negócios e operações da Moody's, que envolvem diversos riscos e incertezas. Tais declarações envolvem estimativas, projeções, metas, previsões, suposições e incertezas que podem fazer com que os resultados ou desfechos reais sejam materialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, antecipados ou implícitos nas declarações prospectivas. Os acionistas e investidores são advertidos a não depositar confiança indevida nessas declarações prospectivas. As declarações prospectivas e demais informações contidas neste documento são válidas a partir da data deste documento, e a Moody's não assume nenhuma obrigação (nem pretende) de complementar, atualizar ou revisar publicamente tais declarações no futuro, seja como resultado de desenvolvimentos subsequentes, mudanças nas expectativas ou outros fatores, exceto conforme exigido pela legislação ou regulamentação aplicável. Os fatores, riscos e incertezas, como também outros riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais da Moody's sejam substancialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, são descritos com mais detalhes na seção "Fatores de Risco" da Parte I, Item 1A do relatório anual da Moody's no Formulário 10-K para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2025, e em outros documentos arquivados pela Empresa junto à Securities and Exchange Commission (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos – SEC) ou em materiais incorporados neste documento ou em outros documentos. Os acionistas e investidores são alertados de que a ocorrência de qualquer um desses fatores, riscos e incertezas pode fazer com que os resultados reais da Empresa sejam materialmente diferentes daqueles contemplados, expressos, projetados, previstos ou implícitos nas declarações prospectivas, o que poderia ter um efeito material e adverso sobre os negócios, resultados operacionais e situação financeira da Empresa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Para a área de Comunicação da Moody’s:

Joe Mielenhausen

Moody’s Corporation

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