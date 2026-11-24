O trabalho intermitente atingiu, entre janeiro e setembro de 2026, a maior participação nas admissões formais do setor de alimentação fora do lar desde o início da série histórica, em 2017. A modalidade respondeu por 1,04% das contratações, pouco abaixo da média nacional, de 1,39%. Os dados são de levantamento da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) com base no painel do Novo Caged, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

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Os bares se destacam na utilização desse modelo de contratação, que correspondeu a 8,1% das admissões formais do segmento no período, índice superior às médias nacional e setorial. Nos demais negócios de alimentação fora do lar, a participação foi de 0,98% nos restaurantes, 0,76% nas lanchonetes, 0,53% no fornecimento de alimentação domiciliar e 0,08% nas padarias.

A evolução acompanha as características operacionais do setor, marcado por oscilações de demanda, sazonalidade e concentração de movimento em determinados dias e horários. Enquanto comércio (0,54%), indústria (0,76%) e construção (1,52%) apresentam tendência recente de estabilização ou retração, a participação do trabalho intermitente na alimentação fora do lar segue em crescimento.

Instituído pela Reforma Trabalhista de 2017, o contrato intermitente permite a prestação de serviços com alternância entre períodos de atividade e inatividade, conforme a necessidade do empregador, mantendo os direitos trabalhistas previstos nessa modalidade. Empresas que adotam esse modelo relatam benefícios operacionais, como redução de faltas e de afastamentos por atestados médicos.

Para o presidente-executivo da Abrasel, Paulo Solmucci, os números refletem a necessidade de modelos de contratação que acompanhem a dinâmica de funcionamento do setor.

“O movimento dos negócios de alimentação fora do lar não é linear. Há noites de casa cheia e dias de pouca procura, e a equipe precisa acompanhar esse ritmo. O trabalho intermitente permite fazer esse ajuste com carteira assinada e com os direitos garantidos pela lei. A expressiva participação nos bares mostra que esse modelo atende tanto às necessidades das empresas quanto às de quem busca oportunidades de trabalho”, afirma.

Fim da escala 6x1 pressiona setores e reforça a necessidade de flexibilidade

A discussão sobre o trabalho intermitente ganha ainda mais relevância diante do fim da escala 6x1, estabelecido pela Emenda Constitucional 141, promulgada em outubro. O texto proíbe a escala de seis dias de trabalho para um de descanso e reduz a jornada máxima de 44 para 42 horas semanais em 60 dias e para 40 horas ao fim de 14 meses.

Para a entidade, a substituição obrigatória da escala desconsidera a realidade de atividades que funcionam à noite, nos finais de semana e feriados, e tende a elevar os custos operacionais, com reflexos nos preços ao consumidor, em um mercado que já enfrenta dificuldade para contratar mão de obra.

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“Bares e restaurantes trabalham justamente quando a maior parte da população está de folga. Proibir a escala 6x1 pela Constituição tira do trabalhador e do empresário a possibilidade de escolher o arranjo que funciona melhor para cada um. O resultado tende a ser custo maior, preços mais altos e menos oportunidades, sobretudo nos pequenos negócios. Por isso, ampliar modelos flexíveis de contratação, como o intermitente e o trabalho por hora, é essencial para que o setor consiga manter suas operações e preservar empregos”, conclui Solmucci.