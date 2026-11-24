O Hospital Universitário Phenikaa e a GN Corporation assinaram um Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) que estabelece uma base para a colaboração em pesquisa, treinamento e transferência de tecnologia na área de medicina regenerativa, com foco inicial em terapias celulares e engenharia de tecidos.

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Representatives of Phenikaa University Hospital, Vietnam (PhenikaaMec), GN Corporation, Japan (GNCorp) and Global Niche Corp, USA (GNA) at the MoU signing ceremony, Hanoi, Vietnam, 17 November 2026; Sitting L>R: Ms. Yoshiko Amikura (GNCorp), Dr. Nguyen Thanh Hoi (General Director, PhenikaaMec), Dr. Samuel JK Abraham (GNA); The event was graced by Dr. Masafumi Saito, First Secretary, Embassy of Japan, Hanoi, Vietnam, (Stdg. 6th from Lt), joined by Dr. Hoang Minh Duc, Director, Stem cell center, PhenikaaMec (Stdg. 2nd from Lt), Dr. Rajappa Senthilkumar, Nichi-in Center for Regenerative Medicine, R&D collaborator of GNCorp, (Stdg. 5th from Rt), physicians and scientists of PhenikaaMec and the representatives of Technimex JSC.

Por meio deste acordo, as duas partes combinarão a experiência da GN Corporation em biomateriais, tecnologias baseadas em células e engenharia de tecidos com as instalações laboratoriais e as equipes científicas e clínicas do Hospital Universitário Phenikaa. Com o apoio da Global Niche Corp (EUA), a colaboração concentrar-se-á no intercâmbio científico, no treinamento e no fortalecimento das capacidades técnicas locais. Qualquer aplicação clínica será desenvolvida de forma gradual, estando sujeita a avaliação científica e aprovação pelas autoridades vietnamitas competentes.

Para o Hospital Universitário Phenikaa, o acordo integra um esforço mais amplo para fortalecer parcerias científicas internacionais e desenvolver competências em medicina regenerativa no Vietnã.

Sobre a GN Corporation:

Fundada em 2002, a GNCorp desenvolve soluções inovadoras na área da saúde utilizando tecnologias japonesas originais, por meio de pesquisas interdisciplinares em nível global, com as seguintes realizações:

Sobre o Hospital Universitário Phenikaa:

O Hospital Universitário Phenikaa, parte do Grupo Phenikaa em Hanói, tem como objetivo levar avanços da ciência médica à prática clínica, visando melhorar a saúde e a qualidade de vida da população no Vietnã. O hospital adota e transfere tecnologias médicas de forma seletiva, orientando-se por evidências científicas, segurança do paciente e eficácia clínica. No campo da medicina regenerativa e das terapias celulares, a instituição dá ênfase especial à avaliação rigorosa, à garantia da qualidade e ao desenvolvimento de equipes clínicas e técnicas. Ao integrar pesquisa, capacitação e atendimento ao paciente — e por meio de colaborações internacionais —, o hospital busca construir expertise local e estabelecer uma base sustentável para o domínio de novas tecnologias, ampliando o acesso dos pacientes a inovações adequadas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Samuel JK Abraham

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