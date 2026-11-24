Os dados da inDrive acompanham essa tendência. Seis rotas entre a capital paulista e o litoral concentram cerca de 18% das viagens do serviço, e a maioria delas cresceu entre 40% e 80% de janeiro a outubro de 2026. O destaque é o trajeto São Paulo–Mongaguá/Itanhaém, com alta de 80%. Em todo o país, as rotas para praias e cidades do litoral cresceram 34%, contra 20% das viagens entre outras cidades. O verão representa o pico do ano. Entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026, o serviço registrou, em média, cerca de 1,5 vez o volume mensal do restante do ano. Nos dias de Ano Novo, entre 1º e 4 de janeiro, as corridas chegaram a 2,3 vezes o volume de um dia comum, 24% a mais que no Réveillon anterior. Em janeiro, as rotas de praia responderam por 55% das viagens. Em quase seis de cada dez corridas, o motorista parceiro aceitou o preço sugerido pelo passageiro.

Com a chegada do verão, a estrada para o litoral volta a fazer parte dos planos de milhões de brasileiros. E cada vez mais pessoas têm feito esse trajeto de porta a porta, por aplicativo. Entre janeiro e outubro de 2026, as corridas do inDrive Cidade a Cidade, serviço de intermediação de viagens entre cidades da plataforma de mobilidade e entregas, cresceram 25% em relação ao mesmo período do ano anterior. No terceiro trimestre, a alta chegou a 41%, com destaque para as rotas entre a capital paulista e o litoral, que segue como o destino preferido dos brasileiros nas férias. Segundo a concessionária Ecovias Imigrantes, cerca de 1,4 milhão de veículos desceram para a Baixada Santista pelo Sistema Anchieta-Imigrantes apenas nos feriados de Natal e Ano Novo da última temporada.

“No Brasil, verão é sinônimo de estrada rumo ao litoral, e muitas famílias fazem essa viagem todos os anos. Neste ano, mais pessoas escolheram o inDrive Cidade a Cidade para fazer esse trajeto de porta a porta, com um preço combinado com o motorista parceiro, e ficamos felizes em ver que elas estão voltando. Nosso foco agora é manter o deslocamento simples, transparente e seguro, para que, onde quer que nossos usuários planejem ir neste verão, eles cheguem do seu jeito”, afirma Gabriel West, Country Manager da inDrive no Brasil.

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A família está no centro desses deslocamentos. Segundo estudo da inDrive com 500 usuários da modalidade no país, visitar parentes é o principal motivo das viagens entre cidades, citado por 68% dos entrevistados, e quase nove em cada dez reservam esses trajetos por aplicativo. No inDrive Cidade a Cidade, o funcionamento é o mesmo dos outros serviços: o passageiro propõe o valor, e o motorista parceiro pode aceitá-lo ou fazer uma contraproposta. Todos os parceiros passam por checagem de antecedentes e verificação de documentos. Em breve, o serviço ganhará novas camadas de proteção, como ligações que preservam o número de telefone de motoristas e passageiros e a verificação de identidade dos passageiros. Pelo aplicativo, também é possível enviar encomendas para outras cidades.

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“Queremos oferecer uma forma mais simples de conectar passageiros e motoristas parceiros nas viagens entre cidades. Neste verão, seja para encontrar a família ou aproveitar a praia, a ideia é que cada pessoa chegue ao destino com segurança e do seu jeito”, completa West. Além da intermediação de transporte intermunicipal de passageiros, a inDrive oferece uma lista crescente de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte individual de passageiros e de entregas. A plataforma opera em mais de 1.200 cidades em 47 países e está no Brasil desde 2018, com mais de 20 recursos de segurança para todos os usuários no país.