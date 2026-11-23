Por trás de toda experiência excepcional do cliente, há uma pessoa que opta por servir, se conectar e fazer a diferença. Há mais de seis décadas, a Mary Kay capacita mulheres a fazerem exatamente isso, criando oportunidades de empreendedorismo e construindo relacionamentos significativos com clientes e comunidades ao redor do mundo. Nesta Semana do Empreendedorismo Feminino, a empresa celebra o impacto das mulheres empreendedoras, cuja dedicação continua moldando a experiência do cliente e o futuro dos negócios.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20261123164745/pt/

This year, Mary Kay earned the No. 4 spot on Forbes 2027 Best Customer Service list, one of the nation's most comprehensive measures of customer satisfaction based on millions of consumer ratings. Earning a place among the top five for the second consecutive year reflects the trust our customers place in us and the extraordinary dedication of Independent Beauty Consultants who deliver personalized service and meaningful connections every day. (Image Credit: Mary Kay Inc.)

Refletindo sobre o Dia do Empreendedorismo Feminino e a Semana do Empreendedorismo de 2026, Tara Eustace, diretora de Oportunidades e Vendas da Mary Kay Inc., compartilhou a seguinte declaração:

“A Semana Global do Empreendedorismo e o Dia do Empreendedorismo Feminino são marcos para que o mundo reconheça algo que sempre esteve no centro da Mary Kay e que honramos e celebramos todos os dias: o poder do empreendedorismo de criar oportunidades, construir confiança e fortalecer comunidades. Todos os dias, milhões de interações com clientes ao redor do mundo começam com algo simples, mas poderoso: uma pessoa ajudando outra a se sentir vista, valorizada e apoiada. Na Mary Kay, acreditamos que empoderar empreendedoras significa investir continuamente nas ferramentas, experiências e oportunidades que ajudam as mulheres a prosperar em uma economia em constante evolução.”

Aqui estão apenas alguns exemplos de como estamos impulsionando essa missão atualmente:

Excelência na experiência do cliente

Este ano, a Mary Kay conquistou o 4º lugar na lista das Melhores Empresas em Atendimento ao Cliente de 2027 da Forbes1, uma das avaliações mais abrangentes do país sobre satisfação do consumidor, baseada em milhões de opiniões de clientes. Garantir um lugar entre as cinco primeiras pela segunda vez consecutiva reflete a confiança depositada em nossa marca e a dedicação extraordinária das Consultoras de Beleza Independentes, que oferecem atendimento personalizado e criam conexões genuínas todos os dias.

Saiba mais: Edward Jones, UPS Store, Buc-ee’s e Mary Kay lideram nossa lista de Melhores Atendimentos ao Cliente

Inovação digital

O futuro do empreendedorismo é cada vez mais digital, e temos o compromisso de ajudar as mulheres a prosperarem nesse cenário. Desde recursos de comércio digital e social até ferramentas baseadas em inteligência artificial, como o Foundation Finder da Mary Kay, equipamos as Consultoras de Beleza Independentes com tecnologia de ponta para que criem experiências personalizadas para seus clientes e expandam seus negócios de maneiras novas e flexíveis.

Conexão humana em grande escala

Este ano, lançamos a Beauty Is More Beautiful Shared™ em 40 mercados ao redor do mundo, nossa maior campanha global de marca até hoje. A iniciativa celebra o poder dos relacionamentos, da mentoria e da comunidade — valores que definem a experiência Mary Kay há mais de seis décadas e permanecem no centro do sucesso empreendedor.

Liderança no setor e confiança

A confiança que os clientes depositam em nossa marca é refletida pelo fato de a Mary Kay ter sido reconhecida pela Euromonitor International como a marca número um mundial em vendas diretas de produtos para a pele e maquiagempor quatro anos consecutivos2. Tal reconhecimento destaca nosso compromisso contínuo com a qualidade, a inovação e a oferta de produtos e experiências que garantem a fidelidade de nossos clientes.

Oportunidade para mulheres do mundo inteiro

Há mais de 60 anos, a Mary Kay defende um modelo empreendedor que permite que as mulheres definam o sucesso nos próprios termos. Hoje, essa oportunidade se estende a 40 mercados ao redor do mundo, ajudando-as a construir seus negócios conforme desejarem, a desenvolver habilidades de liderança, a criar oportunidades econômicas e a causar um impacto significativo em suas comunidades.

“O Dia do Empreendedorismo Feminino é um importante lembrete de que, quando as mulheres têm acesso a oportunidades, comunidades inteiras se beneficiam. Ao olharmos para o futuro, a Mary Kay reafirma seu compromisso com o empoderamento das mulheres, oferecendo os recursos, a tecnologia, a educação e o apoio de que precisam não apenas para enfrentar os desafios do empreendedorismo, mas também para ajudar a moldar seu futuro. Afinal, quando as mulheres prosperam, o impacto vai muito além de um único negócio, promovendo mudanças duradouras para famílias, comunidades e economias em todo o mundo.”

O ranking anual da Forbes, elaborado em parceria com a empresa de análise de clientes HundredX, baseia-se em milhões de avaliações de consumidores coletadas ao longo de um ano e reconhece as organizações que demonstram consistentemente excelência em satisfação do cliente, capacidade de resposta, confiança e atendimento. A Mary Kay conquistou a 4ª posição entre milhares de marcas avaliadas em diversos setores.

Você sabia?

As vendas diretas alcançaram US$ 167,3 bilhões em vendas no varejo globalmente em 2025.

Quase 99 milhões de pessoas em todo o mundo trabalham como representantes de vendas independentes, sendo que cerca de sete em cada dez delas são mulheres.

Os Estados Unidos continuaram sendo o maior mercado de vendas diretas do mundo, com US$ 34,2 bilhões, ou cerca de um quinto das vendas globais.3

Sobre a Mary Kay

Há mais de 60 anos, a Mary Kay inspira gerações de mulheres ao redor do mundo a descobrirem a beleza juntas, construírem futuros significativos e encontrarem uma rede de apoio mútuo. Fundada por Mary Kay Ash em 1963, a empresa global de beleza conecta mulheres em 40 mercados por meio de produtos inovadores para cuidados com a pele, maquiagem, fragrâncias e bem-estar. A companhia transforma propósito em ação ao promover causas que apoiam mulheres e famílias, investir em inovação científica e trabalhar por um futuro mais sustentável. Em sua essência, a Mary Kay dedica-se a enriquecer a vida das mulheres e criar oportunidades para que prosperem juntas. Saiba mais em marykayglobal.com. Encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn.

______________________________ 1 Alan Schwarz, 1º de outubro de 2026. Forbes – Melhor Atendimento ao Cliente de 2027. 2 “Fonte: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care, edição de 2026, vendas em valor a preços de varejo sugeridos (RSP), dados de 2025.” 3 Fonte: World Federation of Direct Selling Associations. November 2026. Vendas globais de venda direta atingem US$ 167,3 bilhões em 2025, superando os níveis pré-pandemia..

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261123164745/pt/

Comunicação Corporativa da Mary Kay Inc.

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