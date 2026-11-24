O Brasil superou a marca de 1 milhão de veículos eletrificados leves vendidos desde o início da série histórica, em 2012. Com os 53.126 emplacamentos registrados em setembro de 2026, o volume acumulado chegou a 1.003.310 unidades, de acordo com levantamento da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

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O ritmo de expansão chama atenção. O primeiro meio milhão foi atingido em julho de 2025, após 13 anos e sete meses de vendas, enquanto o segundo foi completado entre agosto de 2025 e setembro de 2026. Em setembro, os eletrificados responderam por 19,8% dos 268.721 veículos leves emplacados no mês. De janeiro a setembro de 2026, o país somou 381.609 unidades, volume superior às 223.912 registradas ao longo de todo o ano de 2025, o que levou a entidade a revisar para cima suas projeções.

A mudança altera a natureza da frota, acompanhada pelas centrais de rastreamento. Nos modelos a combustão, o monitoramento se concentra em itens como combustível e ignição. Nos elétricos, o componente de maior valor é a bateria, cujas condições não aparecem nos sistemas tradicionais.

Para André Luiz Ota, CEO da Ikonn, empresa de engenharia de sistemas voltada a centrais de rastreamento e monitoramento, o número tem peso simbólico para o setor. “O primeiro milhão de eletrificados marca a obsolescência definitiva do rastreamento básico”, afirma. Segundo ele, grandes frotas, locadoras e transportadoras estão eletrificando suas garagens para cumprir metas de ESG (ambiental, social e governança) e reduzir o custo por quilômetro rodado.

“O desafio crítico que vemos é a assimetria tecnológica: temos carros que são verdadeiros computadores ambulantes rodando sobre plataformas de rastreamento legadas que só sabem processar ‘latitude, longitude e ignição’”, observa o executivo.

A bateria no centro do monitoramento

De acordo com Ota, a diferença entre os dois tipos de veículo é estrutural. No motor a combustão, o monitoramento tradicional bloqueava a bomba de combustível e verificava a ignição; no elétrico, o ativo mais valioso e volátil passa a ser o pacote de baterias. “Um módulo tradicional não compreende a rede de dados de um carro elétrico. Se a central usa rastreadores básicos, ela é cega para o verdadeiro estado do carro”, explica.

Por isso, a plataforma precisa conversar nativamente com a arquitetura CAN-bus, rede que interliga os módulos eletrônicos do automóvel, e consumir protocolos complexos em tempo real. “O rastreamento de ‘pontinho no mapa’ morreu; o que o frotista compra agora é a auditoria contínua de um computador sobre rodas”, resume.

Nesse contexto, ganha relevância o BMS (Battery Management System), sistema de gerenciamento que controla o funcionamento da bateria. “O BMS (Battery Management System) é o ‘coração’ financeiro da frota elétrica. Uma bateria degradada por ciclos de carga ruins ou picos de temperatura pode aniquilar a margem de lucro de um frotista”, avalia o CEO.

Ele detalha que a leitura vai além do percentual de carga (SoC) e inclui o Estado de Saúde (SoH), as oscilações de temperatura por célula de íons de lítio e a eficiência de regeneração nos freios. “Se um motorista acelera de forma brutal, descarregando a bateria de forma térmica irregular, nosso motor de regras cruza isso e dispara um alerta imediato. Isso não é apenas segurança, é redução agressiva do TCO (Custo Total de Propriedade)”, diz.

Protocolos proprietários e novos serviços

O principal obstáculo técnico, segundo Ota, é o isolamento dos dados imposto pelas montadoras. Diferentemente do padrão OBD-II, universal nos carros a combustão, cada fabricante adota protocolos proprietários para os barramentos de bateria e motores elétricos. “Centrais que usam plataformas fechadas ou genéricas não têm engenharia de software para construir os decodificadores dinâmicos necessários para ler essas redes CAN”, aponta.

A Ikonn trabalha com uma arquitetura de dados baseada em microsserviços para enfrentar essa fragmentação. “Nós criamos a camada de ingestão que traduz essa selva de protocolos proprietários em dashboards padronizados”, relata o executivo.

Na visão do CEO, a eletrificação também amplia o papel das centrais junto aos clientes. “A eletrificação força a central a sair do departamento de ‘segurança’ e entrar na cadeira de ‘diretoria financeira’ do cliente. A central que dominar a Soberania de Dados elétricos não venderá mensalidades de rastreamento, venderá consultoria logística de alta disponibilidade”, projeta.

Sobre o grau de preparo do setor, Ota considera que a maior parte das centrais ainda não está pronta para o carro elétrico. “Estão tentando colocar curativos analógicos em uma cirurgia digital. A adaptação prioritária não é trocar a marca do rastreador, é substituir a fundação da central por uma plataforma que aplique Edge Computing automotivo e processamento assíncrono”, conclui.

Com a frota eletrificada ultrapassando 1 milhão de unidades e acelerando a cada mês, as centrais de rastreamento passam a lidar com veículos que geram volumes crescentes de dados. A capacidade de interpretar informações da bateria, como carga, saúde, temperatura e eficiência, tende a definir quais operações conseguirão acompanhar essa transição e oferecer serviços de gestão alinhados às novas demandas das frotas.

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