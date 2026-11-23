Um novo relatório do IDC MarketScape “revela um mercado em um ponto de virada crítico”, com as empresas compradoras cada vez mais focadas em resultados. À medida que crescem as expectativas por serviços de ambiente de trabalho confiáveis ??e habilitados por IA, a Lenovo foi nomeada líder no IDC MarketScape: Worldwide Digital Workplace Services 2026 Vendor Assessment (Avaliação de Fornecedores de Serviços de Ambiente de Trabalho Digital em nível global). O IDC MarketScape reconheceu os pontos fortes da Lenovo, incluindo a profundidade de sua plataforma de IA e a personalização por meio do xIQ, a flexibilidade comercial, o ciclo de vida sustentável dos dispositivos, a qualidade dos produtos e a prestação de serviços confiáveis, validados pelos próprios clientes.

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As empresas buscam aplicar a IA onde ela possa reduzir atritos nas operações diárias de trabalho. O IDC MarketScape mostra que essas prioridades estão moldando a forma como as empresas avaliam os provedores de serviços de ambiente de trabalho digital, com uma ênfase maior na eficácia com que a IA pode ser aplicada nas operações de serviço do dia a dia.

"A IA está transformando o que as empresas esperam de seu ambiente de trabalho digital — desde a forma como os colaboradores recebem suporte até como as equipes de TI gerenciam e aprimoram as experiências no ambiente de trabalho", afirmou Rakshit Ghura, vice-presidente e gerente-geral da Lenovo Digital Workplace Solutions. "Acredito que ser nomeada líder neste IDC MarketScape reflete o progresso significativo que alcançamos. Ao integrar nossa plataforma xIQ Digital Workplace com serviços baseados em IA em todo o nosso portfólio de soluções para ambiente de trabalho digital (DWS), continuamos a apoiar nossos clientes em seus esforços para aprimorar o suporte no ambiente de trabalho, oferecendo serviços que se adaptam às necessidades dos colaboradores e, ao mesmo tempo, gerenciam a tecnologia de forma mais eficaz."

Promovendo um ambiente de trabalho digital mais ágil

À medida que as necessidades dos colaboradores se tornam mais diversificadas, as empresas buscam serviços de ambiente de trabalho capazes de responder de forma mais eficaz a diferentes funções, contextos e formas de trabalho. A plataforma xIQ Digital Workplace, da Lenovo, reúne telemetria de dispositivos e dados corporativos para criar, de forma dinâmica, perfis de personas e aplicar sinais contextuais e aprendizado adaptativo. Isso permite que as experiências no ambiente de trabalho, as recomendações e a orquestração sejam personalizadas de acordo com as diferentes necessidades dos colaboradores. O IDC MarketScape destaca a plataforma xIQ da Lenovo, afirmando que “a Lenovo construiu, com o xIQ, uma plataforma de IA diferenciada, utilizando telemetria de dispositivos em larga escala para oferecer personalização baseada em personas para toda a sua base de clientes — um esforço apoiado por uma ampla adoção interna de IA em suas próprias equipes de entrega. A profundidade dessa plataforma, combinada com um portfólio completo que vai do dispositivo ao serviço, confere à Lenovo uma proposta de valor distinta para o ambiente de trabalho, impulsionada por IA”.

“Os compradores de soluções para o ambiente de trabalho digital já não separam o dispositivo da experiência de trabalho proporcionada por meio dele; a Lenovo atende muito bem a essa expectativa crescente do mercado. A plataforma xIQ utiliza telemetria de uma vasta base instalada para personalizar e automatizar o ambiente de trabalho, transformando a Lenovo de uma fornecedora centrada em dispositivos em uma provedora de soluções para o ambiente de trabalho digital — baseada em IA e abrangendo desde dispositivos até serviços”, afirma Pushkaraksh Shanbhag, diretor sênior de Pesquisa para Serviços Globais da IDC.

A abordagem mais ampla da Lenovo contempla quatro prioridades que moldam a forma como as empresas gerenciam o ambiente de trabalho:

Automatizando o suporte com IA baseada em agentes (agentic AI):

As empresas estão cada vez mais focadas em automatizar tarefas rotineiras de suporte, aprimorando as operações de serviço e mantendo uma governança eficaz, à medida que a IA assume um papel mais relevante na prestação de serviços. A Lenovo aplica IA baseada em agentes nas operações de service desk, enquanto a plataforma xIQ viabiliza a personalização, as recomendações e a orquestração em todo o ambiente de trabalho. O IDC MarketScape observa que, “embora a Lenovo possua uma plataforma de IA madura, um forte engajamento com IA e uma implementação significativa de IA baseada em agentes em seu service desk, a empresa ainda pode ampliar o escopo e a profundidade da resolução autônoma — impulsionada por essa tecnologia — em suas operações de suporte, transformando sua plataforma e visão em resultados operacionais em larga escala”.

Gerenciando a tecnologia no ambiente de trabalho com maior flexibilidade:

À medida que as necessidades de negócio evoluem, as empresas exigem maior flexibilidade na forma como a tecnologia no ambiente de trabalho é financiada, implementada e escalada. O Lenovo TruScale oferece um modelo de consumo “como serviço” (as-a-service) que abrange dispositivos, softwares e serviços. O IDC MarketScape observa que “o modelo ‘as-a-service’ TruScale da Lenovo oferece um consumo flexível e alinhado a resultados; além disso, suas soluções Sustainable Device-as-a-Service e CIP conferem à empresa credenciais sólidas de sustentabilidade — centradas em dispositivos — para organizações que possuem obrigações relacionadas ao ciclo de vida e a relatórios de emissões de Escopo 3”.

Melhoria da visibilidade do ciclo de vida e dos relatórios de carbono:

As empresas também buscam maior visibilidade sobre o impacto ambiental da tecnologia utilizada no ambiente de trabalho ao longo de todo o ciclo de vida dos dispositivos. O Lenovo Sustainable Device-as-a-Service e o Carbon Impact Portal auxiliam na gestão do ciclo de vida e na elaboração de relatórios de emissões de carbono; o portal monitora a pegada de carbono dos produtos em conformidade com o GHG Protocol e a diretiva CSRD da União Europeia. A IDC aponta as capacidades da Lenovo relacionadas ao ciclo de vida sustentável de dispositivos como um diferencial, especialmente para empresas que precisam atender a requisitos de gestão do ciclo de vida e de relatórios referentes ao Escopo 3.

Conectando a experiência dos colaboradores às prioridades de negócio, mantendo um serviço confiável:

As empresas precisam de formas mais claras de conectar as métricas de experiência no ambiente de trabalho às prioridades do negócio, mantendo, ao mesmo tempo, uma prestação de serviços diária confiável. A estrutura XLA 2.0 da Lenovo conecta a experiência, o sentimento e a produtividade dos colaboradores aos indicadores-chave de desempenho (KPIs) do negócio e aos objetivos da alta gestão. O IDC MarketScape também aponta a qualidade dos produtos e a confiabilidade na prestação de serviços como um ponto forte validado pelos clientes: “Os clientes de referência valorizaram a oferta de dispositivos e a confiabilidade dos produtos da Lenovo, a adequação dos modelos atuais às suas necessidades, os preços competitivos, um relacionamento pautado pela agilidade no atendimento e o cumprimento consistente dos compromissos de nível de serviço dentro dos prazos estabelecidos. Isso demonstra uma entrega confiável, baseada no relacionamento, em contratos do modelo ‘dispositivo como serviço’ (Device-as-a-Service).”

Em conjunto, a abordagem da Lenovo integra inteligência sobre o ambiente de trabalho, serviços gerenciados, flexibilidade comercial e gestão do ciclo de vida em um modelo unificado de “dispositivo como serviço”, oferecendo às empresas uma forma mais coordenada de gerenciar a tecnologia no ambiente de trabalho e a prestação de serviços.

Veja o trecho do IDC MarketScape aqui.

FONTE: IDC MarketScape: Worldwide Digital Workplace Services 2026 Vendor Assessment (Documento nº US54119026, setembro de 2026)

Para mais informações sobre as Soluções para o Ambiente de Trabalho Digital (Digital Workplace Solutions) da Lenovo, acesse nosso site aqui.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global de tecnologia com receita de US$ 83 bilhões, classificada em 153º lugar na lista Fortune Global 500 e que atende milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Guiada pela visão e "Tecnologia mais inteligente para todos", a Lenovo está implementando uma estratégia de IA Híbrida que abrange a IA Pessoal – uma IA pessoal em múltiplos dispositivos – e a IA Corporativa – ajudando clientes a transformar dados em insights e valor. Essa estratégia é viabilizada pelo compromisso do grupo com a inovação de classe mundial e um portfólio de IA completo full-stack, incluindo dispositivos (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets, acessórios), soluções de infraestrutura (servidores, armazenamento, *edge*, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), bem como software, soluções e serviços. Com presença global que abrange mais de 20 centros de pesquisa e desenvolvimento e uma cadeia de suprimentos mundial que inclui mais de 30 unidades de fabricação em 11 mercados, a Lenovo é amplamente reconhecida por sua excelência operacional . A Lenovo está listada na Bolsa de Valores de Hong Kong como Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Saiba mais em www.lenovo.com e acompanhe as últimas notícias em nossa central de notícias.

Sobre o IDC MarketScape

O modelo de avaliação de fornecedores IDC MarketScape foi projetado para fornecer uma visão geral da competitividade de fornecedores de tecnologia e serviços em um mercado específico. A metodologia de pesquisa utiliza um rigoroso sistema de pontuação baseado em critérios qualitativos e quantitativos, resultando em uma representação gráfica única da posição de cada fornecedor no mercado analisado. O IDC MarketScape oferece um framework claro para comparar de maneira significativa as ofertas de produtos e serviços, as capacidades e estratégias, bem como os fatores de sucesso atuais e futuros dos fornecedores de TI e telecomunicações. Além disso, o framework proporciona aos compradores de tecnologia uma avaliação 360 graus dos pontos fortes e fracos dos fornecedores atuais e potenciais.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261123349828/pt/

Zeno Group para a Lenovo:

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