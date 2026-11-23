O restaurante da fábrica da ABB em Sorocaba (SP) agora tem o selo Green Kitchen, que certifica cozinhas profissionais operadas sob critérios de ESG. A certificação foi conferida no segundo dos cinco níveis do selo (Green Pin 3), após a empresa rever o cardápio e aprimorar processos de qualidade relacionados à segurança e à higiene dos alimentos preparados no local, com o apoio da empresa GR Alimentação.

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Para a certificação, o pescado usado na cozinha, por exemplo, passou a ser adquirido de fornecedores certificados com o selo Dolphin Safe, que atesta a produção de frutos do mar por processos que evitam perseguição, ferimento ou morte intencional de golfinhos.

A instalação também abandonou o uso de copos e embalagens descartáveis, tornou ainda mais rigoroso o controle da limpeza e da manutenção dos sistemas de exaustão de ar e filtragem de água e auditou a destinação de resíduos gerados pela operação.

No caso da destinação de resíduos, a auditoria avaliou a empresa certificada pelo selo Aterro Zero que já apoiava a operação enviando orgânicos para compostagem ou produção de energia, reinserindo materiais recicláveis em cadeias produtivas e garantindo o descarte seguro de resíduos inaproveitáveis.

A ABB, no entanto, quer seguir avançando. Segundo a especialista em Real Estate da empresa, Adriana Fernandes, a meta agora é conquistar o nível Green Pin 4 no próximo ano, com o aprimoramento de novos processos e capacitação de colaboradores.

“Queremos o restaurante gerando sua própria energia com painéis elétricos. E planejamos trocar queimadores a gás por elétricos. A meta é seguir avançando nos anos seguintes”, explica Fernandes.

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O selo Green Kitchen é conferido pela empresa de mesmo nome fundada em 2011 por um grupo de alunos de um curso de especialização da Universidade de São Paulo (USP). A iniciativa já certificou centenas de restaurantes no Brasil, além de operações de alimentação de hospitais, hotéis e empresas.