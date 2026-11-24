A ampliação do home office e do trabalho híbrido trouxe novas discussões sobre a organização dos espaços profissionais. Nesse cenário, a ergonomia no trabalho ganhou relevância ao evidenciar a relação entre as condições do ambiente, as características dos trabalhadores e as exigências de cada atividade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A postura durante a jornada não depende apenas de escolhas individuais, mas também das condições oferecidas pelo espaço. Cadeiras, mesas, equipamentos e organização das tarefas fazem parte de um conjunto que influencia a experiência de trabalho.

A Organização Mundial da Saúde (OMS), nas Diretrizes sobre Atividade Física e Comportamento Sedentário, recomenda limitar o tempo em atividades sedentárias e substituí-lo por movimento, mesmo que de baixa intensidade. A orientação reforça a importância de evitar a permanência prolongada na mesma posição.

A postura não depende apenas do trabalhador

A ergonomia considera que as condições de trabalho precisam se adaptar às pessoas, levando em conta diferenças físicas e atividades desempenhadas. Em entrevista publicada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em abril de 2026, o fisioterapeuta Jerônimo Rafael Skau afirma que “não existe uma postura correta de sentar”, destacando a importância do movimento e dos fatores que vão além dos ajustes biomecânicos.

Essa perspectiva também aparece nas discussões sobre análise ergonômica do trabalho. Em publicação da Fundacentro, Sandra Donatelli, pesquisadora da instituição, ressalta que a análise deve buscar compreender o trabalho real e a experiência de quem executa as tarefas.

Como o mobiliário interfere na ergonomia

A escolha e a regulagem dos móveis são importantes para a organização de um posto de trabalho. Altura da cadeira em relação à mesa, espaço para as pernas, apoio dos braços e posicionamento do monitor são alguns dos aspectos que merecem atenção.

Cadeiras com ajustes de altura, encosto e braços permitem adequar diferentes componentes às características do usuário. Já a mesa precisa oferecer espaço suficiente para os equipamentos e permitir uma aproximação adequada. Entretanto, nenhum móvel deve ser analisado isoladamente: a ergonomia depende da compatibilidade entre todos os elementos do ambiente.

Uma revisão sistemática publicada na revista científica Work, em 2025, intitulada Musculoskeletal pain and risk factors in office workers versus teleworkers, analisou 17 estudos e identificou riscos ergonômicos tanto no trabalho presencial quanto no remoto. Entre os fatores relevantes estão os equipamentos, os espaços domésticos e as demandas organizacionais.

NR-17 estabelece parâmetros para ergonomia no trabalho

No Brasil, a Norma Regulamentadora nº 17 (NR-17), do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece diretrizes para adaptar as condições de trabalho às características psicofisiológicas dos profissionais, considerando conforto, segurança, saúde e desempenho.

A norma prevê que o mobiliário tenha regulagens compatíveis com as características dos trabalhadores e as atividades realizadas. Também determina requisitos para os assentos, como altura ajustável, e orienta que, quando possível, os postos favoreçam a alternância entre as posições sentada e em pé.

Dessa forma, a escolha do mobiliário deixa de ser apenas uma decisão estética e passa a integrar o planejamento das condições de trabalho.

A transformação dos espaços de trabalho

Com a consolidação de diferentes modelos profissionais, empresas e trabalhadores passaram a observar o ambiente de maneira mais abrangente. No escritório, em espaços compartilhados ou no home office, a escolha dos móveis precisa considerar a frequência de uso, as tarefas realizadas e as características de cada usuário.

Nesse contexto, o mercado de mobiliário corporativo e de cadeiras ergonômicas acompanha a demanda por produtos que conciliem funcionalidade, ajustes e design. Fabricantes como a DT3, empresa brasileira que atua nos segmentos de cadeiras e mobiliário para escritório e uso residencial, fazem parte desse mercado.

A evolução das estações de trabalho também envolve mesas com regulagem de altura e soluções que permitem adaptar o espaço às atividades. A DT3 reúne conteúdos sobre escolha e regulagem de cadeiras ergonômicas e mesas de escritório com ajuste de altura, temas relacionados à transformação desses ambientes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assim, a ergonomia vai além da busca por uma postura ideal. Ela envolve adaptar o mobiliário, considerar a movimentação durante o expediente e compreender as necessidades de cada atividade. Mais do que conforto individual, representa um componente importante do planejamento dos espaços profissionais e da relação entre pessoas, equipamentos e organização do trabalho.