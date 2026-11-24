A maioria dos pequenos empresários acredita que seus negócios são facilmente encontrados na internet. Entretanto, poucos reconhecem o Google como uma de suas principais fontes de clientes. A diferença aparece em uma pesquisa publicada em outubro de 2026 pela BrightLocal, empresa especializada em tecnologia e pesquisas sobre buscas locais. O levantamento, realizado com pequenos negócios nos Estados Unidos, revelou que 84% dos empresários confiam na visibilidade de suas empresas na internet, mas apenas 22% incluem o Google entre seus dois principais canais de aquisição de clientes.

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O contraste ganha importância quando se observa o comportamento dos consumidores. Segundo outro levantamento da BrightLocal, 75% das pessoas decidem qual estabelecimento ou prestador de serviços utilizar em menos de 30 minutos. Isso significa que, a cada quatro consumidores, três não levam sequer meia hora para tomar essa decisão. Na prática, quem procura uma clínica, um escritório de advocacia ou uma oficina frequentemente escolhe entre poucas opções, em questão de minutos. Para os negócios locais, aparecer nessa breve janela de decisão pode fazer toda a diferença.

“A boa notícia para pequenos empresários e profissionais liberais é que, no Brasil, as buscas estão concentradas em um único mecanismo de pesquisa”, afirma Ana Falcão, especialista em mídia digital e diretora da Hawk Marketing Technology.

De acordo com a Statcounter, o Google respondeu por 92,01% do mercado brasileiro de mecanismos de busca em outubro de 2026. “Essa concentração facilita a definição de prioridades, mesmo com o avanço de novas ferramentas de inteligência artificial”, avalia a especialista.

A inteligência artificial vem transformando a maneira como as pessoas pesquisam informações, produtos e serviços na internet. No entanto, o entusiasmo em torno dessas ferramentas ainda contrasta com sua participação efetiva no tráfego direcionado aos sites.

Um levantamento da Ahrefs, realizado a partir de dados de mais de 118 mil sites, mostrou que, em outubro de 2026, o Google respondeu por 24,74% das visitas analisadas, enquanto os assistentes de inteligência artificial representaram apenas 0,46%. Embora os números não contemplem todas as interações realizadas nessas plataformas, eles ajudam a dimensionar a distância entre a atenção dedicada às novas tecnologias e seu peso atual como fonte de tráfego.

“É natural que as empresas queiram acompanhar as novidades e entender como aparecer nas recomendações das inteligências artificiais. Mas, para um pequeno negócio, é fundamental estabelecer prioridades. Nos sites analisados, o Google gerou mais de 53 vezes o tráfego de todos os assistentes de inteligência artificial somados. Antes de pensar nas tecnologias mais recentes, é preciso garantir que o consumidor consiga encontrar sua empresa nos canais mais relevantes”, explica Ana.

Apesar da importância das buscas, conquistar visibilidade no Google ainda representa um desafio para muitos pequenos negócios. Criar um cadastro gratuito da empresa é relativamente simples, mas desenvolver campanhas de publicidade eficientes envolve escolher as palavras-chave adequadas, definir a região de atuação, administrar o orçamento e acompanhar os resultados. Além disso, é necessário contar com um site ou página profissional, que carregue rapidamente, funcione bem em celulares e ofereça uma boa experiência ao visitante.

Para realizar esse trabalho, empresas costumam recorrer a agências especializadas, cujos serviços podem representar um investimento elevado para profissionais liberais e pequenos empresários. A criação de um site adequado, os custos de gestão das campanhas e a verba destinada aos anúncios formam uma estrutura que muitas vezes está fora da realidade financeira desses negócios.

“Um pequeno empresário precisa aparecer no Google tanto quanto uma grande empresa. A diferença é que ele geralmente não dispõe da mesma verba ou de uma equipe dedicada ao marketing. E, muitas vezes, acaba tentando fazer tudo sozinho, sem o conhecimento técnico necessário para aproveitar bem o investimento”, observa Ana.

Foi pensando nessa realidade que a Hawk Marketing Technology desenvolveu o Local 90, uma solução voltada a pequenas e médias empresas, negócios locais e profissionais liberais que precisam conquistar visibilidade nas buscas do Google com uma estrutura profissional adaptada à realidade financeira dos pequenos negócios.

O programa reúne, em um único pacote, a criação de uma página profissional otimizada para o Google, o planejamento da estratégia de publicidade, a configuração das campanhas e o acompanhamento dos anúncios durante 90 dias. A proposta é simplificar a contratação e reduzir as barreiras de acesso ao marketing digital especializado.

“Desenvolvemos o Local 90 justamente para atender um público que muitas vezes fica de fora do mercado de publicidade profissional. São empresas e profissionais que precisam ser encontrados, mas não têm orçamento para contratar uma agência tradicional. Conseguimos tornar essa solução mais acessível graças ao uso de tecnologia de ponta e agentes de inteligência artificial, que nos permitem agilizar processos, manter a qualidade técnica e reduzir os custos de operação”, explica Ana Falcão.

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Para conhecer o funcionamento do programa e as condições de contratação, os interessados podem acessar o site do Local 90.