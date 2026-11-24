As férias de verão estão chegando e muitas pessoas optam por viajar de carro, seja pela praticidade ou mesmo para visitar diversos destinos. E, além das rodovias nacionais, as internacionais também ganham espaço no roteiro para quem deseja se aventurar nos países vizinhos. E um item indispensável no planejamento é o seguro para o veículo. Assim como alguns locais exigem apólices específicas de seguro viagem para os turistas, nesses casos, alguns seguros auto também são obrigatórios para poder transitar com o veículo pelo território estrangeiro. Entre eles estão a Carta Verde e o Seguro Obrigatório contra Acidentes de Trânsito (SOAT).

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A Carta Verde é obrigatória para veículos brasileiros que circulam por países integrantes do Mercosul, como Argentina, Paraguai e Uruguai, além do Chile. A exigência se aplica a carros de passeio, particulares ou alugados, motocicletas, bicicletas motorizadas, reboques e motorhomes registrados no Brasil. O seguro garante cobertura para morte, danos pessoais, despesas médico-hospitalares e danos materiais causados a terceiros.

“O prazo de contratação pode variar conforme a necessidade do viajante e a duração da viagem, podendo chegar a até um ano”, explica Alessandra Monteiro, diretora técnica da Pluna Corretora de Seguros, do Grupo Bancorbrás. Ela acrescenta que, em caso de sinistro, a assistência ao segurado é prestada por uma seguradora do país onde ocorreu o acidente.

Já o SOAT é destinado aos turistas que pretendem circular de carro pelo Equador, pela Colômbia e pelo Peru. O seguro oferece cobertura para danos corporais e morte do motorista, dos passageiros e de pedestres envolvidos em acidentes de trânsito. No entanto, é importante destacar que a proteção não contempla danos materiais ao veículo segurado nem a veículos de terceiros.

Alessandra destaca que o seguro auto contratado no Brasil, em regra, não oferece cobertura para ocorrências em outros países. Para quem deseja manter a proteção do veículo durante viagens internacionais, é necessário contratar uma apólice adicional de extensão de perímetro. “Essa cobertura amplia a abrangência geográfica do seguro, permitindo que o segurado conte com as garantias previstas na apólice também fora do território nacional, conforme as condições e os países contemplados no contrato”, detalha.

Proteção completa

O seguro auto é uma alternativa para evitar despesas inesperadas e proteger o patrimônio do motorista diante de diferentes imprevistos. A cobertura pode incluir situações como roubo ou furto, incêndio acidental, colisões, queda de objetos sobre o veículo, inundação e danos aos pneus ou à pintura decorrentes de acidentes, conforme as condições contratadas. Além disso, em situações emergenciais, como um pneu furado ou uma bateria descarregada, o segurado pode contar com o serviço de assistência 24 horas. Nesses casos, a seguradora aciona um prestador de serviços para auxiliar na resolução do problema.

Mercado aquecido

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O mercado de seguros continua em expansão, refletindo a crescente atenção dos brasileiros à proteção de seus bens. Segundo o levantamento mais recente da Superintendência de Seguros Privados (Susep), entre janeiro e setembro, o segmento de seguro auto registrou alta nominal de 6,29% na arrecadação em comparação com o mesmo período do ano anterior, totalizando R$ 47,99 bilhões em prêmios.

