A NielsenIQ (NYSE: NIQ), empresa líder em inteligência sobre o consumidor, anunciou hoje a Arth?a — companhia global do setor de bem-estar e cuidados pessoais — e a Pernod Ricard USA — líder no mercado de vinhos e destilados — como os mais recentes clientes a integrar, de forma pública, o programa ConnectAI Charter. Com essas adesões, o programa passa a contar com dez clientes, abrangendo os setores de alimentos, bebidas, produtos para pets, bem-estar, cuidados pessoais e beleza.

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Por meio do programa ConnectAI Charter, engenheiros e cientistas de dados da NIQ trabalham diretamente com os clientes para viabilizar o uso de dados proprietários e inteligência sobre o consumidor da NIQ em seus fluxos de trabalho internos e processos de tomada de decisão baseados em IA. Cada projeto é personalizado de acordo com as prioridades de negócio do cliente, auxiliando no desenvolvimento de capacidades impulsionadas por IA que podem ser escaladas entre diferentes equipes, casos de uso e ecossistemas de tecnologia.

A expansão da base de clientes reflete o crescente interesse por inteligência integrada sobre o consumidor, à medida que as empresas avançam em suas estratégias de IA corporativa.

“A plataforma de IA proprietária da Arth?a é um pilar central da nossa estratégia de crescimento, permitindo uma tomada de decisão mais rápida e bem fundamentada em toda a empresa”, afirma Ritwick Rane, diretor de Transformação da Arth?a. “Nossa participação no programa ConnectAI Charter da NIQ tem sido fundamental para o nosso desenvolvimento. Ao integrar dados internos à inteligência de mercado confiável da NIQ em fluxos de trabalho baseados em IA, conseguimos operar com mais segurança, identificando demandas e levando novas ofertas ao mercado com ainda mais agilidade.”

“Para extrair valor da IA, é preciso contar com uma base de dados confiáveis ??e conectados”, destacaAndrew Rabe, diretor sênior de Automação e Governança de Dados da Pernod Ricard USA. “Estamos ampliando nossa parceria com a NIQ por meio do Optiq para enriquecer nossas análises comerciais e financeiras, permitindo insights mais profundos e uma tomada de decisão mais bem fundamentada.”

Da Prova de Conceito à Escala

O ConnectAI é uma oferta dentro da estratégia “Inteligência que Impulsiona a IA” (Intelligence that Fuels AI) da NIQ, estendendo sua expertise em medição de consumo e varejo para os ambientes de IA corporativos de seus clientes. Ele complementa as aplicações de IA desenvolvidas especificamente pela NIQ e sua estratégia de inteligência comercial, oferecendo aos clientes diversas formas de utilizar a inteligência da NIQ: por meio dos produtos da NIQ, dentro de seus próprios ambientes tecnológicos ou por meio de fluxos de trabalho desenvolvidos em conjunto.

Os dez projetos iniciais do ConnectAI fornecem, agora, provas de conceito em diversos setores e casos de uso de IA — desde inteligência sobre consumidores e tendências até previsão de demanda, análises e um acesso mais amplo à inteligência de mercado. Juntos, esses projetos ajudam a NIQ a refinar serviços e funcionalidades de plataforma replicáveis, capazes de ganhar escala em diferentes organizações e ecossistemas de IA.

“Dez clientes estão, neste momento, desenvolvendo soluções conosco, abrangendo algumas das maiores categorias nos setores de consumo e varejo”, afirmaIrina Stoian, diretora comercial de IA da NIQ. “Isso nos revela algo importante: as empresas estão prontas para colocar a IA em operação, mas precisam de uma inteligência mais robusta como base. Aprendemos muito com essas primeiras iniciativas e, agora, estamos prontos para escalar o que funciona. O objetivo para 2027 é avançar ainda mais, envolvendo mais clientes, mais casos de uso e mais maneiras de colocar a inteligência da NIQ para trabalhar.”

A NIQ planeja continuar expandindo o programa ConnectAI, incluindo novas parcerias com marcas e varejistas. Empresas interessadas em colaborar com as equipes de engenharia e ciência de dados da NIQ — que atuam diretamente junto aos clientes — podem manifestar seu interesse aqui.

Perguntas Frequentes (FAQs)

O que é o ConnectAI?

O ConnectAI é uma plataforma e um modelo de entrega colaborativa da NIQ que permite aos clientes aproveitar os dados, as análises e o contexto de negócios da NIQ dentro de seus próprios ambientes de IA. Ele combina o acesso à tecnologia com suporte dedicado de engenharia e ciência de dados para criar fluxos de trabalho voltados a decisões de negócios específicas.

Qual é a diferença entre o ConnectAI e os produtos da NIQ já existentes?

As aplicações atuais da NIQ entregam inteligência por meio de experiências desenvolvidas especificamente pela própria NIQ. O ConnectAI permite que os clientes utilizem a inteligência da NIQ em seus próprios sistemas, aplicativos e fluxos de trabalho baseados em IA, em conformidade com as permissões contratuais aplicáveis. As duas abordagens são complementares e permitem que os clientes acessem as capacidades da NIQ da maneira que melhor se adapta ao seu negócio.

O que os clientes participantes estão desenvolvendo?

Cada projeto é personalizado de acordo com as necessidades do cliente. Entre os possíveis casos de uso estão: previsão de demanda, inteligência competitiva, decisões sobre varejo e sortimento de produtos nas prateleiras, detecção de tendências de consumo e de categoria, planejamento de crescimento e uma disseminação mais ampla de insights por toda a organização.

O que faz a equipe de desenvolvimento (builder team) da NIQ?

A NIQ designa engenheiros e cientistas de dados para trabalharem junto com as equipes de tecnologia, dados e negócios do cliente. Juntos, eles configuram conexões de dados, contexto de negócios e fluxos de trabalho habilitados para IA em torno dos sistemas, prioridades e medidas de sucesso da organização.

O ConnectAI está disponível para todos os clientes potenciais?

ConnectAI está atualmente sendo desenvolvido por meio de um grupo inicial de compromissos charter. O NIQ espera que os insights dessas colaborações informem o desenvolvimento contínuo do programa e a expansão futura.

Como o ConnectAI se enquadra na estratégia mais ampla de IA do NIQ?

ConnectAI é uma oferta inicial do pilar “Inteligência que alimenta a IA” da NIQ. A estratégia mais ampla da NIQ também inclui aplicativos de IA desenvolvidos especificamente para fluxos de trabalho comerciais e inteligência comercial para o ecossistema emergente de compras orientado por IA.

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NYSE: NIQ) é uma empresa líder em inteligência do consumidor, que oferece a compreensão mais completa e confiável do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Ao combinar uma pegada de dados global incomparável e medição granular de consumo e varejo com décadas de experiência em modelagem de IA, a NIQ constrói sistemas de decisão que ajudam as empresas a transformar dados complexos em ações confiantes.

Com operações em mais de 90 países, a NIQ cobre aproximadamente 82% da população mundial e mais de US$ 7,4 trilhões em gastos globais dos consumidores. Por meio de plataformas baseadas em nuvem, análises avançadas e insights orientados por IA, a NIQ oferece o The Full View™ — ajudando marcas e varejistas a entender o que os consumidores compram, por que compram e o que fazer a seguir.

Para mais informações, acesse www.niq.com.

Declarações Prospectivas:

Este comunicado à imprensa, referente ao programa ConnectAI Charter da NIQ, contém declarações prospectivas sobre comportamentos esperados dos consumidores, tendências de mercado, desenvolvimentos do setor e os benefícios, desempenho ou resultados previstos da colaboração da NIQ — incluindo informações sobre as funcionalidades da plataforma, oportunidades de crescimento e impacto nos negócios. Tais declarações refletem expectativas e projeções atuais baseadas em dados disponíveis, padrões históricos e diversas premissas. Termos como “espera”, “antecipa”, “projeta”, “acredita”, “prevê” e expressões semelhantes têm o objetivo de identificar essas declarações prospectivas. Elas não constituem garantia de resultados futuros e estão sujeitas a incertezas inerentes, incluindo mudanças nas preferências dos consumidores, condições econômicas, avanços tecnológicos e dinâmicas competitivas. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles expressos ou implícitos nestas declarações. Embora busquemos fundamentar nossas análises em dados confiáveis ??e metodologias sólidas, não assumimos a obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias futuras, exceto conforme exigido pela legislação aplicável.

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O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261123357861/pt/

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