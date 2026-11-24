A Teamily AI, uma plataforma de colaboração entre humanos e agentes de IA que permite que pessoas e agentes de IA trabalhem juntos em um espaço de trabalho unificado e consciente do contexto, anunciou hoje um crescimento expressivo e marcos comerciais importantes, após um trimestre de rápida expansão global. A empresa passou de 10 mil para 320 mil cadastros em um único trimestre um aumento de 32 vezes, o que equivale a uma taxa de crescimento mensal composta de 217,5%, apenas três meses após seu lançamento público em julho de 2026. Com margens brutas positivas em relação aos usuários pagantes e uma adoção crescente entre equipes profissionais e empresas, a, Teamily AI estabelece uma base sólida para um crescimento escalável impulsionado pelo produto (PLG).

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261103219414/pt/

Crescimento global de 32 vezes em um trimestre

A Teamily AI saltou de 10 mil para 320 mil usuários registrados em mais de 100 países ao longo de um trimestre , representando um crescimento de 32 vezes e uma taxa de crescimento mensal composta de 217,5% .

Segundo dados de tráfego disponíveis publicamente na plataforma Similarweb, a Teamily AI superou o volume de tráfego no site de diversas plataformas emergentes de agentes de IA — incluindo Town.com, Viktor.com, today.ai e cue.im —, empresas que, segundo relatos, captaram entre US$ 100 milhões e US$ 400 milhões, alcançando avaliações de mercado na casa dos bilhões de dólares.

A empresa observou uma conversão consistente de usuários pagantes em mercados globais, com os Estados Unidos na liderança, seguidos pela Europa e por mercados de língua chinesa, além de uma base de clientes pagantes no Sul da Ásia, na África e no Sudeste Asiático. Essa ampla adoção geográfica oferece uma validação inicial da demanda global por colaboração e produtividade nativas em IA.

Forte Monetização e Adoção Orgânica por Equipes

A Teamily AI conquistou milhares de clientes pagantes e conta com 20 mil usuários ativos diários. Mais de 10 mil equipes corporativas conectaram seus colaboradores na plataforma, realizando, em média, seis tarefas via agentes por grupo a cada dia; além disso, os usuários criam diariamente mais de 300 fluxos de automação por agentes em nível de grupo.

Com base no uso pelos clientes e no comportamento de pagamento, a Teamily identificou duas categorias principais com forte adequação do produto ao mercado:

Colaboração impulsionada por IA: Análise de chats em grupo, pesquisas aprofundadas, documentos colaborativos, resumos de reuniões e processamento de arquivos multimodais.

Análise de chats em grupo, pesquisas aprofundadas, documentos colaborativos, resumos de reuniões e processamento de arquivos multimodais. Criação impulsionada por IA: Desenvolvimento de sites, elaboração de apresentações, geração de imagens e vídeos, e criação de conteúdo profissional.

Essas constatações reforçam o foco da Teamily em prosumers, equipes e pequenas e médias empresas (PMEs), sustentado por uma estratégia de crescimento impulsionado pelo produto.

O funil de PLG da empresa também tem gerado oportunidades corporativas enterprise de forma orgânica. A Teamily planeja expandir sua equipe de executivos de contas e seus canais de parceiros de vendas, oferecendo a clientes corporativos modelos privados, integração segura de dados e fluxos de trabalho híbridos que combinam agentes locais com modelos de ponta baseados na nuvem.

Infraestrutura de IA Proprietária Viabiliza Economia Unitária Positiva

A Teamily AI processou mais de 100 milhões de mensagens das quais aproximadamente 35% foram geradas por agentes de IA, criando uma base crescente de dados de interação que permite aprimorar o desempenho dos modelos, a eficiência de inferência e a otimização de custos.

Diferentemente de plataformas que dependem majoritariamente de APIs de modelos de terceiros, a Teamily desenvolve seus próprios grandes modelos de linguagem e mantém sua própria infraestrutura de inferência. Seu sistema de processamento otimizado alcançou uma capacidade de resposta 30% superior à registrada em benchmarks públicos de vLLM/SGLang, mantendo, ao mesmo tempo, margens brutas positivas em relação aos usuários pagantes.

A combinação de modelos proprietários, infraestrutura eficiente e um volume crescente de dados de interação entre humanos e agentes estabelece uma vantagem que se autorreforça, tanto em termos de qualidade do produto quanto de economia unitária.

Expandindo a monetização para além das assinaturas

Com base em seu modelo de negócios por assinatura, a Teamily está explorando modelos de receita adicionais, incluindo publicidade, serviços para empresas e a distribuição de serviços por meio de agentes de IA.

A empresa enxerga oportunidades significativas para conectar usuários a comerciantes e prestadores de serviços profissionais relevantes, utilizando agentes de IA sensíveis ao contexto o que pode gerar receitas provenientes de indicações e transações.

O segmento de serviços para empresas representa um mercado particularmente promissor, uma vez que agentes de IA podem auxiliar companhias a descobrir, avaliar e acessar serviços especializados de maneira mais eficiente.

Perspectivas futuras: Construindo o ecossistema da Internet de Agentes

Com seu modelo de crescimento global e sua estratégia inicial de monetização validados, a Teamily AI prepara-se para expandir seu ecossistema na próxima fase de desenvolvimento.

Os planos da empresa incluem o lançamento da Teamily AI 3.0, uma nova versão focada na estratégia de ecossistema que inclui integrações com carteiras e estabelecimentos comerciais, plugins de Studio para a criação de conteúdo de alto valor, armazenamento em nuvem nativo de IA que conecta fontes de dados fragmentadas, Mini Apps que transformam aplicações de terceiros baseadas em agentes em agentes de IA acessíveis, conectores de aplicativos mais robustos e canais expandidos que levam agentes para dentro de produtos externos.

A Teamily também planeja fortalecer parcerias com desenvolvedores de modelos de IA, provedores de infraestrutura e serviços de dados, com o objetivo de se tornar uma parceira de integração e distribuição imediata day-zero para tecnologias de IA emergentes.

"Nossa visão é construir a plataforma central da Internet de Agentes de próxima geração, na qual serviços e tarefas são realizados por agentes de IA, em vez de ficarem restritos a aplicações tradicionais", afirmou Aiden Chaoyang He, cofundador e CEO da Teamily AI. "Assim como o Google transformou o acesso à informação na era da web, acreditamos que os agentes de IA transformarão o acesso à inteligência e aos serviços. Toda intenção do usuário deve ser conectada às pessoas, aos agentes e aos serviços adequados, com o contexto e a inteligência corretos."

Com uma sólida validação comercial inicial e uma base global de usuários em rápido crescimento, a Teamily AI prepara-se para acelerar seu crescimento em novembro, ao mesmo tempo em que abre sua plataforma para um ecossistema mais amplo de empresas, desenvolvedores de agentes voltados a segmentos específicos e prestadores de serviços de IA.

Sobre a Teamily AI

A Teamily AI é uma plataforma de interação entre humanos e agentes, na qual pessoas e agentes de IA especializados compartilham contexto e memória, colaboram em tarefas reais e aprendem e evoluem continuamente em conjunto. Estruturada em torno de um sistema de mensagens nativo em IA, a Teamily permite que equipes criem agentes personalizados, organizem-nos em grupos de agentes e coloquem essas equipes para trabalhar na criação de sites, e-mails, documentos, apresentações, vídeos e imagens, tudo isso dentro das ferramentas e canais onde o trabalho já é realizado. A Teamily AI foi lançada publicamente em julho de 2026 e cofundada pelo Dr. Aiden Chaoyang He ex-Meta e Tencent e pelo professor Salman Avestimehr titular de uma cátedra na University of Southern California, membro do IEEE Fellow e agraciado com o prêmio PECASE. A equipe conta com pesquisadores de IA, engenheiros e especialistas em produto e crescimento com passagens por empresas como Meta, Tencent, TikTok, Amazon, Google, Microsoft e Qualcomm, unindo um profundo conhecimento técnico em IA a uma sólida experiência em redes sociais, plataformas de mensagens, crescimento de base de usuários e produtos de internet em larga escala. A Teamily AI está sediada em Palo Alto, na Califórnia, o principal polo do Vale do Silício. Saiba mais em https://teamily.ai.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Para mais informações sobre a Teamily AI, entre em contato com a empresa por meio dos canais abaixo:

Teamily AI

Kathy Liu

+1 (607) 319-1611

kathy@tensoropera.com

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