O Grupo Carsughi anunciou os vencedores da 12ª edição do Prêmio Carsughi L’Auto Preferita, realizada em 18 de novembro de 2026, em São Paulo. A premiação reconheceu 14 veículos em diferentes segmentos do mercado brasileiro, além das categorias especiais Executivo do Ano e Prática ESG.

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A escolha dos vencedores foi feita por um júri composto por 22 jornalistas especializados, provenientes de vários estados, que avaliaram os modelos inscritos em cada categoria.

Renault Geely Brasil obteve quatro reconhecimentos: o Renault Boreal foi eleito SUV Médio; os modelos Geely EX2 e Geely EX5 receberam os prêmios de Carro Elétrico Compacto e Carro Elétrico Médio, respectivamente; e Ariel Montenegro, da empresa, foi eleito Executivo do Ano. A Ford conquistou três categorias de picapes — Maverick (Picape Pequena/Intermediária), Ranger (Picape Média) e F-150 Tremor (Picape Grande).

Outros vencedores incluíram Audi A5 Sedan (Automóvel de Passeio), GAC GS3 (SUV Compacto/Pequeno), Caoa Chery Tiggo?9 (SUV Grande e Luxo), BMW iX3 (Carro Elétrico Grande e Luxo), Jeep Avenger MHEV (Carro Híbrido Compacto), Jetour T2 (Carro Híbrido Médio), GWM Wey?07 (Carro Híbrido Grande e Luxo) e Porsche 911 Turbo?S (Carro Esportivo).

A categoria especial Prática ESG foi concedida à Stellantis pelo Centro de Desmontagem Veicular Circular AutoPeças, iniciativa que promove o reaproveitamento de componentes e a destinação adequada de materiais de veículos em fim de vida útil.

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O Prêmio Carsughi L’Auto Preferita foi criado em 2015 por Claudia Carsughi para reconhecer os lançamentos automotivos e homenagear, ainda em vida, a trajetória de seu pai, o jornalista Claudio Carsughi. O jornalista faleceu em 10 de setembro de 2026, aos 93 anos, após mais de sete décadas de atuação em rádio, TV e publicações especializadas. A edição de 2026 foi a primeira realizada após seu falecimento, mantendo a seleção dos vencedores sob responsabilidade de jornalistas do setor. Claudia Carsughi afirmou que a premiação continuará a acompanhar as transformações da indústria automobilística nas próximas edições.