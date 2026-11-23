As atividades pedagógicas com tecnologia digital foram mantidas ou ampliadas após a restrição ao uso de celulares pessoais nas escolas, segundo 86% dos gestores ouvidos em pesquisa nacional divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) em junho de 2026. O levantamento também apontou que 92% dos gestores já aplicavam as regras ou estavam em fase de implantação. A pesquisa ouviu, entre março e abril, gestores de escolas públicas e privadas de todo o país.

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Em Ribeirão Preto, Sheldon Assis, professor e integrante do suporte pedagógico da MOVPLAN & CO, cita a análise de notícias como exemplo de atividade que pode ser feita com a turma toda. Na lousa digital, o professor pode exibir duas reportagens sobre o mesmo fato e pedir aos alunos que identifiquem quem foi ouvido em cada texto, quais dados sustentam as informações e o que ainda precisa ser verificado.

“Quando a turma compara duas reportagens, o mais importante é que os alunos expliquem por que confiam em determinada fonte. Com os textos na lousa, todos podem acompanhar o mesmo trecho e discutir as evidências”, diz Assis.

Depois da leitura coletiva, a turma pode se dividir em grupos. Cada grupo fica responsável por consultar um material diferente, como uma entrevista, uma tabela ou um documento público, e apresenta o que descobriu aos colegas. Nessa etapa, o professor pode usar computadores compartilhados ou distribuir materiais selecionados com antecedência, conforme a estrutura da escola.

O que as famílias podem observar

Na reta final do ano letivo, as famílias podem aproveitar as conversas com a equipe pedagógica para entender como a tecnologia faz parte das aulas. Esdras Santana, CEO da MOVPLAN & CO, sugere pedir exemplos de atividades já realizadas e perguntar que suporte os professores recebem para prepará-las.

“Na conversa com a escola, vale pedir um exemplo de aula. O que os alunos fizeram com aquele recurso? Como o professor preparou a atividade? Essas respostas ajudam a família a entender como a tecnologia faz parte da rotina escolar”, afirma Santana.

Sobre a MOVPLAN & CO

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Com sede em Ribeirão Preto (SP), a MOVPLAN & CO é uma empresa brasileira especializada em soluções para o setor educacional. Seu portfólio reúne lousas digitais, lousas escolares, soluções integradas e gabinetes de recarga para dispositivos eletrônicos. A empresa está presente em mais de 32 mil salas de aula na América Latina.



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