A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi definida como banca organizadora do concurso Receita Federal 2026. A escolha foi homologada na segunda-feira, 23 de novembro, e formalizada por meio de dispensa de licitação. A seleção prevê 146 vagas de nível superior, distribuídas entre os cargos de auditor fiscal e analista tributário.

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A definição da banca representa mais um avanço na preparação do novo certame da Receita Federal. O próximo passo é a assinatura do contrato entre o órgão e a FGV. A previsão é de que o edital seja publicado em dezembro de 2026. As datas de inscrição e de aplicação das provas, no entanto, ainda dependem da divulgação do cronograma oficial.

Concurso Receita Federal: distribuição das 146 vagas

O novo concurso da Receita Federal prevê 116 vagas para analista-tributário e 30 para auditor-fiscal. Ambos os cargos exigem diploma de graduação em nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), sem restrição quanto à área de formação, conforme o planejamento divulgado para a seleção.

A distribuição das oportunidades por modalidade de concorrência, os requisitos completos para ingresso, o período de inscrição e os valores atualizados das remunerações deverão ser detalhados no edital.

Concurso Receita Federal: como serão as provas?

O planejamento preliminar do concurso prevê provas objetivas e discursivas na primeira etapa, além de curso de formação profissional. A estrutura projetada contempla aproximadamente 140 questões objetivas para cada cargo. Também estão previstas duas questões discursivas para auditor-fiscal e uma para analista-tributário.

As disciplinas, o quantitativo definitivo de questões e os critérios de avaliação ainda poderão sofrer alterações até a publicação do edital. A previsão é de que as provas sejam aplicadas nas capitais dos estados e no Distrito Federal, mas os locais e as datas também serão confirmados posteriormente.

FGV já organizou o concurso anterior da Receita Federal

A Fundação Getulio Vargas também foi responsável pela organização da seleção anterior da Receita Federal, cujo edital foi publicado em 2022. Na nova seleção, a banca ficará encarregada de atividades como o recebimento das inscrições, a elaboração e a aplicação das provas e o processamento dos resultados, conforme os termos da contratação.

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Com a definição da FGV, os candidatos podem intensificar a preparação com base nas informações preliminares sobre a seleção. A recomendação é acompanhar as próximas atualizações sobre a assinatura do contrato e a publicação do edital, que trará o conteúdo programático, o cronograma e as regras definitivas do concurso da Receita Federal 2026.