Viagens intermunicipais crescem 40% no último trimestre
Dados da inDrive mostram que rotas entre São Paulo e o litoral lideram a alta; no último Réveillon, as corridas chegaram a 2,3 vezes o volume de um dia comum
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“No Brasil, verão é sinônimo de estrada rumo ao litoral, e muitas famílias fazem essa viagem todos os anos. Neste ano, mais pessoas escolheram o inDrive Cidade a Cidade para fazer esse trajeto de porta a porta, com um preço combinado com o motorista parceiro, e ficamos felizes em ver que elas estão voltando. Nosso foco agora é manter o deslocamento simples, transparente e seguro, para que, onde quer que nossos usuários planejem ir neste verão, eles cheguem do seu jeito”, afirma Gabriel West, Country Manager da inDrive no Brasil.
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A família está no centro desses deslocamentos. Segundo estudo da inDrive com 500 usuários da modalidade no país, visitar parentes é o principal motivo das viagens entre cidades, citado por 68% dos entrevistados, e quase nove em cada dez reservam esses trajetos por aplicativo. No inDrive Cidade a Cidade, o funcionamento é o mesmo dos outros serviços: o passageiro propõe o valor, e o motorista parceiro pode aceitá-lo ou fazer uma contraproposta. Todos os parceiros passam por checagem de antecedentes e verificação de documentos. Em breve, o serviço ganhará novas camadas de proteção, como ligações que preservam o número de telefone de motoristas e passageiros e a verificação de identidade dos passageiros. Pelo aplicativo, também é possível enviar encomendas para outras cidades.
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“Queremos oferecer uma forma mais simples de conectar passageiros e motoristas parceiros nas viagens entre cidades. Neste verão, seja para encontrar a família ou aproveitar a praia, a ideia é que cada pessoa chegue ao destino com segurança e do seu jeito”, completa West. Além da intermediação de transporte intermunicipal de passageiros, a inDrive oferece uma lista crescente de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte individual de passageiros e de entregas. A plataforma opera em mais de 1.200 cidades em 47 países e está no Brasil desde 2018, com mais de 20 recursos de segurança para todos os usuários no país.