A Pink Eventos, agência paulistana de eventos corporativos e live marketing, foi responsável pela montagem da ATrinca Contábil, realizada em 5 e 6 de novembro de 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo. O encontro reuniu palestras de empresários como Joel Jota, Flávio Augusto, Caio Carneiro, Jhonny Martins e Carla Martins sobre liderança, vendas, marketing e alta performance.

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Para a CEO da Pink Eventos, Aline Rosa, estar à frente de uma produção desta dimensão foi uma experiência desafiadora. “Quando falamos de um evento para aproximadamente 7 mil pessoas, precisamos olhar muito além do palco. Nossa responsabilidade envolveu a coordenação de diferentes frentes, como a estrutura da plenária, a montagem de 28 estandes, a cenografia, o credenciamento, as áreas de alimentação e os espaços de convivência”, afirma.

O prazo foi o ponto mais sensível da operação. “Um dos maiores desafios foi o tempo: tivemos apenas dois dias para transformar o pavilhão em toda a estrutura necessária para receber o público”, relata. Segundo ela, a agência integrou essas operações com o compromisso de converter o planejamento em uma experiência real, sem perder de vista os detalhes que importam ao participante. “Ver o evento acontecer como idealizado, após uma montagem tão intensa, foi extremamente gratificante”, acrescenta.

Três meses de preparação antes da abertura

Aline atribui o resultado, antes de tudo, à qualidade das relações construídas nos bastidores. A agência entrou no projeto cerca de três meses antes, para centralizar informações, organizar processos, alinhar fornecedores e viabilizar a execução. Nessa etapa, a parceria com a equipe interna da Serac teve peso decisivo. “Conseguimos construir uma relação de muita confiança e colaboração, trabalhando como um único time, com objetivos compartilhados”, conta.

O trabalho consistiu em conectar as pontas, prever dificuldades e mostrar a cada fornecedor o impacto da própria entrega no conjunto. “Um evento desse porte não acontece porque cada fornecedor faz bem a sua parte. Ele acontece quando todas as partes trabalham de maneira integrada. E acredito que esse foi um dos grandes acertos”, avalia.



Regras do pavilhão e cronograma curto



Quando a Pink assumiu a coordenação, frentes de trabalho já estavam em andamento, e parte das negociações com expositores e fornecedores havia sido conduzida pela equipe comercial. Foi preciso compatibilizar o que estava contratado com as necessidades operacionais do evento e com as exigências técnicas do Expo Center Norte, que mantém regras específicas de montagem, acesso, segurança e operação. Coube à equipe identificar conflitos, alinhar expectativas e buscar soluções para cada entrega.

“Em grandes eventos, o maior desafio nem sempre é a complexidade de uma estrutura isolada, mas fazer com que dezenas de operações diferentes aconteçam simultaneamente, sem comprometer o resultado final”, explica Aline. Conforme ela, foi nesse gerenciamento que a experiência e a capacidade de resposta da equipe fizeram diferença.

O porte dessas operações acompanha o da atividade no país. Segundo o III Dimensionamento Econômico do Setor de Eventos, da Associação Brasileira de Empresas de Eventos (ABEOC Brasil), o setor movimentou R$ 813,5 bilhões em 2024, o equivalente a 4,6% do Produto Interno Bruto (PIB), e respondeu por 12,7 milhões de empregos.

Experiência em cada ponto de contato

“Sempre defendemos que a experiência de um evento vai muito além do conteúdo apresentado no palco. Ela é construída em todos os pontos de contato do participante com o ambiente”, pontua a executiva. Na ATrinca Contábil, a área de expositores aproximou o público de marcas e soluções, enquanto a alimentação e o lounge com área de descanso abriram espaço para pausas e networking, como complemento ao conteúdo dos palestrantes.

“Um evento bem planejado não oferece apenas conteúdo: ele cria condições para que as pessoas permaneçam, interajam, façam conexões e aproveitem ao máximo cada momento. É essa visão integrada que buscamos levar para todos os projetos da Pink Eventos”, completa.

Detalhes que passam despercebidos

“Costumo dizer que muitos dos maiores acertos de uma produção são justamente aqueles que o participante nem percebe”, comenta Aline. Com programação das 9h até praticamente 21h, com pausa para almoço, o conforto das cadeiras da plenária foi prioridade. Mesmo com restrições do espaço, a produção viabilizou lanches rápidos perto das palestras, além de totens para carregar celulares.

Para a CEO, são decisões aparentemente pequenas, com impacto direto na percepção de conforto, acolhimento e organização. “Para nós, experiência do cliente é justamente isso: antecipar necessidades, inclusive aquelas que o participante ainda não percebeu que terá. Quando conseguimos fazer isso, a produção deixa de ser apenas operacional e passa a contribuir diretamente para a qualidade da experiência”, observa.

Aprendizados para grandes produções

Na leitura da executiva, o projeto mostrou que “tempo de planejamento não é um luxo, é um investimento fundamental para a qualidade da entrega”. Quanto maior o evento, maior a exigência de organização, clareza nas responsabilidades e comunicação, diz ela, que aponta ainda a importância de um ponto focal para integrar as frentes, papel exercido pela Pink. A estreia da agência no Expo Center Norte, com regras rigorosas, ampliou o repertório e os processos internos da empresa.

“O mercado de eventos está cada vez mais exigente e não basta apenas ter bons fornecedores. É preciso ter gestão, capacidade de antecipação, agilidade para solucionar imprevistos e, principalmente, uma equipe que compreenda o evento como um todo”, analisa.

Sediada em São Paulo, a Pink Eventos atua em eventos corporativos, ativações de marca e montagem de estandes e cenografia. “No final, grandes eventos são feitos por pessoas, processos e parcerias. A estrutura impressiona, mas é a qualidade da gestão que sustenta a experiência. E, certamente, depois de tudo o que aprendemos nessa edição, uma próxima produção no Expo Center Norte será encarada com ainda mais segurança e conhecimento”, conclui.

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