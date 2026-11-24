As vendas de canetas emagrecedoras cresceram 39,1% no Brasil em 2025, segundo levantamento da Associação de Distribuidores Farmacêuticos do Brasil (Abafarma), com dados da IQVIA. Com mais pessoas emagrecendo com os medicamentos da classe dos análogos de GLP-1, a dermatologia passou a fazer parte do acompanhamento.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"As canetas para emagrecimento mudaram a medicina. O problema não é a medicação. É usá-la sem se preparar e sem ser alertado para os efeitos que podem surgir", afirma a dermatologista Alessandra Drummond, sócia da clínica Drummond Dermato, no Rio de Janeiro.

A atenção dos médicos está no que se perde junto com a gordura. Na análise de composição corporal do estudo STEP 1, publicada em 2021 no Journal of the Endocrine Society, participantes tratados com semaglutida por 68 semanas perderam, em média, 15% do peso. A maior parte da perda foi de gordura, com queda de 19,3% na massa gorda, mas a massa magra total também recuou 9,7%.

"Não basta apenas emagrecer; é preciso preservar músculo enquanto o emagrecimento acontece. Músculo é funcionalidade, é força, equilíbrio e autonomia", diz a médica, que aborda o tema em vídeo no canal da clínica.

Para a musculatura, a clínica usa o Emsculpt Neo, aparelho que combina campo eletromagnético de alta intensidade e radiofrequência. Em sessões de cerca de 30 minutos, o campo provoca contrações musculares intensas e involuntárias na região tratada, enquanto a radiofrequência aquece o músculo e a camada de gordura.

"Essas contrações funcionam como um sinal para o organismo. É como se o corpo recebesse a mensagem de que aquela musculatura continua sendo necessária e precisa ser preservada, mesmo durante o déficit calórico provocado pelo medicamento", explica Alessandra Drummond.

A pele também sente a perda acelerada de peso. "Ela acompanha o volume do corpo. Quando o emagrecimento é rápido, não tem tempo de se adaptar, e o resultado é flacidez, principalmente no rosto, no pescoço, nos braços e no abdômen", diz o dermatologista Murilo Drummond, membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia e diretor técnico da clínica.

Há efeitos menos comentados: a flacidez do canal vaginal, que, segundo Alessandra Drummond, pode aumentar o escape urinário, e a queda difusa de cabelo, que aparece semanas depois de uma perda de peso acentuada — o eflúvio telógeno —, ligado à restrição alimentar e a carências nutricionais.

Na Drummond Dermato, uma mesma plataforma de laser atende boa parte dessas queixas. O Fotona reúne dois comprimentos de onda: o Nd:YAG, que age nas camadas profundas da pele, e o Erbium:YAG, que trabalha a superfície. No rosto, é usado em um protocolo de quatro etapas para firmeza, textura e viço. No corpo, duas ponteiras robóticas tratam a gordura localizada e a retração da pele na mesma sessão. O mesmo aparelho atende a região íntima, em casos de flacidez vaginal e incontinência urinária leve, e o couro cabeludo, onde o estímulo térmico e a fotobiomodulação são aplicados para a queda de cabelo.

"O corpo é formado por camadas: músculo, gordura e pele, e nenhuma tecnologia trata todas sozinha. Por isso combinamos o Fotona, que trabalha gordura e pele, com o Emsculpt Neo, que trabalha músculo e gordura", afirma a médica.

Os dois dermatologistas defendem que pele e músculo entrem no acompanhamento desde o início do tratamento, e não só depois do emagrecimento. A base é a alimentação com proteína adequada e o exercício de força, orientados por médico e nutricionista. As tecnologias, todas com registro na Anvisa, entram como apoio, e a indicação é individual, feita em consulta.

"Nenhuma delas substitui a atividade física nem a alimentação correta. O verdadeiro sucesso do emagrecimento não é apenas perder peso. É perder gordura e manter músculo", diz Alessandra Drummond.

A procura mudou a rotina da clínica. "Notamos uma mudança no que os pacientes começaram a buscar: o corpo deixou de ficar em segundo plano. Entendendo essa necessidade, passamos a abordar a questão de forma prioritária", conta a médica. Com unidades na Barra da Tijuca e em Ipanema, a Drummond Dermato soma ao Fotona e ao Emsculpt Neo outras tecnologias para a flacidez do rosto e do corpo, como Exion, Ultraformer, Volnewmer e bioestimuladores de colágeno.

Para mais informações, basta acessar drummondermato.com/glp1-e-perda-muscular.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Drummond Dermato, CNPJ 00.357.060/0001-66. Diretor técnico: Dr. Murilo Drummond, médico dermatologista, CRM-RJ 52.33705-1, RQE 2554. Dra. Alessandra Drummond, médica dermatologista, CRM-RJ 52.89443-5, RQE 23850.