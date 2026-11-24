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A equipe BRC Hyundai N Squadra Corse conquistou neste último domingo o título de pilotos da temporada 2026 da FIA TCR World Tour. A bordo do Hyundai Elantra N TCR, o piloto espanhol Mikel Azcona confirmou o favoritismo na etapa final, realizada em Macau, na China. Em uma disputa cheia de emoções no decorrer do ano, Azcona chegou ao fim de semana decisivo da competição com 445 pontos e 33 pontos de vantagem para o segundo colocado. Após garantir alta pontuação com o segundo lugar alcançado tanto na classificatória quanto na Corrida 1, chegou à Corrida 2 precisando de apenas um ponto para confirmar o título. Com a 10ª posição, marcou oito pontos e levantou a taça. Até então, o piloto tinha como melhor resultado o 3º lugar em 2024.



“Este ano foi uma montanha-russa para mim. Avançamos com o desenvolvimento do carro na pré-temporada e nos tornamos competitivos imediatamente. Quero reforçar meus agradecimentos ao time. Executamos tudo perfeitamente: ordens de equipe, estratégia, trabalho em grupo, a mecânica. Tivemos um resultado fantástico dos nossos planos durante o ano todo. Eu estava bem preparado para essa etapa em Macau, estava relaxado, a margem nos pontos era boa. O objetivo era trazer o carro para casa sem intercorrências, e fizemos isso. Estou muito feliz com essa conquista”, comemora Azcona.



A vitória de Azcona representa o terceiro título de pilotos da equipe BRC Hyundai N Squadra Corse nas quatro edições da TCR World Tour realizadas até hoje. Nos outros dois campeonatos conquistados pelo time apoiado pela Hyundai Motorsport, em 2023 e 2024, o grande campeão foi o piloto húngaro Norbert Michelisz, que este ano terminou a edição com a 3ª posição geral.



“Meu principal objetivo em Macau era ser o mais seguro possível com a estratégia de apoio ao Mikel, para não perdermos pontos na luta dele pelo campeonato. A corrida foi bem executada pelo nosso time; fizemos o que tínhamos que fazer. Mikel ganhou o campeonato de uma forma fantástica, e eu sei disso porque eu estava sentado ao lado dele, checando os dados, vendo o que ele fazia, e ele simplesmente fez mágica nesta temporada. Como companheiros de time, ele está me levando ao limite absoluto e eu estou pressionando-o para vencer e ser ainda melhor, corrida após corrida. Estou muito orgulhoso e feliz por ele e pela equipe”, celebrou Michelisz.



Para a disputa final em Macau, a BRC Hyundai N Squadra Corse contou com um reforço de peso. O piloto argentino Néstor Girolami, que competiu pela equipe em 2024, integrou o time em busca de mais pontos no campeonato de construtores. Girolami teve um fim de semana de destaque em sua única participação na temporada 2026 da TCR World Tour, com a 4ª posição na Corrida 1 e a 5ª posição na Corrida 2.



A BRC Hyundai N Squadra Corse conseguiu com seus três pilotos um total de 103 pontos em Macau e encerrou o ano como vice-campeã, com 966 pontos. Girolami, por sua vez, agora volta suas atenções para a TCR South America, competição em que ocupa o 2º lugar geral e luta pelo título na etapa final, no próximo fim de semana, no Uruguai, correndo pela equipe argentina Hyundai MSA, também apoiada pela fabricante sul-coreana.



“Foi um fim de semana muito positivo, e consegui avançar boas posições em ambas as corridas. Pudemos também manter a estratégia de proteção ao Mikel nas corridas, para que ele estivesse sempre dirigindo com segurança na margem de ritmo que escolhemos. Alcançamos nosso objetivo de ver Mikel se tornar campeão mundial, e isso foi o mais importante. Fiquei muito feliz em correr pela equipe, fomos competitivos o tempo todo e estou satisfeito por termos alcançado o resultado que planejávamos. A equipe é super profissional e é sempre muito bom trabalhar com eles”, festejou Girolami.









