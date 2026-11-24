Estudantes que compram ingressos com meia-entrada para shows, festivais e outros eventos em 2027 devem comparar a data do evento com a validade da Carteira de Identificação Estudantil (CIE). A Lei nº 12.933/2013 prevê a apresentação do documento tanto na compra do ingresso quanto na entrada do evento.

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O Decreto nº 8.537/2015 estabelece que a carteira deve indicar validade até 31 de março do ano seguinte ao da expedição. No caso da carteira digital da Federação dos Estudantes Nacional (FESN), o modelo 2026 é válido até 31 de março de 2027.

Um estudante que compra em dezembro um ingresso para um show em abril de 2027, por exemplo, pode estar com a carteira de 2026 válida no dia da compra. Como o documento vence em março, o estudante que continuar regularmente matriculado precisará apresentar uma CIE válida na data do show para comprovar o direito à meia-entrada na portaria.

Quando o evento cai depois do vencimento, vale considerar o prazo de emissão ao planejar a renovação. Para solicitar uma nova carteira, o decreto prevê a apresentação de documento oficial de identificação com foto e comprovante de matrícula referente ao ano letivo do pedido.

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Na carteira digital da FESN, a data de validade aparece no próprio documento. A entidade também disponibiliza uma página de consulta que permite localizar a carteira pelo CPF ou pelo número da CIE.