Os custos logísticos no Brasil devem alcançar R$ 2,2 trilhões em 2026, o equivalente a 16,1% do PIB, segundo levantamento do Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS). Para 2027, de acordo com pesquisa feita pelo ILOS com grandes companhias do setor, 69% das empresas consultadas projetam aumento nas despesas com transporte, com alta média estimada em 9,6%. O cenário amplia a pressão sobre a indústria brasileira, que precisa equilibrar custos operacionais, competitividade e continuidade da produção.

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A pressão sobre o setor também aparece nas projeções de transportadoras de Minas Gerais, que estudam reajustes de 30% a 40% no frete a partir de janeiro de 2027, segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística de Minas Gerais (Setcemg). Embora os percentuais tenham abrangências distintas, ambos reforçam a necessidade de uma gestão logística mais estratégica. A maior parte do reajuste em estudo vem de fatores que o Setcemg expôs na Fenatran: a transição da reforma tributária, a reoneração da folha de pagamentos e o fim da escala 6x1.

Para o especialista em logística B2B e operações ultraexpressas, Marcelo Zeferino, da Prestex, o principal desafio não está apenas no aumento do frete, mas na capacidade das empresas em antecipar riscos e evitar impactos sobre a cadeia produtiva. “O custo logístico não pode ser analisado isoladamente. Uma decisão baseada apenas no menor valor do frete pode comprometer toda uma operação industrial. O planejamento, a previsibilidade e a escolha adequada das soluções de transporte são fundamentais para proteger a produção, preservar recursos e garantir competitividade”, destaca Zeferino.

Para Marcelo Zeferino, o problema atinge principalmente o meio da cadeia produtiva: a indústria de transformação e os prestadores de serviço. “O consumidor que está na ponta já não absorve novas altas e começa a era do trade-off, para pagar mais caro por um item, o cliente deixa de consumir outros”, analisa. O especialista também alerta que a corda está cada vez mais esticada. “Quem não chegou a este momento econômico com caixa robusto e acesso a crédito mais em conta, vai sofrer muito porque o financiamento está caro e escasso. O resultado é um ciclo duro: ou a indústria comprime a margem até não suportar, ou tenta repassar e gera mais inflação, o que leva à retração do consumo e ao fechamento de vagas”, diz o executivo.

O estoque parado como sintoma

O aumento do frete não é o único custo que mudou de patamar. O custo de manter estoques no Brasil passou de 2,9% do PIB em 2020 para 5,6% em 2023 e permaneceu nesse nível em 2025, segundo o ILOS. Na prática, a empresa brasileira paga quase o dobro para manter mercadoria parada do que pagava cinco anos atrás, e 31% das companhias consultadas esperam nova alta de 7% nesse item em 2027.

Para Zeferino, trabalhar com esse estoque de segurança é um dreno para o capital de giro. “O estoque defensivo é reflexo da falta de estabilidade econômica, como o país não atravessa períodos longos de previsibilidade, instala-se uma desconfiança generalizada: no modal, no parceiro e no fornecedor”, destaca. O especialista lembra que se o empresário tem segurança de que o prazo será cumprido no transporte, ele não precisa imobilizar capital em estoques inflados por medo de ruptura.

Na visão de Marcelo Zeferino, a logística ultraexpressa se apresenta como categoria de planejamento e não como recurso de emergência nesse contexto. O modelo se apoia em três elementos: o primeiro é o veículo dedicado a uma carga específica, em vez de carga consolidada com outros embarcadores; o segundo é a janela de resposta medida em horas, com definição do modal aéreo ou rodoviário conforme a urgência e as características da carga; o terceiro é o rastreamento em tempo real, que permite acompanhar o trajeto e reprogramar a produção com informação. “Em operações com peças e insumos críticos, essa combinação é o que permite reduzir o estoque de segurança sem elevar o risco de parada. A comparação, nesse caso, deixa de ser entre valores de fretes e passa a ser entre o custo do transporte e o custo da interrupção”, explica.

O que a indústria ainda precisa responder

Com o encerramento de 2026 e a preparação dos orçamentos do próximo ano, revisar o planejamento logístico passa a ser parte da gestão de recursos da indústria. Na prática, segundo Zeferino, isso significa três movimentos: mapear quais cargas, se atrasarem, param a operação; definir com antecedência o modal e o tipo de serviço para cada uma delas; e estabelecer o gatilho de decisão para o caso de ruptura, antes que ela aconteça. “A avaliação antecipada é o que permite decidir quando o tempo de resposta é determinante, e não no momento em que a linha já parou”, diz.

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A pergunta que segue aberta para 2027 é de composição, não de percentual: quanto do reajuste anunciado chegará de fato ao contrato de frete das indústrias, e quanto será absorvido pelo próprio transportador, que segundo o Setcemg opera com margens praticamente zeradas e registra prejuízo de 4% a 5% em algumas operações.