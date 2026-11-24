Em comemoração aos 25 anos de atuação na Amazônia Legal, a organização Vaga Lume vai distribuir às 102 bibliotecas comunitárias de sua rede uma seleção especial de livros. O acervo combina lançamentos de 2026 com títulos de coleções anteriores, que retornam como homenagem à trajetória da organização. A seleção reúne obras de autores negros e indígenas, histórias ambientadas na Amazônia, clássicos da literatura infantojuvenil e livros sobre identidade, afetividade e relações familiares. Os títulos foram escolhidos para ampliar as possibilidades de mediação de leitura com crianças das comunidades atendidas.

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Com atuação iniciada em 2001, a Vaga Lume mantém bibliotecas comunitárias em regiões ribeirinhas, rurais, quilombolas e indígenas de todos os estados da região Norte, além do Maranhão e de Mato Grosso. O trabalho é desenvolvido em parceria com as comunidades, por meio da formação de mediadores de leitura e da participação de voluntários na manutenção dos espaços. Neles, crianças e jovens têm acesso gratuito à literatura e liberdade para escolher o que desejam ler.

"Celebrar os 25 anos da Vaga Lume é reconhecer uma história construída junto às comunidades amazônicas. Nosso projeto é resultado de vínculos estabelecidos ao longo desses anos, da dedicação dos voluntários e do compromisso de toda uma rede de apoio, formada por conselheiros, associados, parceiros e equipe, para garantir que crianças e jovens tenham acesso à literatura. Esse acervo representa parte dessa trajetória e reforça a importância de continuar investindo na formação de leitores na região", afirma Lia Jamra Tsukumo, diretora-executiva da Vaga Lume.

A curadoria reúne títulos que marcaram o trabalho dos mediadores ao longo dos anos e obras que dialogam com a cultura e o cotidiano das comunidades amazônicas. A seleção também priorizou autores negros e indígenas, diferentes gêneros e formatos, de livros-imagem a histórias em quadrinhos, além de obras capazes de despertar conversas e estimular a leitura compartilhada.

Entre os destaques do acervo de 2026 está "A esperteza do jabuti" (Ed. PeraBook), do escritor indígena Daniel Munduruku, com ilustrações de Luciana Grether. A obra recupera a tradição oral em uma história ambientada na floresta, na qual a inteligência do jabuti mostra que força e tamanho nem sempre são vantagens. Para os pequenos leitores, a seleção também traz "Galo Poliglota" (Ed. Nanabooks), escrito e ilustrado por Marie Darme-Rizzo, com tradução de Janice Florido. Vencedor da categoria Toddler do Bologna Ragazzi Awards de 2025, o livro brinca com as diferentes formas de representar o canto do galo em vários idiomas, convidando bebês e crianças pequenas a participar da leitura com sons e palavras.

Entre os clássicos está "Meu crespo é de rainha" (Ed. Boitempo), da escritora e pensadora norte-americana bell hooks, ilustrado por Chris Raschka e traduzido por Nina Rizzi. Presente no acervo desde 2018, o livro celebra a beleza dos cabelos crespos e aborda autoestima e identidade por meio de versos.

Outro título que retorna à seleção é "Adivinha quanto eu te amo" (Ed. WMF Martins Fontes), de Sam McBratney, com ilustrações de Anita Jeram e tradução de Ana Maria Machado. Presente nos acervos enviados em 2010 e 2017, o clássico acompanha a conversa entre dois coelhos que tentam demonstrar a intensidade do amor que sentem um pelo outro.

Já "Dois Irmãos" (Ed. Companhia das Letras), romance de Milton Hatoum adaptado para os quadrinhos por Fábio Moon e Gabriel Bá, integra os acervos desde 2015. Ambientada em Manaus, a história acompanha a rivalidade entre dois irmãos de uma família de origem libanesa e apresenta a cidade, seus rios e suas relações sociais. A adaptação oferece outra possibilidade de contato com a obra, especialmente para leitores jovens.

"Na hora de escolher os livros, pensamos nas crianças e jovens, de diferentes idades, que frequentam as nossas bibliotecas e nas histórias que fazem sentido para elas. É importante que encontrem personagens, paisagens e modos de vida que reconheçam, mas também que tenham contato com outras culturas e formas de contar histórias. O acervo precisa ter essa variedade porque cada criança chega à leitura por um caminho diferente", explica Suelen Araújo, coordenadora de Educação do eixo Bibliotecas da Vaga Lume.

Leitura para além da escola

Nas bibliotecas comunitárias da Vaga Lume, os livros são apresentados às crianças por mediadores de leitura e voluntários da própria comunidade. A proposta é criar oportunidades de contato com a literatura fora das exigências escolares, sem exercícios de interpretação ou obrigação de terminar uma obra. As crianças podem escolher os títulos, ouvir histórias, conversar sobre o que leram ou simplesmente explorar as páginas.

A variedade do acervo é fundamental para esse trabalho. Um livro sem palavras pode render uma história contada coletivamente; uma narrativa sobre animais da floresta pode despertar lembranças e histórias conhecidas pelas famílias; já os quadrinhos podem atrair leitores que começam a se interessar por textos mais longos. Cada obra oferece possibilidades diferentes, de acordo com o grupo e com a relação estabelecida durante a leitura.

"Buscamos reunir livros que representam diferentes momentos da nossa história e, ao mesmo tempo, oferecem múltiplas possibilidades de leitura. A diversidade de autorias, linguagens e temas permite que cada criança encontre histórias com as quais se identifique, mas também conheça outras realidades. São obras que convidam à conversa, à imaginação e à descoberta", ressalta Beto Silva, pedagogo, especialista em literatura para as infâncias, coordenador da Educação do eixo Expansão de Bibliotecas e líder em Metodologia, Conteúdo e Formação da Vaga Lume.

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Ao chegar às 102 bibliotecas comunitárias da rede, o acervo comemorativo permitirá que novas gerações conheçam livros que marcaram a trajetória da Vaga Lume. Para voluntários e mediadores, muitos deles moradores das próprias comunidades, a seleção também resgata histórias presentes nas atividades de leitura ao longo desses 25 anos, dando continuidade a um trabalho construído coletivamente na Amazônia.