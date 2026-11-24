A Tradlinx, empresa de plataforma de dados de cadeia de suprimento com IA, afirmou que sua receita acumulada no ano de 2026 na América Latina alcançou aproximadamente 21,5 vezes o seu total para o ano de 2025 dada a expansão da adoção da Tradlinx Ocean Visibility.

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Tradlinx registra um crescimento de 21,5 vezes na receita na América Latina em 2026 em comparação com 2025 (Imagem: Tradlinx)

Os contínuos conflitos geopolíticos estão interrompendo rotas e prazos de remessa, fazendo com que seja mais difícil prever as datas de entrega. As jornadas mais longas podem colocar em risco a qualidade dos alimentos, enquanto atrasos na retirada de contêiner ou devolução estão acrescentando cobranças de sobrestadia e detenção. Essas pressões estão chamando atenção para ferramentas digitais como a Tradlinx Ocean Visibility, que ajuda os negócios a monitorar remessas e responder a atrasos com mais antecedência.

A Tradlinx Ocean Visibility monitora a localização e o status da remessa em tempo real usando o conhecimento de embarque principal (B/L, bill of landing) ou os números dos contêineres para transportadoras como MSC, Maersk, CMA CGM e Wan Hai. A ferramenta faz a conferência cruzada de registros de remessa e contêineres contra os dados da embarcação e do porto para acompanhar cargas ao longo de transbordos. Também alerta os negócios sobre mudanças nos prazos e identifica os contêineres que estão se aproximando dos limites de tempo livre, ajudando-os a gerenciar os custos de sobrestadia e detenção.

A plataforma também usa IA para prever tempos de chegada. O AI-ETA da Tradlinx, que reduziu o erro médio de previsão em 31,4% comparado com as estimativas de transporte nos testes nas empresas, mostra as janelas esperadas de chegada e a probabilidade de chegada em um determinado tempo. As previsões são atualizadas a cada duas a quatro horas, ajudando os negócios a avaliar os riscos de atraso e coordenar prazos com transporte rodoviário e depósitos.

Muitos dos clientes latino-americanos da Tradlinx são agentes de carga. A capacidade da plataforma de simplificar a remessa através de monitoramento e atualizações ao cliente parece ser um fator chave. Os agentes podem acompanhar a carga de vários embarcadores em um só lugar, enquanto os clientes podem acompanhar o andamento por meio de links que não exigem conta e receber relatórios automáticos por e-mail.

Esses benefícios são refletidos nas operações diárias dos clientes. A Crossmotion Logistics no México, classificada em 15º lugar entre as empresas de transbordo de carga (cross-docking), relatou economias equivalentes a um dia inteiro de trabalho da sua equipe de monitoramento. Ela agora notifica os clientes sobre atrasos antes que eles peçam por atualizações. Satisfeita com os recursos dos serviços, a Crossmotion renovou recentemente seu contrato.

Na Guatemala, o Grupo MegaCorp, grupo de logística internacional e aduaneira, automatizou o acompanhamento das remessas ao integrar o Tradlinx Ocean Visibility ao seu ERP existente. A empresa reduziu o tempo gasto em trabalho manual e os riscos operacionais originários de informações desatualizadas das remessas. Também usou os dados para dar aos clientes atualizações mais claras sobre as cargas em trânsito.

Para apoiar ainda mais o crescimento na América Latina, a Tradlinx planeja fortalecer sua organização global de vendas e ampliar as equipes locais e redes de parceiros nos mercados com demanda crescente. Também se desenvolverá com base no suporte imediato e atencioso que os clientes já valorizam e usará o feedback deles para orientar as melhorias dos serviços.

Min Kyu Park, CEO da Tradlinx, afirmou: "Os clientes precisam de atualizações sobre as remessas de forma que lhes permitam tomar providências em seu trabalho diário." Ele acrescentou: "Adaptaremos o serviço para a forma como eles trabalham e fortaleceremos o suporte que os ajuda a extrair mais proveito dele à medida que suas necessidades aumentam."

Sobre a Tradlinx

A Tradlinx fornece ferramentas de IA e dados de logística para gestão global de cadeia de suprimentos. Desde o lançamento da sua plataforma em 2015, seus serviços alcançaram mais de 60.000 negócios. A Tradlinx Ocean Visibility fornece rastreamento de remessas e previsões de chegada com auxílio de IA.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Tradlinx

Daniel Yoo

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