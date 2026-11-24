O Brasil compra do exterior mais que o dobro do que vende em serviços de tecnologia da informação, categoria que inclui licenciamento de software, consultoria e gestão de sistemas. Em 2025, as importações somaram R$ 82,8 bilhões, contra R$ 38,6 bilhões em exportações, gerando um déficit de R$ 44,2 bilhões. As vendas externas cresceram 25,1% no ano, mas ainda cobrem menos da metade do que o país importa. Os dados são do mais recente Relatório Setorial da Brasscom (Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação).

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Na contramão desse cenário, a Akquinet Brasil, que fornece software e serviços de governança de cadastros para grandes e médias empresas, expandiu sua atuação internacional neste ano e informa que os mercados externos já respondem por 12% do seu faturamento consolidado. A meta é chegar a 20% da receita vinda do exterior em 2027. Sediada em Caxias do Sul (RS), a empresa tem operações ativas em 21 países de quatro continentes e os projetos internacionais são gerenciados e executados por uma equipe dedicada com cerca de 50 profissionais.

As tecnologias de gestão de dados mestres (Master Data Management ou MDM) da Akquinet Brasil organizam, padronizam e centralizam os cadastros de materiais, produtos, fornecedores, clientes e serviços, que ficam espalhados em diversos sistemas nas corporações, criando, assim, uma governança desses dados. Segundo a empresa, o objetivo é eliminar redundâncias e inconsistências nesses cadastros.

Neste ano, a empresa executou projetos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha e na Índia. Entre eles estão o da siderúrgica ArcelorMittal Calvert, no Alabama (EUA), e o da fabricante de compressores Embraco Nidec, com sede em Joinville (SC), que estruturou a governança de cadastros em vários países. Além desses mercados, as tecnologias da Akquinet Brasil têm usuários na China, na Argentina, no Chile e no Canadá.

A estratégia de internacionalização é manter toda a execução dos projetos com a equipe brasileira, do diagnóstico inicial até o go-live, quando o sistema entra em operação. "Isso garante consistência ao longo de toda a jornada e evita que o método se perca no caminho", afirma Leonardo Libardi, CEO da Akquinet Brasil. Segundo o executivo, bases padronizadas viabilizam o Global Sourcing, modelo de compras em escala global, porque dão visibilidade sobre o consumo de materiais entre plantas em continentes diferentes.

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A Akquinet Brasil é parte do grupo alemão Akquinet, com sede global em Hamburgo, na Alemanha. Por aqui, atua desde 2012, atendendo companhias de setores como agro, indústria, varejo, serviços e farmacêutico. A empresa tem mais de 50 clientes ativos, entre eles Tigre, Grupo DPSP, Cimed, SLC Agrícola, Randoncorp e ArcelorMittal.



Em 2025, a receita da unidade local cresceu 19,6%, sendo o quinto ano seguido de alta da ordem de dois dígitos. A média anual de crescimento da Akquinet Brasil nos últimos cinco anos é de cerca de 30%. Segundo a empresa, a meta é dobrar o tamanho da operação em três anos.