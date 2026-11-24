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VICTORIA, Seychelles, Nov. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, registrou mais de US$ 200 milhões em volume de negociação de spot de rTokens em 21 de novembro. Trata-se do total mais alto em um único dia desde a estreia do produto em junho de 2026. Esse marco destaca a crescente atividade em ações tokenizadas dos EUA, principalmente fora do horário tradicional de funcionamento do mercado.

Desde a sua estreia em junho, o rToken gerou aproximadamente US$ 6,4 bilhões em volume acumulado de trading. Mais de US$ 3,3 bilhões, ou quase 52%, ocorreram fora do horário normal do mercado de ações dos EUA, de acordo com os dados internos da Bitget. O último recorde diário foi estabelecido em um sábado, quando as bolsas de valores dos EUA estavam fechadas.

Os números apontam para uma das principais propostas das ações tokenizadas: acesso contínuo ao mercado além do período convencional de negociação. Com trading 24h e liquidação instantânea, os usuários podem reagir às oscilações dos ativos e ajustar suas posições sem precisar esperar pela próxima abertura das bolsas dos EUA.

A ação tokenizada da Nvidia, rNVDA, esteve entre os ativos com maior movimentação em 21 de novembro, representando aproximadamente 25% do montante total de rTokens. A atividade ocorreu após a divulgação dos resultados do terceiro trimestre da Nvidia. O movimento serve como exemplo de como as ações tokenizadas podem oferecer um caminho para a negociação diante de grandes acontecimentos corporativos, inclusive quando as bolsas tradicionais estão fechadas.

As contas institucionais contribuíram com aproximadamente 38% do volume de trading de rTokens no dia do recorde. Sua participação adiciona uma dimensão corporativa a um mercado frequentemente associado ao público de varejo, enquanto os investidores profissionais exploram esses ativos digitais para obter exposição 24 horas por dia às ações dos EUA.

"O alcance de US$ 200 milhões em um único dia indica a crescente demanda pelo acesso às ações dos EUA fora do horário convencional de funcionamento do mercado", afirmou Gracy Chen, CEO da Bitget. "Os mercados não param de se movimentar quando as bolsas fecham, e os investidores cada vez mais esperam ter a flexibilidade de reagir em tempo real. Nosso foco é reunir criptomoedas e ativos financeiros clássicos em um único ambiente de negociação, ao mesmo tempo em que oferecemos aos usuários maior autonomia para o gerenciamento e investimento do capital."

A atividade de negociação também se acelerou ao longo de novembro. Entre 15 e 21 de novembro, os rTokens geraram quase US$ 950 milhões em movimentação, com uma média de aproximadamente US$ 135 milhões por dia. O período reflete tanto o aumento da atividade geral quanto a contribuição crescente das contas institucionais.

A Bitget também tem ampliado a utilidade dos rTokens para além do trading spot. Desde julho de 2026, os rTokens habilitados têm sido aceitos como margem e garantia na Unified Trading Account (UTA) da Bitget, viabilizando que os usuários apliquem suas participações em ações tokenizadas em produtos de trading elegíveis. Em novembro, a Bitget lançou o rToken Earn, possibilitando que usuários qualificados de fora dos EUA explorem oportunidades de rendimento onchain por meio do rQQQ e do rSPY.

Juntos, esses desenvolvimentos ampliam o papel das ações tokenizadas para além do acesso ao mercado, facilitando que os participantes aptos negociem, usem como garantia e aproveitem fontes de rendimento em uma única plataforma.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a MotoGP™. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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Aviso de Risco: Os preços dos ativos digitais estão sujeitos a flutuações e podem ser significantemente voláteis. Os investidores são aconselhados a alocar apenas os fundos que podem perder. O valor de qualquer investimento pode ser afetado, e existe a possibilidade de que os objetivos financeiros não sejam atingidos, nem que o investimento principal recuperado. Aconselhamento financeiro independente deve sempre ser obtido, e a experiência financeira pessoal e a posição devem ser cuidadosamente consideradas. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros. A Bitget não se responsabiliza por quaisquer perdas potenciais incorridas. Nada contido neste documento deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. Para mais informações, consulte nossos Termos de Uso.

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/285b5e6f-bef7-4921-a49b-53dbc7f2ec3c

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001315281)